Велика Британія та Польща відмовляються надавати Україні свої системи ППО, - Le Monde

Велика Британія та ще деякі країни Євросоюзу, серед яких Польща, Іспанія та Нідерланди, відмовляються передавати свої системи протиповітряної оборони Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde.

"Країни відмовляються розлучатися з ними", - заявив виданню німецький дипломат.

Зазначається, що Польща прагне зберегти свої можливості протиповітряної оборони через близькість до України й Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США, - ЗМІ

Французьке джерело, з яким спілкувалося видання, заявило, що Франція та Італія також мали деякі труднощі із постачанням систем SAMP/T, аналогу Patriot.

"Ми працюємо над цим як у французькій адміністрації, так і з нашим італійським партнером, але ми не можемо очікувати відповіді так швидко", - зазначив співрозмовник.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також закликає країни-члени блоку закупити системи для України, оскільки вважає, що дешевше якнайшвидше придбати американські системи Patriot, навіть за європейські кошти, аніж допомагати відновлювати установки, знищені під час бойових дій.

Читайте також: Євросоюз усвідомлює термінову необхідність постачання в Україну засобів ППО та боєприпасів до них, - Боррель

Видання нагадало, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала системи ППО від США, Німеччини та Нідерландів, які поставили три батареї Patriot.

Крім того, Берлін надіслав 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T (ще 22 обіцяли доставити). Вашингтон також передав 12 систем NASAMS.