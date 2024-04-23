Конкретних заяв від колег по ЄС щодо надання Україні систем ППО не почув, - глава МЗС Польщі Сікорський

Країни ЄС мають загалом близько 100 систем ППО, вони не повинні лежати на складах.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

Міністр оцінив ситуацію в українській енергетиці як драматичну, оскільки росіянами вдалося знищити 70% потужностей українських електростанцій.

За словами Сікорського, в Україні може з'явитися більше непридатних для життя місць, якщо РФ вдасться знищити ще більше потужностей енергосистеми України. Це може викликати нову хвилю біженців.

Саме тому, продовжив він, важливо забезпечити Україну системами протиповітряної оборони, до чого вона закликає вже кілька тижнів.

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"Але, на жаль, я не чув жодних конкретних заяв (за підсумками Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин у Люксембурзі. - Ред.). Ситуація дуже серйозна, яка може мати дуже серйозні наслідки. Відповідальність лежить на тих, хто не вживає заходів", - зазначив він.

Міністр додав, що у країнах ЄС є близько 100 систем ППО, які вже дуже добре себе зарекомендували в Україні.

"Не повинна ця зброя лежати десь на складах чи ангарах, коли в Україні падають російські ракети і дрони", - наголосив Сікорський.

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На запитання, чи готова Польща передати Україні свої комплекси Patriot, він відповів, що країна має лише дві батареї та перебуває у зоні безпосередньої військової небезпеки.

"Одна з російських ракет впала за 10 км від мого будинку. Сподіваюся, це свідчить про те, що Польща не може віддати свої батареї...Лідером коаліції систем Patriot є Німеччина. Вони оголосили, що дадуть одну батарею. Бажаємо їм успіхів і підтримуватимемо їх у цьому", - підсумував він.

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