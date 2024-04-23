УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11217 відвідувачів онлайн
Новини
7 826 96

Трамп під час своєї каденції називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії", - WSJ

трамп

Під час зустрічей у Білому домі та перемовин з європейськими лідерами 45-й президент США Дональд Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" і сповнену "жахливих людей".

Про це йдеться у статті WSJ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Трамп заявляв, що покращення відносин з РФ піде на користь інтересам США. Він закликав Москву та Київ до перемовин.

"Трамп часто скаржився на підтримку США України, описуючи країну європейським лідерам як "вашу Україну" і "частину Росії", - цитує видання американських та іноземних офіційних осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українське виживання важливе, Європа має вкладати більше коштів, - Трамп

Скептицизм Трампа до України

За даними WSJ, під час першої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Німеччині у 2017 році російський правитель закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на спільні зв’язки через історію Русі, розташованою на території сучасної України, Білорусі та частини РФ.

Також Трамп висловлював невдоволення через підтримку Києва з боку Вашингтона.

Чиновники американської адміністрації були спантеличені тим, чому Трамп, здавалося, був набагато прихильніше налаштований до Росії, ніж до України, особливо коли їхні інтереси розходилися, сказав колишній чиновник адміністрації.

Читайте також: Трамп про допомогу США Україні: Це має бути позика, а не подарунок. Європа має давати щось співмірне

"Трамп спочатку лаяв радників, які переконували його схвалити продаж ракет, кажуть нинішні та колишні чиновники. За словами кількох колишніх чиновників Білого дому, Трамп був проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і сказав, що європейські союзники повинні робити більше для захисту своїх сусідів", - пише The Wall Street Journal.

Однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.

Видання додає, що погляд Трампа на Україну залишається незмінно негативним.У червні 2018 року, за розповіддю одного з іноземних посадовців, на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп може використати військову допомогу США для того, щоб посадити Україну та РФ за стіл переговорів, - CNN

Автор: 

США (22473) Україна (5861) Трамп (5458)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44
За "тотально корумповану" з ним важко сперечатися....
показати весь коментар
23.04.2024 10:41
+29
Тогда США ето часть Мексики. И вообще кто бы говорил про коррупцию. Рыжая обезьяна которая даже не при власти запугала всю Америку.
показати весь коментар
23.04.2024 10:42
+19
Нє, крва, хай лишаються ті, шо є.
Така логіка?
показати весь коментар
23.04.2024 10:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За "тотально корумповану" з ним важко сперечатися....
показати весь коментар
23.04.2024 10:41 Відповісти
Тому хай буде частиною сосії,на одну корумповану країну буде менше.логіка трампа та наших корисних ідіотів.
показати весь коментар
23.04.2024 10:46 Відповісти
Нє, крва, хай лишаються ті, шо є.
Така логіка?
показати весь коментар
23.04.2024 10:54 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2024 11:22 Відповісти
😀діти капітана Шмідта.
показати весь коментар
23.04.2024 12:06 Відповісти
лейтенанта Шмідта
показати весь коментар
23.04.2024 17:20 Відповісти
Хай погляне в дзеркало.
показати весь коментар
23.04.2024 10:52 Відповісти
А в чём он не прав в отношении "часть России", если 73% населения именно это подтвердили своим голосованием?
показати весь коментар
23.04.2024 11:22 Відповісти
2019 год показал всему миру, что украинцы обожают россию и не видят себя вне "русского мира". И Путина, кстати, это тоже окончательно убедило в успехе своей операции, он рассчитывал что 25% "нацистов" он легко победит и уничтожит, а 73% будут встречать его с цветами.
показати весь коментар
23.04.2024 11:25 Відповісти
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
показати весь коментар
23.04.2024 12:04 Відповісти
Днями в Краматорську одна стара (65) ватна к.рва ледве не порвала ср.ку, доводячи, що 90 відсотків "українців" чекають х.ла. Немає сумнівів, що бабИ, з якими вона спілкується на роботі і біля під'їзду, саме такі
показати весь коментар
23.04.2024 14:36 Відповісти
100500%
показати весь коментар
23.04.2024 17:21 Відповісти
не прав у тому, що віддати частину України кацапам - це грубо порушити Статут ООН про повагу до Суверенітету і територіальної цілісності. така заява - це є по суті закликом чи потуранням заклику ху йла про розділ України. а це означає падіння нинішнього світового порядку і сигнал для мракобісів нарізати кордони країн за допомогою сили. а це дичина повна. і це при тому, що штаб-квартира ООН знаходиться у США і самі США вважаються у світі таким собі міжнародним поліцейським з нагляду за дотриманням світового порядку.
показати весь коментар
23.04.2024 15:24 Відповісти
Чомусь велика частка корупціонерів з російськими паспортами та тікають на росію, де їх покривають, а деяких ще нагороджують. Корумпування України це частина кремлівської політики
показати весь коментар
23.04.2024 11:47 Відповісти
у вас розуму - як у трампа
показати весь коментар
23.04.2024 22:44 Відповісти
Та все нормально, он подивіться які з нами поряд серйозні країни розташувалися.... Як-ніяк 104 місце зі 180 можливих....

