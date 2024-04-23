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Новини
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Кадрові зміни в уряді відклали до травня. В списку ротацій з’явився Чернишов

шмигаль,кабмін

Розгляд кадрових ротацій в уряді перенесли на травень.

Про це повідомили на умовах анонімності депутати "Слуги народу" Цензор.НЕТ.

Як відомо, раніше ходили чутки, що кадрові питання, зокрема відставку віцепрем’єра Олександра Кубракова, розглянуть вже цього тижня. У понеділок це мало обговорюватись на малій фракції "Слуг".

"Перенесли (розгляд кадрових ротацій) на травень", - повідомив за підсумками наради співрозмовник видання.

Читайте також: Уряд ухвалив рішення щодо фінансування закупівлі РЕБ для об’єктів критичної інфраструктури

Водночас він не уточнив, кого ж будуть звільняти. "Точний список не скаже ніхто до узгодження нагорі", - зазначив співрозмовник.

Водночас серед обговорюваних кандидатур на повернення в уряд з’явився керівник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Одним з кандидатів на звільнення називають віцепрем’єра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Про відставку заговорили після знищення росіянами низки українських обʼєктів генерації.

Читайте також: У понеділок має відбутись нарада, після якої стане відомо про те, чи будуть кадрові ротації в Кабміні цього тижня, - джерела

Серед кандидатів на звільнення також ЗМІ називали міністерку реінтеграції Ірину Верещук. Але та повідомила Цензор.НЕТ, що не мала розмов з керівниками держави щодо звільнення. "Жодних розмов не було (про звільнення). Звісно, я перепитувала у керівництва на всяк випадок", - зазначила Верещук.

Вона також заперечила у Facebook щодо свого можливого призначення головою тернопільської ОДА.

Попри чутки про чергове об’єднання Мінекономіки та МінАПК в міністерстві Юлії Свириденко не підтвердили цього як вирішеної позиції.

Читайте: Кабмін готує електронне бронювання від мобілізації через "Дію", – ЗМІ

Автор: 

Кабмін (14062) кадри (309) Олексій Чернишов (274)


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Топ коментарі
+21
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23.04.2024 09:56
+18
На стадіоні: "Коли у мене знайдуть хоч одного Свінарчука, я одразу ж піду і відставку".😭😭😭
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23.04.2024 09:54
+14
декоративний кабмін, який нічого не рішає
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23.04.2024 09:55
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На стадіоні: "Коли у мене знайдуть хоч одного Свінарчука, я одразу ж піду і відставку".😭😭😭
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23.04.2024 09:54 Відповісти
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23.04.2024 09:56 Відповісти
***** вже 24 роки кацапам обіцяє , що не буде триматися за крісло. це таке саме
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23.04.2024 09:57 Відповісти
Тепер звучить так"Якщо у мене буде хоч один чесний,то він розповість про всі махінації і мене скинуть".
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23.04.2024 10:44 Відповісти
Не зрозуміло, на віщо така «ротація»?

Верещучка спаплюжила себе як віце премьер- її дають нову (?!) відповідальну роботу…?

А як там про Догану, та вовчий білет на все життя?!
Як там про «аудит та вивчення її діяльності прокуратурою»?
Якщо е за що ( раз знімають с посади, то е) до суду?

Оце булав Ротація! З «влади до тюрьми», як робиться у багатех країнах
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23.04.2024 15:48 Відповісти
він свого слова дотримався - повністю усунувся від справ, а за себе лишив ГРУшника Козиря...
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23.04.2024 10:45 Відповісти
Червень 2019
Представник президента в Кабінеті Міністрів України Андрій Герус попросив вибачення за невдалу фразу про те, що глава держави Володимир Зеленський, говорячи про комунальні тарифи, жартував про можливості їх знизити.

