Кадрові зміни в уряді відклали до травня. В списку ротацій з’явився Чернишов
Розгляд кадрових ротацій в уряді перенесли на травень.
Про це повідомили на умовах анонімності депутати "Слуги народу" Цензор.НЕТ.
Як відомо, раніше ходили чутки, що кадрові питання, зокрема відставку віцепрем’єра Олександра Кубракова, розглянуть вже цього тижня. У понеділок це мало обговорюватись на малій фракції "Слуг".
"Перенесли (розгляд кадрових ротацій) на травень", - повідомив за підсумками наради співрозмовник видання.
Водночас він не уточнив, кого ж будуть звільняти. "Точний список не скаже ніхто до узгодження нагорі", - зазначив співрозмовник.
Водночас серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з’явився керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських обʼєктів генерації.
Серед кандидатів на звільнення також ЗМІ називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але та повідомила Цензор.НЕТ, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення. "Жодних розмов не було (про звільнення). Звісно, я перепитувала у керівництва на всяк випадок", - зазначила Верещук.
Вона також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою тернопільської ОДА.
Попри чутки про чергове об’єднання Мінекономіки та МінАПК в міністерстві Юлії Свириденко не підтвердили цього як вирішеної позиції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Верещучка спаплюжила себе як віце премьер- її дають нову (?!) відповідальну роботу…?
А як там про Догану, та вовчий білет на все життя?!
Як там про «аудит та вивчення її діяльності прокуратурою»?
Якщо е за що ( раз знімають с посади, то е) до суду?
Оце булав Ротація! З «влади до тюрьми», як робиться у багатех країнах
Представник президента в Кабінеті Міністрів України Андрій Герус попросив вибачення за невдалу фразу про те, що глава держави Володимир Зеленський, говорячи про комунальні тарифи, жартував про можливості їх знизити.
Не всі, слава Богу, але більшість
Перестановка ліжок у борделі?
Будут "работать" с не желающими поддержать кандидатуру Ермака
Знакомые все литца
А чи є у нас освіта - немає!
А навіщо нам тоді за наші кровні податки годувати аж ціле міністерство нікчемних дармоїдів?! Відповідь - не потрібно! То навщо це МОН?! !!! Бабки дерти!?
За кордоном виховання, освіта, наукова діяльність взагалі фінансується на місцях територіальними громадами! Як громада вирішить, так воно і буде.
І гроші під контролем, і перевитрат бюджету немає.
звісно в Україні є і Наука, у т.ч. передова,
і Освіта ~ початкова і середня одна з найкращих в світі…
треба підтягувати тільки вищу освіту до рівня Гарварда та МІТ…
Справжня Європейська освіта - освіта у Європу. А те кляте МОН вже давно втратило свою актуальність як таке!!! Його треба прибрати за непотрібністю!!!
скоро Москва и на гривны перейдёт, готовься…
Так ось, пішов ти слідом за крейсером москва!
Фактів їх «мудрості», більше, ніж заброньованих слідчих з усіх структур!!!
Украінці, можуть теж включитися, до люстрації цих «СРАТЬєхів», щоб не тягнути, як судді МАЙДАНУ, дивні засідання, ні про що… десятиліттями!!
Як з «діамантовими» прокурорськими, чи бурштинокришувальниками!!
Неверная кадровая политика ведет краху и банкротству государства!
Майже 4 роки у кращому випадку змішана форма навчання, а в основному on-line .
Всі хитрі та свідомі вже давненько за кордон своїх діток повивозили.
Справжня Європейська освіта - освіта у Європі.
А те кляте нікчемне МОНразом з міністром вже давно втратило свою актуальність як таке!!!
Його треба прибрати за непотрібністю!!!
Там зібрались лише самі хабарники, дармоїди, здирники!