Головні показники в СРІ-2023

36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали - один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал нас випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія - всі вони мають по 37 балів. А на бал менше, ніж Україна, - Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.
показати весь коментар
24.04.2024 11:18 Відповісти
Тогда США ето часть Мексики. И вообще кто бы говорил про коррупцию. Рыжая обезьяна которая даже не при власти запугала всю Америку.
показати весь коментар
23.04.2024 10:42 Відповісти
Ніт, тоді це частина Британії. А сам Трамп підданий королівства Баварія.
показати весь коментар
23.04.2024 10:52 Відповісти
Як мінімум усі південні Штати. Бо вони історична частина Мексики. Тому мають бути повернені у власність місцевих марьячі.
показати весь коментар
23.04.2024 10:54 Відповісти
Неправда! То імперія ацтеків! А ще раніше, якщо говорити про "встарічєскую справєдлівость", то територія динозаврів!
показати весь коментар
23.04.2024 11:46 Відповісти
Може й так. Якщо заглибитись у нетрі. Тоді хай хоч самого Трампа кинуть до динозаврів.
показати весь коментар
23.04.2024 11:48 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2024 10:42 Відповісти
Мені це більше подобається

https://youtu.be/vZnlz-b2NnY?si=u4nSi7VnpHNNFuN3
показати весь коментар
23.04.2024 11:22 Відповісти
в такому випадку "забор трампа - його підпис під американською корупцією " Великий забор ,великого американо- трампівського крадівництва"
показати весь коментар
23.04.2024 10:46 Відповісти
Пропонував -розділяй та властвуй...що ж тут дивного ?
Трампу і нахєр не всравлась та Європа ,а тим більше Україна,Трамп хоче стати таким же одноосібним диктатором,хіба це не видно.?Навіть не являючись на даний час президентом він керує в США.
показати весь коментар
23.04.2024 10:46 Відповісти
Старий він вже для диктаторства. Дуба вріже раніше, ніж зможе підім"яти під себе всю систему
показати весь коментар
23.04.2024 12:16 Відповісти
Ну то мабуть десь так і є ...а то чого б це за 30 років з України виїхало майже 15 млн людец
показати весь коментар
23.04.2024 10:46 Відповісти
Бо стали випускати. Випускали б при совку, виїхали б раніше.
показати весь коментар
23.04.2024 10:54 Відповісти
не підказуйте нномодифікованому...
показати весь коментар
23.04.2024 11:30 Відповісти
Те саме говорив і Обама. Тільки не всім це подобалось.
показати весь коментар
23.04.2024 10:48 Відповісти
А преЗЕдент називав його своїм наставником...
показати весь коментар
23.04.2024 10:49 Відповісти
то може так і є, звачаючи на кількість справ проти рудого
показати весь коментар
23.04.2024 11:12 Відповісти
Ну так владні елітки і олігархія вели себе з 1991 року, як сателіти московії. А агентури москальської в Україні що болота на московії. В цьому він правий. Корумповне боло і тепер хоронить залишки українського і все зробила щоб у горнилі необ'явленої війни винищити усих свідомих і пасіонарних українців.
показати весь коментар
23.04.2024 10:49 Відповісти
Взагалі-то серед еліти і олігархів часто виникали справжні українці, які за вуха витягували нас з московського болота, але "мудрий наріт" дуже швидко починав возбухати проти цього і міняти патріотів на зеків або клоунів
показати весь коментар
23.04.2024 10:56 Відповісти
Його послиця займалась саме цим. Корумповувала Лєщенків, Наємів, Заліщучок, щоб ті, за великі гроші роздували зраду.
показати весь коментар
23.04.2024 10:57 Відповісти
Тотально корумпована - так.

