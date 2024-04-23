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Велика Британія та Польща відмовляються надавати Україні свої системи ППО, - Le Monde

patriot

Велика Британія та ще деякі країни Євросоюзу, серед яких Польща, Іспанія та Нідерланди, відмовляються передавати свої системи протиповітряної оборони Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde.

"Країни відмовляються розлучатися з ними", - заявив виданню німецький дипломат.

Зазначається, що Польща прагне зберегти свої можливості протиповітряної оборони через близькість до України й Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція передасть Україні свої системи Patriot під "гарантії" США, - ЗМІ

Французьке джерело, з яким спілкувалося видання, заявило, що Франція та Італія також мали деякі труднощі із постачанням систем SAMP/T, аналогу Patriot.

"Ми працюємо над цим як у французькій адміністрації, так і з нашим італійським партнером, але ми не можемо очікувати відповіді так швидко", - зазначив співрозмовник.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також закликає країни-члени блоку закупити системи для України, оскільки вважає, що дешевше якнайшвидше придбати американські системи Patriot, навіть за європейські кошти, аніж допомагати відновлювати установки, знищені під час бойових дій.

Читайте також: Євросоюз усвідомлює термінову необхідність постачання в Україну засобів ППО та боєприпасів до них, - Боррель

Видання нагадало, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала системи ППО від США, Німеччини та Нідерландів, які поставили три батареї Patriot.

Крім того, Берлін надіслав 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T (ще 22 обіцяли доставити). Вашингтон також передав 12 систем NASAMS.

Автор: 

Велика Британія (5541) Іспанія (898) Нідерланди (1553) ППО (3142) Польща (8474)


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Топ коментарі
+14
Нафіга Полякам Петріоти? Вони ж з них стріляти бояться…
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23.04.2024 09:53
+9
Три, два, один... Зараз почнуть накидувати на країни Заходу тонни лайна..
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23.04.2024 09:37
+9
Труха то фейкомет відомий, навіть без інших змі. Неповага до себе їх читати.
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23.04.2024 09:48
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Три, два, один... Зараз почнуть накидувати на країни Заходу тонни лайна..
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23.04.2024 09:37 Відповісти
Шановний(на), Ви пишете це з Херсона, з Запоріжжя, чи, може, з Харкова?
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23.04.2024 09:50 Відповісти
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23.04.2024 09:42 Відповісти
Труха то фейкомет відомий, навіть без інших змі. Неповага до себе їх читати.
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23.04.2024 09:48 Відповісти
Труха_Крым - нормальный канал - там о прилётах по крыму сообщают намного раньше Украинских сайтов и каналов
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23.04.2024 11:12 Відповісти
АГА, що українці трапилось ? Мало волаємо про свою Корупцію "зерИгіонального розливу" ? Ось і маємо відгуки британців та поляків ! То будемо жити з БОНЕВТІКОМ й далі ? І його солодкою Корупцією ? Вона така симпатичні й потужні памоЧЬнікі на чолі з дєрмом зі списку ТIME. Хто там перестав довіряти артисту аРИГіонального жанру ? Ви ж перестали довіряти симпатичній Корупції ! Яка невдячність ОПісу ! ЖУТЬ !!! ??
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23.04.2024 09:44 Відповісти
22.04.2024

Греція готова передати Україні свою систему Patriot PAC-3, якщо отримає від США компенсацію та гарантії щодо ненападу Туреччини.
Сьогодні Греція має до 6 установок Patriot, тому одну з них, можливо, і передадуть Україні.

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/dinoume-patriot-pac-3-stin-oukrania-me-eggyiseis-ton-ipa-enanti-tis-tourkikis-apeilis-kai-oikonomiko-paketo-antistathmistikon/
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23.04.2024 09:52 Відповісти
угу, таки Туреччина погодиться звільнити Кіпр...
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23.04.2024 11:54 Відповісти
Нафіга Полякам Петріоти? Вони ж з них стріляти бояться…
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23.04.2024 09:53 Відповісти
Вперше за два роки війни Лондон виділить Україні великий пакет військової допомоги на суму 500 млн фунтів стерлінгів, інформує сайт британського уряду.

