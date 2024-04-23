Кадрові зміни в уряді відклали до травня. В списку ротацій з’явився Чернишов

Розгляд кадрових ротацій в уряді перенесли на травень.

Про це повідомили на умовах анонімності депутати "Слуги народу" Цензор.НЕТ.

Як відомо, раніше ходили чутки, що кадрові питання, зокрема відставку віцепрем’єра Олександра Кубракова, розглянуть вже цього тижня. У понеділок це мало обговорюватись на малій фракції "Слуг".

"Перенесли (розгляд кадрових ротацій) на травень", - повідомив за підсумками наради співрозмовник видання.

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Водночас він не уточнив, кого ж будуть звільняти. "Точний список не скаже ніхто до узгодження нагорі", - зазначив співрозмовник.

Водночас серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з’явився керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських обʼєктів генерації.

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Серед кандидатів на звільнення також ЗМІ називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але та повідомила Цензор.НЕТ, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення. "Жодних розмов не було (про звільнення). Звісно, я перепитувала у керівництва на всяк випадок", - зазначила Верещук.

Вона також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою тернопільської ОДА.

Попри чутки про чергове об’єднання Мінекономіки та МінАПК в міністерстві Юлії Свириденко не підтвердили цього як вирішеної позиції.

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