Від ЗЄзидента до сраного воєнкома у ТЦК - хабарі, схематози, виведення коштів, рейдерство та банальний грабіж бюджету.
показати весь коментар
23.04.2024 10:49 Відповісти
тільки він називав з 2017...авансом, по твоєму?
показати весь коментар
23.04.2024 11:13 Відповісти
ні, у всьому винна ліПіцькая фабрика, що продукує соєвий чиколят, котрий нещадно поглинали 30-ть років: манкурти та місцеві гниди схрещені на еліті випорожнених в Україну ввічливих та освідчених кацапів. Еге ж?
показати весь коментар
23.04.2024 11:37 Відповісти
ХЗ...тобі відніше я навіть не сперечаюсь
показати весь коментар
23.04.2024 16:46 Відповісти
Беззаперечно, що відніше в кого видно вірніше.
показати весь коментар
23.04.2024 16:55 Відповісти
Про яку історію Русі він гилить -- при цьому путаючи Австрію з Австралією а Орбан в нього президент Туреччини
показати весь коментар
23.04.2024 10:49 Відповісти
Якщо Україна є "частиною росії", то остання є теж корумпованою. Ну бо не можуть дві частини єдиного цілого мати різні характеристики.
показати весь коментар
23.04.2024 10:50 Відповісти
У РФ корупція набагато масштабніша, ніж у нас. Але є нюанс: у РФ бабла набагато більша і тому корупція не така помітна. Поясню з прикладу дороги. Наприклад, треба постояти 100 км. дороги. Собівартість якісних робіт з дотриманням усіх термінів та техологій обходиться компанії десь у 1,5 млн. $/км. + Маржа + Податки. Вийде близько 2 млн. $/км. в Україні і 1.5 $/км - в РФ (бо там дешевші матеріали і нижче кредитна ставка). А далі відбувається таке: В Україні 200 млн. $ на дорогу ніхто не дасть (бо грошей немає). Дадуть 150, із них 30% - відкати. Підряднику лишається 100 млн., тобто. у 2 рази менше, ніж належить. Починаються "танці з бубном" - каламутні субпідрядники, самі дишманські матеріали, порушення технологій, затягування термінів, схеми ухилення від податків тощо. Починається крик: КОРУПЦІЯ! Т.к. у нас "свобода слова" та демократія (порівняно з РФ) У РФ: Замість покладених на дорогу 150 млн. одразу закладається 300 млн. (т.к. бабла неміряно). Відкат - 50%. Підрядник отримує свої 150 млн. та робить нормальну дорогу. Мільйони водіїв та громадян корупцію не відчувають. А тим одиничним "активістам", які спробують розібратися, рот затикають за 5 сек. або фізично або тим самим баблом. Де корупція? Не бачили ...
показати весь коментар
23.04.2024 11:57 Відповісти
Оце плавить діда, як маятник то «виживання України важливе», то «це частина парашки». Хоча якщо відкинути емоції,то дід хитрий і дуже уважно спостерігає за реакцією «насєлєнія США» і його настроями, тому от так і кидає із сторони в сторону..
показати весь коментар
23.04.2024 10:51 Відповісти
Бідна Амеріка. Завершилася епоха Рейганів, почалася епоха Трампів.
Втім, як і в Україні.
показати весь коментар
23.04.2024 10:52 Відповісти
В Украине намного хуже:у нас лютейший популизм и народ до того лоховатый что согласен голосовать за любого кто рассказывает сказки.США политсистема сбалансированна так что никакой Президент не может угробить страну-в отличии от Украины где Янукович и Зеленский много сделали для того чтобы Украина стала слабой и не могла оборонятся-в США такого и близко нет
показати весь коментар
23.04.2024 10:57 Відповісти
В Україні ще нічого не починалося. На усіх президентів можна починати кримінальні справи , на Кравчука вже ні . Але люди прагнуть життя рівня європейського , за це і за свободу проливають кров . Рудий ганьбить наш народ , не повторюйте образи . Українці сильні духом і тілом, розберуться із кацапи і знищать корупцію .
показати весь коментар
23.04.2024 13:25 Відповісти
"Сенатор Ліндсі Грем (R-SC) заявив цього тижня в ефірі "Fox News Sunday", що пакет допомоги спікера Майка Джонсона (R-LA), який включає допомогу Україні, не пройшов би через Палату представників без допомоги колишнього президента Дональда Трампа.

