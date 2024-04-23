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Новини Війна
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Окупанти застосували дещо нову тактику під час нічної атаки дронами, - Повітряні сили

шахеди

У ніч на 23 квітня війська РФ застосували дещо нову тактику під час дронової атаки - вони намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним", - зазначив Євлаш.

Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп.

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Речник Повітряних сил додав, що також росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня війська РФ атакували дронами житловий сектор Одеси, пошкоджено будинки. Також "Шахеди" атакували Київ. В столиці наразі без наслідків. За даними Повітряних сил, знищено 15 із 16 "Шахедів".

Автор: 

дрони (4620) Євлаш Ілля (162)


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Уже пора давно вычислить этих скотов и ликвидировать.
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23.04.2024 10:38 Відповісти
А що, невже з Естонії можливо?
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23.04.2024 10:46 Відповісти
тактика одна і таж -рашистська, а ось українські "тактики", її кожен раз видають різьною
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23.04.2024 10:40 Відповісти
Украинскакя тактика начнется с момента обильных поставок военки от Запада. Кацапе, бери шинель, иди домой. Альтернатива для кацапа - никуда не дергаться с полным карманом соняхiв.
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23.04.2024 11:07 Відповісти
мені здається що одночасно велика кількість і різних напрямках ще загрозливіша.
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23.04.2024 13:35 Відповісти
 
 