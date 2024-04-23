Встановлюється тип ракети, якою ворог ударив по телевежі в Харкові, - Повітряні сили

Наразі фахівці встановлюють тип ракети, якою окупанти напередодні вдарили по телевежі у Харкові.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тип ракети, якою росіяни вдарили по Харківські телевежі, наразі встановлюється. Розглядаються різні версії, зокрема про те, що це могла бути керована авіаційна ракета. Однак уже експерти зможуть сказати точно, проаналізувавши уламки цієї ракети", - зазначив Євлаш.

На його переконання, росіяни не випадково вдарили по телевежі, ще й поцілили в її середину.

"Найімовірніше ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави", - підкреслив речник Повітряних сил.

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