Грем сказав: "Українські військові з нашою допомогою знищили близько 50% бойової сили росіян. Це рік більшого. У них буде більше зброї, але ми також хочемо, щоб у них було нове озброєння, ПТРК, щоб зруйнувати стіну між Кримом і Росією. У них будуть винищувачі F-16. Отже, ця ідея відмовитися від України робить світ безпечнішим, якщо ви висмикнете вилку з розетки через те, що у вас немає достатнього потенціалу. Так само, як Тайвань".

Він продовжив: "Українці б'ються як тигри. Цей пакет допомоги має кредитний компонент. Це не пройшло б без Дональда Трампа. Я хочу подякувати спікеру Палати представників і Хакіму Джеффрісу за те, що вони об'єднали зусилля двох партій, щоб надати Україні зброю для боротьби у війні, яка має для нас велике значення. Президент Трамп створив кредитний компонент цього пакету, який дає нам важелі впливу в майбутньому".

Грем додав: "Тому ідея про те, що ми не можемо допомогти Україні, Ізраїлю і Тайваню одночасно, я відкидаю. Я її повністю відкидаю"."
https://www.breitbart.com/clips/2024/04/21/graham-ukraine-aid-would-not-have-passed-without-donald-trump/ Graham: Ukraine Aid 'Would Not Have Passed Without Donald Trump' (breitbart.com)
показати весь коментар
23.04.2024 10:52 Відповісти
насчет коррупции-Украина обогнала даже россию. в России хоть и по политическим мотивам за коррупцию садят в тюрьмы миллиардеров и МИНИСТРОВ. В Украине миллиардер или даже мультимиллионер или действующий министр-в принципе не может быть посажен в тюрьму. Поскольку воруют ВСЕ начиная от Президента и все связанны круговой порукой. Насчет коррупции Украина-это полное дно,безпросветное дно
показати весь коментар
23.04.2024 10:53 Відповісти
Ні не обогнала,бо там даже сідять ті,хто строче постікі про корупцію.Це і тебе касається-антікорупціонер.
показати весь коментар
23.04.2024 11:09 Відповісти
Майже. Дивилась блогера "Олесь Петрович". Жив в Якутії в посьолку Нюрба. Будують там школу, залили фундамент. Він той фундамент голими руками розбирає, один пісок. Новий садочок, півтора року, як зданий. Тріщини в палець грубини і штукатурка з потолка впала. Підняв кіпіш, ледь на війну не відправили, заступився за нього Попов, чоловік Скабєєхи. Мусив втікати до москви, помічником депутатки від Якутії. В передвиборній гонці від "Новиє люді", ганявся по всій рашці, там скрізь так. Гівно пливе по вулицях, лікарні розвалені, що на Півночі, що в Сочі. Такого жаху у нас точно немає.
показати весь коментар
23.04.2024 11:14 Відповісти
интеллект у вас у трампа. Повторяют как обезьянки
показати весь коментар
23.04.2024 22:47 Відповісти
Нужны органы, которые регулярно будут делать проверки и возвращать наворованное коррупционное в бюджет Украины
показати весь коментар
23.04.2024 10:58 Відповісти
Прокуратура, НАБУ, САП, НАЗК..... Вам мало, треба ще щось ?
показати весь коментар
23.04.2024 11:14 Відповісти
Правильно казав. Так і є. Юка-васток не дасть збрехати.
показати весь коментар
23.04.2024 11:04 Відповісти
Рейган перевертається в гробу, це руде ***** позорить республіканців. Дональд Дак ****.
показати весь коментар
23.04.2024 11:05 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2024 11:27 Відповісти
50 років тому? Ще з Брєжнєвим фото опублікуйте)))
показати весь коментар
23.04.2024 13:16 Відповісти
по тотально корумпованій - навіть нема що написати. А по частині росії - зайвий доказ дурним хохлам що є різниця яка мова і що Фаріон була права, повністю і у всьому.
показати весь коментар
23.04.2024 11:07 Відповісти
От хитрий, "казав" одне, а робив інше
- надав джавеліни
- заморозив сп2
- "зменшив" ціну на нафту (зараз +120%)
- військові літаки та кораблі США в Україні

не відомо, що він буде робити, якшо його оберуть

проте республіканська партія включила 2 пункти з плану перемоги України в пакет
1) розробити секретний план перемоги України, з оцінкою якої зброї не надавали
вимога передати дальнобійні ракета атакамс - хоча з умовами, що на розсуд президента, щоб не дратувати демократів
вже пішли новини, що про атакамс домовились
раніше ніхто не заважав
2) закон про конфіскацію активів росії на користь України

поки не включили, вимогу - щоб санкції реально працювали
хоча для цього не потрібен закон
показати весь коментар
23.04.2024 11:12 Відповісти
Капец, 100 джевелінів надав! Щоб відчепилися.

