Велика Британія та Польща відмовляються надавати Україні свої системи ППО, - Le Monde
Велика Британія та ще деякі країни Євросоюзу, серед яких Польща, Іспанія та Нідерланди, відмовляються передавати свої системи протиповітряної оборони Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde.
"Країни відмовляються розлучатися з ними", - заявив виданню німецький дипломат.
Зазначається, що Польща прагне зберегти свої можливості протиповітряної оборони через близькість до України й Білорусі.
Французьке джерело, з яким спілкувалося видання, заявило, що Франція та Італія також мали деякі труднощі із постачанням систем SAMP/T, аналогу Patriot.
"Ми працюємо над цим як у французькій адміністрації, так і з нашим італійським партнером, але ми не можемо очікувати відповіді так швидко", - зазначив співрозмовник.
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель також закликає країни-члени блоку закупити системи для України, оскільки вважає, що дешевше якнайшвидше придбати американські системи Patriot, навіть за європейські кошти, аніж допомагати відновлювати установки, знищені під час бойових дій.
Видання нагадало, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала системи ППО від США, Німеччини та Нідерландів, які поставили три батареї Patriot.
Крім того, Берлін надіслав 12 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T (ще 22 обіцяли доставити). Вашингтон також передав 12 систем NASAMS.
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Греція готова передати Україні свою систему Patriot PAC-3, якщо отримає від США компенсацію та гарантії щодо ненападу Туреччини.
Сьогодні Греція має до 6 установок Patriot, тому одну з них, можливо, і передадуть Україні.
https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/dinoume-patriot-pac-3-stin-oukrania-me-eggyiseis-ton-ipa-enanti-tis-tourkikis-apeilis-kai-oikonomiko-paketo-antistathmistikon/
https://www.gov.uk/government/news/pm-to-announce-largest-ever-military-aid-package-to-ukraine-on-visit-to-poland
Чому саме - "вперше"?
Чому не:"Найбільший за два роки..."?
А що з тими хто віддав, чи седять у в'язниці в Україні? Отож....
Британія була тим самим гопником що віджала чуже своїм друзям і в своїх интересах
Кроме этого передали батарею СампТ (6 пусковых + радар + кп)