https://www.gov.uk/government/news/pm-to-announce-largest-ever-military-aid-package-to-ukraine-on-visit-to-poland
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23.04.2024 09:57 Відповісти
"Вперше за два роки війни Лондон виділить Україні..."
Чому саме - "вперше"?
Чому не:"Найбільший за два роки..."?
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23.04.2024 10:09 Відповісти
Не бажає уряд Британії послабити своє ППО. Цілком зрозуміле рішення.
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23.04.2024 10:07 Відповісти
сказал "украинец", сидящий в Британии. Откуда вы такие жалкие **ошники беретесь?
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23.04.2024 10:11 Відповісти
**ошника побачиш у себе у паспорті на фото бидло хамовите.
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23.04.2024 11:28 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3485874/*******************************************************************************************************
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23.04.2024 14:24 Відповісти
зато забрати наше яз, ракети і літаки, то бігли, аж перечипалися. Ублюдки
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23.04.2024 22:59 Відповісти
Gen є правда у Ваших словах, але тоді у Британії був іньший уряд.
А що з тими хто віддав, чи седять у в'язниці в Україні? Отож....
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23.04.2024 23:52 Відповісти
а ті хто забрав, сидять у в'язниці в англії? Отож....
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23.04.2024 23:57 Відповісти
До Британії НІХТО, НІЧОГО НЕ ЗАБИРАВ. Ви про що?!
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24.04.2024 02:06 Відповісти
дякую)
Британія була тим самим гопником що віджала чуже своїм друзям і в своїх интересах
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24.04.2024 21:17 Відповісти
Все вірно, бо добре знають цількість і персональний склад високопоставлених москальських кротів в так званій українській владі!
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23.04.2024 10:12 Відповісти
ти такий справжній, як я балерина!
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23.04.2024 12:48 Відповісти
Поки Україна бореться Польщі нічого не загрожує.
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23.04.2024 10:15 Відповісти
Если быть точным передали 3 батареи Патриот (16 пусковых + 3 радара + 3 кп), 4 отдельных пусковых и отдельно 1 радар.
Кроме этого передали батарею СампТ (6 пусковых + радар + кп)
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23.04.2024 10:16 Відповісти
Навіщо Іспанії ППО?
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23.04.2024 10:17 Відповісти
Была такая украинская "аксиома" в 2000-х - "Против кого нам воевать?". Вот нашлось против кого.
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23.04.2024 10:33 Відповісти
бо в Середземному морі повно кацапських кораблів.
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23.04.2024 11:11 Відповісти
Авіаносців?
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23.04.2024 12:09 Відповісти
там 6 носіїв калібрів. Та база в Тартусі.
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23.04.2024 12:15 Відповісти
На місці Польщі я б теж не давав. Британія ж... хм.
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23.04.2024 10:19 Відповісти
ти хто такий, чмирило? Як ви ботяри вже заловбали. Все дадуть, чуєте придурки, Захід на нашій стороні!!!
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23.04.2024 12:46 Відповісти
Цікаво чути таке від бота. Що ще розкажеш?
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23.04.2024 12:56 Відповісти
И Евросоюз! Да в едином порыве! Как сейчас! Глубоко обеспокоится....
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23.04.2024 10:31 Відповісти
І правильно роблять. Своя сорочка ближча. Надлишки може б і дали, а так залишитися самим без систем дурість, навіть за малої кількості.
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23.04.2024 10:33 Відповісти
Полякам эти комплексы не нужны они все равно боятся из них сбивать ракеты.
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23.04.2024 10:36 Відповісти
Еще два года назад надо было скооперироваться с Польшей и Чехией хотя бы о производстве ракет для ПВО. А все оборудование какое еще не разбомбили эвакуировать в одну из стран НАТО и там совместно ракеты производить. Всем было бы выгодно. Но это задача не для КВН и зеленых барыг.
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23.04.2024 10:41 Відповісти
ле-монде поверь - себя обмани
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23.04.2024 11:13 Відповісти
100%
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23.04.2024 12:43 Відповісти
Помнится была история, когда Украина орде отдала белых лебедей и ТУ-22 с небольшим количеством ракет для них, больше тысячи. Это "добро" могло остановить всю войну в корне. А сейчас да......Пэтриоты не дают, Негодяи
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23.04.2024 12:15 Відповісти
ІПСО, кацапська дезінформація, не вірте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.04.2024 12:41 Відповісти
Этот комплекс способен сбивать ракеты с ядерными боеголовками, пока в Кремле сидит неадекватный дед, способный утащить с собой на тот свет треть мира, думаю, они сгодятся при ядерной атаке, поэтому так неохотно расстаются с этим комплексом ПВО!
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23.04.2024 13:18 Відповісти
 
 