Заморозив сп2! Який при цьому продовжував будуватися.

Такий друг України, що далі нікуди. Це тому майже всі трампісти проголосували проти допомоги Україні?
показати весь коментар
23.04.2024 11:27 Відповісти
А до нього, чого не давали зброю?
Байден тоді був віцепрезидентом, та відповідав за Україну

Адміністрація заявляє, що військовий бюджет за 2022-2023 року для України 46млрд.
31 танк
під 400 бмп (бредлі+страйкери)
під 300 гармат
21 хаймарс
1 патріот
0 літаків

щось на 46млрд, навіть з урахуванням снарядів, і т.п. - не виходить

після заморозки сп2 - при кому розморозили та добудували?

хто як хотів, так і голосував
проте включили вимогу "план перемоги України" в закон

що з лендлізом?
запропонували республіканці в січні 2022, а не виконала демократична адміністрація
термін дії лендлізу скоротили до 1 жовтня 2023, республіканці пропонували термін "до перемоги України"

в 2022 були заяви - коли республіканці не дадуть грошей, то ми задіємо лендліз.

проте не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік?
В Сенаті лідер демократичної більшости відмовився ставити на голосування, мовляв президент має PDA повноваження.
Через пару тижнів, виявилось, що PDA є на 4.2млрд, проте його не "комфортно" використовувати.
показати весь коментар
23.04.2024 11:46 Відповісти
Тупо забрехалися. Але брехали до певного моменту доволь переконливо. Тому тут більшість з радістю ковтала ті тонни лайна про лендліз, які їй згодовували. Та ще й цькували тих, хто насмілювався щось написати чи сказати про лендліз. Тоді завдяки отаким корисним ідіотам лендліз став табу. Тепер ті ж самі ідіоти кричать про необхідність прйняти новий лендліз.

Реально тупоголові...
показати весь коментар
23.04.2024 12:41 Відповісти
Так, тут такі є - відразу "кидалися" з образами, фактів навести не могли.
Зараз вони більше тижня чомусь не "кидаються" та нічого не коментують.

Згідно https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf довідки Конгреса по лендлізу
США отримають від України 0$ за лендліз
повернення вцілілої техніки, розрахунки в 2072 році

Це була стратегія перемоги, вам зброю, повернення через 50 років
може щось трохи оплатити, або ми спишемо

натомість, радники типа арестовича - https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg казали "халяви" достатньо

коли лендліз перестав діяти, в обіході з'явилось навіть слово дайте ППО хоча би в рент - що теж саме, що лендліз
тільки ніхто давати не хоче, а лендлізом не скористались
показати весь коментар
23.04.2024 13:11 Відповісти
Так отож. І, головне, так агресивно доводили (наслухавшись різних "ікспердів" типу романенка/абдрістовича), що нам лендліз не потрібен. При цьому навіть не читали сам закон. Орієнтувалися на аналогічний закон часів Другої світової і казали, що він нам одназначно не потрібен.
показати весь коментар
23.04.2024 13:17 Відповісти
По суті він з законом який діяв під час Другої світової мало що має спільного
Існує закон про лендліз для всіх країн, якщо не можна продати, тоді можна дати в лізінг, якщо це в інтересах США.
Там правда умови: не більше ніж на 5 років, можна в любий момент забрати, треба підписати договір, що країна оплатить ремонт та знищену техніку

Для України саме ці вимоги були зняті, а термін користування становив 50 років

перший хто почав пояснювати, що лендлізом хочуть загнати Україну в борги був російський спікер володін
потім кожного місяця ЛОМи вигадували щось нове: то "кораблі пливуть", то "треба почекати 1 жовтня 2022", то "1 жовтня - вже запрацював", то "це фікція, а не закон", то "халяви достатньо", і так поки не закінчився.