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23.04.2024 12:50 Відповісти
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23.04.2024 12:52 Відповісти
Куди там Свинарчуку до Рєзнікова
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23.04.2024 10:56 Відповісти
декоративний кабмін, який нічого не рішає
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23.04.2024 09:55 Відповісти
Дали час. Підчистити ... бо багато наслідили, курви. Вам трясця й 61 мільярду не вистачить. Бо вони вже роздулись як тісто на дріжджях перед Паскою. Скільки не кидай - все ... засмокчуть ! зеленСКОГО тільки нЄ абіжайтЄ. Єто он вас ... создал !
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23.04.2024 09:57 Відповісти
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23.04.2024 09:57 Відповісти
Кацапія - наш ідеал. Декоративний кабмін, в раді слуги з конвертами, а нагорі - сам імператор херпіду.
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23.04.2024 09:58 Відповісти
Де українці у цій зеленій владі?
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23.04.2024 10:11 Відповісти
Вони мають те, що вибрали

Не всі, слава Богу, але більшість
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23.04.2024 11:01 Відповісти
А шо трапилось???Ларьочнику Єрмаку недопоміг даже журнал "Time".Спецапірація "завхоз" відкладена до кращих часів,продовжується спецапірація "буратіна" переменована на "наполеон-бонапартіно".
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23.04.2024 10:12 Відповісти
Значить олігаври ще не домовились
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23.04.2024 10:14 Відповісти
Як це називається?
Перестановка ліжок у борделі?
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23.04.2024 10:31 Відповісти
Ротацію проведуть "на день пабєди та шашликі?", всьо як любить зе-лідОр зі своїм кагалом...
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23.04.2024 10:43 Відповісти
Відклали до майських шашликів.
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23.04.2024 10:47 Відповісти
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23.04.2024 11:03 Відповісти
Ще не вдавило?
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23.04.2024 14:12 Відповісти
Отложили, потому что Ермак в премьеры не набирает достаточно голосов.
Будут "работать" с не желающими поддержать кандидатуру Ермака
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23.04.2024 11:03 Відповісти

Знакомые все литца
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23.04.2024 11:04 Відповісти
Відклали бо Манька Безумна та Кірюха Тімошенко не поділять кресло Умєрова і Верещук....
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23.04.2024 11:08 Відповісти
Сольського в прем'єри однозначно. Крутий дядько, краде землю і не тільки і око не моргає. А в нас культ крадія і владний ліфт саме для таких "дядьків"
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23.04.2024 11:17 Відповісти
Там що "борошна передоз"- "all together for the exit" ,(вибачте за мій англійський....

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23.04.2024 11:37 Відповісти
Выкинуть шмыгаля и весь кабмин, поставить Борю Джонсона
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23.04.2024 11:38 Відповісти
вора чернишова на підіищення......ну да вже допомогу проголосували амерікоси .можна супер корупційного безпредельного вора ЧЕРНИШОва і на підвищення брати.....нафтогаз вже розікрав мразь -пора і честь мати і сліди замітати...поки буде зелена навала доти буде чернишова тримати ...
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23.04.2024 11:39 Відповісти
А тепер, шановні на хвилиночку, чи є у нас наука - немає!
А чи є у нас освіта - немає!
А навіщо нам тоді за наші кровні податки годувати аж ціле міністерство нікчемних дармоїдів?! Відповідь - не потрібно! То навщо це МОН?! !!! Бабки дерти!?
За кордоном виховання, освіта, наукова діяльність взагалі фінансується на місцях територіальними громадами! Як громада вирішить, так воно і буде.
І гроші під контролем, і перевитрат бюджету немає.
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23.04.2024 11:50 Відповісти
А налоги громада теж контролює.Без налогів(і іх контролю) небуде ніякого виховання.
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23.04.2024 12:55 Відповісти
Що за кремлівські наративи, бото-Наталя ?

