Конкретних заяв від колег по ЄС щодо надання Україні систем ППО не почув, - глава МЗС Польщі Сікорський
Країни ЄС мають загалом близько 100 систем ППО, вони не повинні лежати на складах.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.
Міністр оцінив ситуацію в українській енергетиці як драматичну, оскільки росіянами вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій.
За словами Сікорського, в Україні може з'явитися більше непридатних для життя місць, якщо РФ вдасться знищити ще більше потужностей енергосистеми України. Це може викликати нову хвилю біженців.
Саме тому, продовжив він, важливо забезпечити Україну системами протиповітряної оборони, до чого вона закликає вже кілька тижнів.
"Але, на жаль, я не чув жодних конкретних заяв (за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі. - Ред.). Ситуація дуже серйозна, яка може мати дуже серйозні наслідки. Відповідальність лежить на тих, хто не вживає заходів", - зазначив він.
Міністр додав, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.
"Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони", - наголосив Сікорський.
На запитання, чи готова Польща передати Україні свої комплекси Patriot, він відповів, що країна має лише дві батареї та перебуває у зоні безпосередньої військової небезпеки.
"Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польща не може віддати свої батареї...Лідером коаліції систем Patriot є Німеччина. Вони оголосили, що дадуть одну батарею. Бажаємо їм успіхів і підтримуватимемо їх у цьому", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Однак сам Сікорський не пропонує віддати Україні польські системи ППО
Были заявления, что сбивать "нельзя" - надо ждать, пока развернутся назад.
Хотя если гдето 100, а у них только 2 - тогда Ок
Но объяснение не адекватное
что долетает, и что они делают чтобы не долетало?
вот пример, что ничего не делают
«https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-raketa-rosiya-********-ataka/32875518.html За словами підполковника Горишевського , «спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців».
Ракета важить понад дві тони, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети»
Например, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 закон про лендлиз со сроком действия до победы Украины в "конфликте 2014",
был внесен 19 января 2022 республиканцами в Сенат
демократы поддержали 6 апреля - сократив срок действия и убрав отчетность президента
президент подписал 9 мая
как он не исполнялся - известно
можно пофантазировать, что было - если бы закон приняли в январе 2022 и начали исполнять
как минимум не надо было бы закрывать посольство и переезжать в Польшу