як тільки закінчився, почали рахувати скільки коштує ракета до петріота, та інфраструктурний об'ект
виявилось що ракета значно дешевше, проте лендліз вже закінчився
а в рент, та навіть за гроші (котрих недостатньо) - ніхто давати не хоче
показати весь коментар
23.04.2024 13:33 Відповісти
Ну як завжди - розумні заднім умом. А чому, власне кажучи, дивуватися? Це ті самі персонажі, яким підсунули найвеличнішого лідера всіх часів та народів. І які папріколу і дляпаржать за нього проголосували. Тому таким можна будь-яке лайно впаоити...
показати весь коментар
23.04.2024 13:38 Відповісти
Бачите , як всьо класно . У всьому винуватий Трамп , а не більшість мудрого "наріду " ,який толерував і голосував за корупцію ці всі роки ...

Для пересічного незрозуміло ,як корупція і руськкій мір повязані ... А все дуже просто - навіть в бендерівському Львові нІщеброд -мер ( благо талановита дружина бізнесвумен ) ще до вторгнення 2022 патронував одну з двох російськомовних шкіл....

Тому так - Україна до тих пір буде залишатися частиною - навіть не Росії - Совка - доки корупція та закон різний всіх буде толеруатися українскьим суспільством . Корупція і хабарі=руській мір.
показати весь коментар
23.04.2024 11:13 Відповісти
Найєм поскаржився на низькі зарплати в Агентстві відновлення



Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури стикнулося з відтоком кадрів через суттєве скорочення зарплат на державній службі.

Про це заявив голова Агентства Мустафа Найєм на конференції "Відбудова України", яку організувала Економічна правда.

"У нас спеціаліст, який більше підписує кошториси на будівництво і виділяє кошти на будівельника в розмірі 22 тисячі гривень, сам отримує 16 тисяч гривень. В регіонах ситуація ще гірша - 7,2 тис гривень зараз отримує спеціаліст", - заявив Найєм.