звісно в Україні є і Наука, у т.ч. передова,

і Освіта ~ початкова і середня одна з найкращих в світі…

треба підтягувати тільки вищу освіту до рівня Гарварда та МІТ…
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23.04.2024 15:13 Відповісти
Ага, як казав Жванецький " если других туфлей не видели то наши вот такие вот".
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23.04.2024 18:12 Відповісти
ваші судження ясно окреслюють ваш рівень і тут навіть Жванецький не допоміг
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23.04.2024 23:55 Відповісти
Та отож , мій рівень - дві технічні вищі освіти в ті часи коли це було не за гроші. А про нашу теперішню середню освіту - багато випускників "однієї з найкращих в світі" освіти не знають таблички множення і не в змозі розв'язати задачу на дві дії.
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24.04.2024 08:05 Відповісти
Кількість вищих освіт, нажаль, не визначає рівень свідомості людини, тому хоч три, хоч тридцять три…
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25.04.2024 10:17 Відповісти
Так Ви про освіту в Україні чи про мене? Я ще раз кажу про низький рівень теперішньої середньої освіти (особливо на це впливає дистанційне навчання бо далеко не всі учні можуть ефективно так навчатися). Як можно це не бачити, Ви десь в паралельному світі ілюзій знаходитесь? Не від хорошого внесли зміни в ЗНО.
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25.04.2024 10:52 Відповісти
Втім, що це я намагаюсь до Вас донести об'єктивні речі, у Вас же "початкова і середня одна з найкращих в світ" а може і тільки початкова.
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25.04.2024 11:18 Відповісти
В Україні, наука?! Може Ви ще напишите, що й освіта є?! Майже 4 роки у кращому випадку змішана форма навчання, а в основному on-line . Всі вже давненько за кордон своїх діток повивозили.
Справжня Європейська освіта - освіта у Європу. А те кляте МОН вже давно втратило свою актуальність як таке!!! Його треба прибрати за непотрібністю!!!
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24.04.2024 17:45 Відповісти
Треба таких як ви прибрати з України за «ненадібністю»
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25.04.2024 07:10 Відповісти
Це Ви за ненадібністю, за відомим кораблем підете. А це точно, що підете, після 18 травня по мобілізації !!!!
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25.04.2024 22:57 Відповісти
Кремлебот, ты нормально уже на мове шпаришь, молодец.

скоро Москва и на гривны перейдёт, готовься…
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26.04.2024 00:27 Відповісти
А Ви тут що, "русский мир" чекаєте?
Так ось, пішов ти слідом за крейсером москва!
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26.04.2024 09:29 Відповісти
Спочатку, учасники шашликів з 2022 року з ОПУ та КМУ, відзвітують у ВРУ перед Українцями за свою діяльність, як СРАТЬєхів, а потім їх оформлять до віп-камер з малюскою!! Усе ж робиться по Регламенту ВРУ та КМУ!!! Конституція - вимагає!!
Фактів їх «мудрості», більше, ніж заброньованих слідчих з усіх структур!!!
Украінці, можуть теж включитися, до люстрації цих «СРАТЬєхів», щоб не тягнути, як судді МАЙДАНУ, дивні засідання, ні про що… десятиліттями!!
Як з «діамантовими» прокурорськими, чи бурштинокришувальниками!!
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23.04.2024 12:06 Відповісти
Кадровая политика - это главная обязанность лица наделенное верховной исполнительной властью, ибо один человек (сам по себе) не может решить комплекс проблем или управлять государством, поэтому подбор кадров, делегирование полномочий с последующей ответственностью за этот выбор является основной деятельностью (до 80-90%) от всего времени!!!
Неверная кадровая политика ведет краху и банкротству государства!
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23.04.2024 13:27 Відповісти
Занадто сильно ніжки ліжок у борделі прикипіли до підлоги?
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23.04.2024 14:16 Відповісти
Нужно искать консенсус.🤓
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23.04.2024 14:31 Відповісти
Консенсус это провозглашение независимости Дальневосточной Народной Республики со столицей во Владивостоке..
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26.04.2024 00:26 Відповісти
В Україні є наука?! Може хто тут знає, що й освіта є?!
Майже 4 роки у кращому випадку змішана форма навчання, а в основному on-line .
Всі хитрі та свідомі вже давненько за кордон своїх діток повивозили.
Справжня Європейська освіта - освіта у Європі.
А те кляте нікчемне МОНразом з міністром вже давно втратило свою актуальність як таке!!!
Його треба прибрати за непотрібністю!!!
Там зібрались лише самі хабарники, дармоїди, здирники!
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24.04.2024 17:49 Відповісти
 
 