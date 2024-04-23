Трамп під час своєї каденції називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії", - WSJ

Під час зустрічей у Білому домі та перемовин з європейськими лідерами 45-й президент США Дональд Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" і сповнену "жахливих людей".

Про це йдеться у статті WSJ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп заявляв, що покращення відносин з РФ піде на користь інтересам США. Він закликав Москву та Київ до перемовин.

"Трамп часто скаржився на підтримку США України, описуючи країну європейським лідерам як "вашу Україну" і "частину Росії", - цитує видання американських та іноземних офіційних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське виживання важливе, Європа має вкладати більше коштів, - Трамп

Скептицизм Трампа до України

За даними WSJ, під час першої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Німеччині у 2017 році російський правитель закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на спільні зв’язки через історію Русі, розташованою на території сучасної України, Білорусі та частини РФ.

Також Трамп висловлював невдоволення через підтримку Києва з боку Вашингтона.

Чиновники американської адміністрації були спантеличені тим, чому Трамп, здавалося, був набагато прихильніше налаштований до Росії, ніж до України, особливо коли їхні інтереси розходилися, сказав колишній чиновник адміністрації.

Читайте також: Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне

"Трамп спочатку лаяв радників, які переконували його схвалити продаж ракет, кажуть нинішні та колишні чиновники. За словами кількох колишніх чиновників Білого дому, Трамп був проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і сказав, що європейські союзники повинні робити більше для захисту своїх сусідів", - пише The Wall Street Journal.

Однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.

Видання додає, що погляд Трампа на Україну залишається незмінно негативним.У червні 2018 року, за розповіддю одного з іноземних посадовців, на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може використати військову допомогу США для того, щоб посадити Україну та РФ за стіл переговорів, - CNN