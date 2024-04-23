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Новини Війна
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Після знищення Ту-22М3 росіяни зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів, - Повітряні сили

Ту-22М3

Водночас російські окупанти продовжують застосовувати авіацію для атак КАБами.

Про це завив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Після останнього літака стратегічної авіації Ту-22МЗ, який нам вдалося збити, росіяни дещо зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів. Також вони зменшили активність після того, як нам вдалося дещо розрядити їх пункти управління на території тимчасово окупованого Криму. Зменшилась також кількість застосування тактичної авіації біля цих акваторій", - зазначив він.

Однак, Євлаш наголосив, що ворог продовжує застосовувати авіацію, продовжує бити керованими авіаційними ракетами, КАБами. Найбільше росіяни застосовують КАБи на прифронтових територіях.

"Це північ, схід. Також росіяни намагаються атакувати з території тимчасово окупованої Донеччини, намагається бити по позиціях наших захисників, по мирних містах. Зазвичай ворог застосовує КАБи не наближаючись до лінії фронту, приблизно з відстані 30-40 км. Загалом ця бомба з місця пуску може летіти до 80 км вглиб території від точки пуску", - додав Євлаш.

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Він зауважив, що саме керованим авіабомбам протидіяти досить складно, але це можливо. За його словами, найефективніше у цьому випадку боротися саме з їх носіями.

"Це розбудова систем ППО, які можуть дістати літаки Су-34, Су-35. Це винищувачі F-16, яких ми очікуємо, з ракетами, які зможуть діставати до цих літаків. Вони стануть на часі у боротьбі з КАБами", – сказав речник Повітряних сил.

Раніше повідомлялось, що в Ставропольському краї РФ розбився один зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, якими окупанти завдають ракетних ударів по Україні.

Згодом стало відомо, що вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Також читайте: Знищено 15 із 16 "Шахедів", - Повітряні сили

Автор: 

авіація (4113) Повітряні сили (2585) Євлаш Ілля (162)


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Оговтаються - почнуть з подвоєною силою.
А тим, хто збив - начуватись. Бо буде як з "Петріотом".
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23.04.2024 09:45 Відповісти
Не переживай! Пошкоджений "Петріот" уже в США На ремонті!
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23.04.2024 09:50 Відповісти
Цікаво, скільки русня на рік випускає нових С-300/400, "Буків" та інших комплексів ППО?
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23.04.2024 10:22 Відповісти
НЕ цікавився! А от те що вони витрачають їх набагато більше ніж виробляють і у них починають вичерпуваться запаси - відомо!
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23.04.2024 10:37 Відповісти
- Куме! А де Росія визнає свої кордони?
- В тому місці, де їй "дають по *****"!
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23.04.2024 09:52 Відповісти
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23.04.2024 10:04 Відповісти
Збили - і порядок.
І ніякої ескалації.
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23.04.2024 10:56 Відповісти
 
 