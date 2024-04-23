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Новини
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Конкретних заяв від колег по ЄС щодо надання Україні систем ППО не почув, - глава МЗС Польщі Сікорський

сікорський

Країни ЄС мають загалом близько 100 систем ППО, вони не повинні лежати на складах.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Міністр оцінив ситуацію в українській енергетиці як драматичну, оскільки росіянами вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій.

За словами Сікорського, в Україні може з'явитися більше непридатних для життя місць, якщо РФ вдасться знищити ще більше потужностей енергосистеми України. Це може викликати нову хвилю біженців.

Саме тому, продовжив він, важливо забезпечити Україну системами протиповітряної оборони, до чого вона закликає вже кілька тижнів.

Читайте: Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба, - Туск

"Але, на жаль, я не чув жодних конкретних заяв (за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі. - Ред.). Ситуація дуже серйозна, яка може мати дуже серйозні наслідки. Відповідальність лежить на тих, хто не вживає заходів", - зазначив він.

Міністр додав, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.

"Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони", - наголосив Сікорський.

Також читайте: Німеччина закликає США надати Україні ще один Patriot, - Bloomberg

На запитання, чи готова Польща передати Україні свої комплекси Patriot, він відповів, що країна має лише дві батареї та перебуває у зоні безпосередньої військової небезпеки.

"Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польща не може віддати свої батареї...Лідером коаліції систем Patriot є Німеччина. Вони оголосили, що дадуть одну батарею. Бажаємо їм успіхів і підтримуватимемо їх у цьому", - підсумував він.

Також читайте: Угорщина блокує €450 млн, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю, - Сікорський

Автор: 

ППО (3142) Польща (8474) Сікорський (241) Patriot (297)


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Топ коментарі
+3
Так отож... Але "глибока стурбованість" є!
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23.04.2024 10:43
+3
Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польщі системи ППО НАКУЙ ДАРОМ БЕЗ ПОТРЕБИ
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23.04.2024 10:48
+3
С какого перепугу Польша должна отдать свои ПВО? Они ближе всех к конфликту, и даже к ним что-то долетает. В отличии от наших гарантов территориальной целостности, которые нас динамят уже 3-й год.
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23.04.2024 10:49
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Так отож... Але "глибока стурбованість" є!
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23.04.2024 10:43 Відповісти
За словами , в Україні може з'явитися більше непридатних для життя місць, якщо РФ вдасться знищити ще більше потужностей енергосистеми України. Це може викликати нову хвилю біженців."

Однак сам Сікорський не пропонує віддати Україні польські системи ППО
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23.04.2024 10:46 Відповісти
С какого перепугу Польша должна отдать свои ПВО? Они ближе всех к конфликту, и даже к ним что-то долетает. В отличии от наших гарантов территориальной целостности, которые нас динамят уже 3-й год.
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23.04.2024 10:49 Відповісти
Ну если поляки хотят сами сбивать самолёты вторжения, то пусть не отдают.
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23.04.2024 10:54 Відповісти
Поляки их не производят. А страна-производитель не заинтересована в нашей победе. Тем более, все увидели, что на США уже надеяться нечего, нужно защищаться самим.
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23.04.2024 11:12 Відповісти
Сколько и что они сбили?
Были заявления, что сбивать "нельзя" - надо ждать, пока развернутся назад.

Хотя если гдето 100, а у них только 2 - тогда Ок
Но объяснение не адекватное
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23.04.2024 11:18 Відповісти
Ты какой-то бессмысленный текст выдал. Перепиши внятнее.
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23.04.2024 15:40 Відповісти
Бессмысленный этот текст "Они ближе всех к конфликту, и даже к ним что-то долетает."

что долетает, и что они делают чтобы не долетало?

вот пример, что ничего не делают

«https://www.radiosvoboda.org/a/news-polshcha-raketa-rosiya-********-ataka/32875518.html За словами підполковника Горишевського , «спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців».

Ракета важить понад дві тони, з яких 400 кілограмів - бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети»
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23.04.2024 15:56 Відповісти
А при чем это к тому, что наши гаранты нас динамят? Поляки нам ничего не обещали.
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23.04.2024 17:42 Відповісти
У каждого гаранта есть фио - кто конкретно "динамит"

Например, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 закон про лендлиз со сроком действия до победы Украины в "конфликте 2014",
был внесен 19 января 2022 республиканцами в Сенат
демократы поддержали 6 апреля - сократив срок действия и убрав отчетность президента
президент подписал 9 мая
как он не исполнялся - известно

можно пофантазировать, что было - если бы закон приняли в январе 2022 и начали исполнять
как минимум не надо было бы закрывать посольство и переезжать в Польшу
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23.04.2024 17:52 Відповісти
Ну як це "не чув"? Ось боррель заявив, що вони "усвідомлюють":

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23.04.2024 10:47 Відповісти
Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польщі системи ППО НАКУЙ ДАРОМ БЕЗ ПОТРЕБИ
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23.04.2024 10:48 Відповісти
Хіба він не чув, як наша Кулєбяка вже прокукурікала...
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23.04.2024 11:03 Відповісти
дай хоч фермерів на кордон Сумщини , щоб ДРГ не заходили !
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23.04.2024 11:29 Відповісти
Ці всі європейські бюрократи просто ****...ни вони анонсують допомогу на міліарди а потім в реальності ніх... не дають як було з млн. *********** які вже мали бути в березні... з німецькими бронемашинами і т.д.
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23.04.2024 13:38 Відповісти
То подзвони до Куліби він знає
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23.04.2024 15:09 Відповісти
 
 