За його словами, такі спеціалісти підписують кошториси "на десятки і сотні мільйонів гривень". "У нас спеціалісти йдуть з державної служби, ми втрачаємо величезну кількість спеціалістів, які мають навики. Де їх брати потім, я не розумію", - резюмував голова Агентства.
показати весь коментар
23.04.2024 11:17 Відповісти
і нахіба мені знати, що там видавив із себе сраний пуштун?
показати весь коментар
23.04.2024 11:45 Відповісти
так і було, доки були з кацапами разом декілька століть...
показати весь коментар
23.04.2024 11:19 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2024 11:23 Відповісти
*****, кацапи видають звичайно! ПШНХй, кацапсіна!
показати весь коментар
23.04.2024 12:13 Відповісти
"сповнену "жахливих людей". Ну а что он хотел, мы ведь зелёные разных оттенков (сарказм)
показати весь коментар
23.04.2024 11:38 Відповісти
Так і ти теж тотально корумпований і взагалі дуже дивно чому ще досі не в буцегарні
показати весь коментар
23.04.2024 11:40 Відповісти
Рональд Рейган робив все щоб розвалити імперію зла - срср , а цей телепень тепер " лізе зі шкіри " для того щоб вона воскресла . .. Навіщо ??
Що до корупції - паРаша ще більш корумпована ніж Україна ( перше місце серед країн Європи ) , але трампидлу видно лише Україну .
показати весь коментар
23.04.2024 11:46 Відповісти
Про корумповану Україну можна погодитись як би це не говорив корупціонер Трамп суд якого визнав в несплаті податків в понад 500 мілйонів доларів і ще десятки справ в шахрайстві знаходятся в судах . Що до гео політики цей неук зовсім не розуміє нациської ідеології "русского мира" а може росію віддамо монголам ,адже ******* росія майже триста років входила до "Золотої орди"ну а більша частина США ще 250 років тому належала Великобританії.
показати весь коментар
23.04.2024 11:46 Відповісти
можна посилання на цю справу "суд якого визнав в несплаті податків в понад 500 мілйонів доларів"
показати весь коментар
23.04.2024 11:55 Відповісти
Для чого брехати? Кому це допоможе?
показати весь коментар
23.04.2024 12:08 Відповісти
Бути багатим, не означає бути розумним...
У школі підручники з історії та географії скурив на перервах...
показати весь коментар
23.04.2024 11:49 Відповісти
Україна не корумпована держава. В Україні мало прибічників «рускага міра»?
показати весь коментар
23.04.2024 12:07 Відповісти
Українській пресі треба фільтрувати інформацію. По-перше, Україна є тотально корумпована держава і судячи із кількості активних і пасивних прихильників «рускага міра», розповсюдженню російської мови, для людини із Америки може здаватись частиною Московії. По-друге, щось подібне і не раз говорили демократи, противники Трампа. Я вже виставляв на Цензорі аналітичну статтю, котра пояснює спорідненість думок про Україну двох протилежних кінців політичного спектру в Америці (ліві-праві). Ну і по третє, українцям треба привчити себе до думки, що Трампа обирають або ні американці. Це американський політик і бізнесмен. Не український. Украінціям треба зрозуміти його і навчитись жити з ним. Ця стаття відверта пропаганда, котра звинувачує Трампа у всіх гріхах. Вам це точно не допоможе.
показати весь коментар
23.04.2024 12:06 Відповісти
Рашисти - проти війни, Боневтік - проти кумовства, Трамп - проти корупції
показати весь коментар
23.04.2024 12:31 Відповісти
18 квітня 2020 року https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1 Спеціальний комітет Сенату США з розвідки https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_Select_Committee_on_Intelligence [en] оприлюднив частину 5 "Загрози контррозвідки та вразливі місця" доповіді "Російська кампанія активних заходів та втручання в вибори США 2016 року". Частина 5 доповіді, яка містить 952 сторінки, наводить деталі переговорів між співробітниками Трампа та російськими агентами та містить висновок, що контакти між кампанією Трампа та Росією в 2016 році "представляли серйозну загрозу контррозвідці". Не дивно, що агент Кремля Трамп(не корумпований) так ставиться до України.
показати весь коментар
23.04.2024 12:32 Відповісти
Абсолютно прав.
А частью РФ рано или поздно станет из-за этой самой коррупции, если её хотя бы не уменьшит.
показати весь коментар
23.04.2024 12:32 Відповісти
Це відкрита інформація із Вікіпедії
показати весь коментар
23.04.2024 12:35 Відповісти
НУ вот прочитал ЗАГОЛОВОК и СКАЖИТЕ ,что Трамп не прав ещё? Да прав ,В КОГО НЕ ПЛЮНЬ В ОП ,в МИНИСТРЫ ,у всех родственики на расеи да до кацапского ФСБ дороги ведут. Ну и в чём ТРАМП НЕ ПРАВ,в чём сенсация? Да ОДНА ОМАНСКАЯ ВСТРЕЧА о многом каже ,
показати весь коментар
23.04.2024 12:36 Відповісти
Здебільшого українська корупція генерована Росією, російським вливом на владу. Від части спадковістю СРСР. Україна була ще занадто слабка, щоб побороти корупцію у насиченою проросійськими елементами владою. Але справа рухається, зокрема двома прозахідними Майданами. І повернення в Росію українцями сприймається, як НЕМОЖЛИВИМ. Нехай пан Трамп це затямить.
показати весь коментар
23.04.2024 12:57 Відповісти
частью рф - нет и никогда
тотально корумпированою - 100%
показати весь коментар
23.04.2024 13:06 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2024 13:09 Відповісти
показати весь коментар
23.04.2024 13:14 Відповісти
А що не так тотальна корупція знищила українську армію та совкові запаси озброєння що і призвело до війни.... так само ця тотальна корумпованість зараз знекровлює в тилу тих хто на передовій, розкрадаючи оборонку та допомогу заходу...

А скільки у нас чиновників вищого рангу з російськими паспортами? А Медведчук.... а його агентурна сітка як працювали так і дальше себе нормально живуть ... в моїй області всі його люди переобулись в вишиванки і вже великі "благодійники"...

А решта олігархів які виросли тут за Кучми на російські гроші та володіють великими телеканалами і відповідно депутатами в парламенті та чиновниками в уряді
показати весь коментар
23.04.2024 13:31 Відповісти
Цитую слова Обами про Україну з його книги часи Юща 2005 рік.. коли штати дали гроші на утилізацію совкових *********** та ПЗРК і за їх словами без цих грошей ми б ше 60 років їх утилізовували

Тут прийшли люди які хочуть заробляти гроші, їм не потрібна зброя...
показати весь коментар
23.04.2024 13:34 Відповісти
Только Трамп спасет Украину, а если он так говорит про нашу власть, то может еще и от нее спасет Украину. Все что говорит так оно и есть.
показати весь коментар
23.04.2024 13:39 Відповісти
 
 