Окупанти застосували дещо нову тактику під час нічної атаки дронами, - Повітряні сили

У ніч на 23 квітня війська РФ застосували дещо нову тактику під час дронової атаки - вони намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Росіяни намагалися направляти по різних напрямках один-два "Шахеди" з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним", - зазначив Євлаш.

Він зауважив, що під час сьогоднішньої атаки ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп.

Читайте: Після знищення Ту-22М3 росіяни зменшили активність в акваторії Чорного та Азовського морів, - Повітряні сили

Речник Повітряних сил додав, що також росіяни досить інтенсивно виготовляють та застосовують КАБи та ракети.

Як повідомлялося, у ніч на 23 квітня війська РФ атакували дронами житловий сектор Одеси, пошкоджено будинки. Також "Шахеди" атакували Київ. В столиці наразі без наслідків. За даними Повітряних сил, знищено 15 із 16 "Шахедів".