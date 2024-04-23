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Новини Війна
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Встановлюється тип ракети, якою ворог ударив по телевежі в Харкові, - Повітряні сили

телевежа

Наразі фахівці встановлюють тип ракети, якою окупанти напередодні вдарили по телевежі у Харкові.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тип ракети, якою росіяни вдарили по Харківські телевежі, наразі встановлюється. Розглядаються різні версії, зокрема про те, що це могла бути керована авіаційна ракета. Однак уже експерти зможуть сказати точно, проаналізувавши уламки цієї ракети", - зазначив Євлаш.

На його переконання, росіяни не випадково вдарили по телевежі, ще й поцілили в її середину.

"Найімовірніше ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення української держави", - підкреслив речник Повітряних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожий удар по телевежі в Харкові був завданий ракетою Х-59, - прокуратура. ВIДЕО






Автор: 

ракети (4000) Харків (5561) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+7
Молодий, а такий тупий. Обмежити мовлення української держави - це про телемарафон, який з патріотичних мотивів взагалі заборонити потрібно.
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23.04.2024 09:27
+2
А хтось ще дивитися ефірне ТБ?
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23.04.2024 09:28
+1
М-дя...

Ворожий удар по телевежі в Харкові був завданий ракетою Х-59, - прокуратура. ВIДЕО Джерело:
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23.04.2024 09:26
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М-дя...

Ворожий удар по телевежі в Харкові був завданий ракетою Х-59, - прокуратура. ВIДЕО Джерело:
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23.04.2024 09:26 Відповісти
Молодий, а такий тупий. Обмежити мовлення української держави - це про телемарафон, який з патріотичних мотивів взагалі заборонити потрібно.
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23.04.2024 09:27 Відповісти
пріоритет фінансування відновлення вежі - в рази вищий від мільярда дерев та ямкового ремонту на будівництві нового асфальту!
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23.04.2024 09:27 Відповісти
А хтось ще дивитися ефірне ТБ?
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23.04.2024 09:28 Відповісти
От гідота парашная. Але ж філософи кажуть шо у всьому треба шукати шось позитивне. А шо у цьому позітивного? Ааааа, ЯдренайЯдинайШмарафон парашніки харків'янам вимкнули.
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23.04.2024 09:29 Відповісти
Писали ніби іскандером
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23.04.2024 09:31 Відповісти
Їй-бо, як діти маленькі, ні щоб в'їбати по брянській, смоленській чи ваааронєжскай телевежі, вони з'ясовують чим в'їбали кацапи по харківській🤔🧐😁 Від того харківській телевежі легше не стане і вона не відновиться, коротше,- зелені, дибіли... ***
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23.04.2024 09:35 Відповісти
Думаю, це ТСН зрикошетила...
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23.04.2024 10:10 Відповісти
От біда, громадяни перестануть втикати брехливий ЗЕзомбі марахвон!
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23.04.2024 10:14 Відповісти
До Москви дрони літають то чому б Останкіно вежу не зруйнувати? Отоб було для рашистів неприємно бо для них телебачення це все.
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23.04.2024 12:22 Відповісти
 
 