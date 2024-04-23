Трамп під час своєї каденції називав Україну "тотально корумпованою" та "частиною Росії", - WSJ
Під час зустрічей у Білому домі та перемовин з європейськими лідерами 45-й президент США Дональд Трамп неодноразово описував Україну як "тотально корумповану" і сповнену "жахливих людей".
Про це йдеться у статті WSJ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Трамп заявляв, що покращення відносин з РФ піде на користь інтересам США. Він закликав Москву та Київ до перемовин.
"Трамп часто скаржився на підтримку США України, описуючи країну європейським лідерам як "вашу Україну" і "частину Росії", - цитує видання американських та іноземних офіційних осіб.
Скептицизм Трампа до України
За даними WSJ, під час першої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Німеччині у 2017 році російський правитель закликав Трампа визнати претензії Росії на суверенітет над частиною України, посилаючись на спільні зв’язки через історію Русі, розташованою на території сучасної України, Білорусі та частини РФ.
Також Трамп висловлював невдоволення через підтримку Києва з боку Вашингтона.
Чиновники американської адміністрації були спантеличені тим, чому Трамп, здавалося, був набагато прихильніше налаштований до Росії, ніж до України, особливо коли їхні інтереси розходилися, сказав колишній чиновник адміністрації.
"Трамп спочатку лаяв радників, які переконували його схвалити продаж ракет, кажуть нинішні та колишні чиновники. За словами кількох колишніх чиновників Білого дому, Трамп був проти надання Києву того, що він назвав "летальною допомогою", і сказав, що європейські союзники повинні робити більше для захисту своїх сусідів", - пише The Wall Street Journal.
Однією з причин несприятливого ставлення до України з боку Трампа стало небажання розвідспільноти США підтвердити його твердження про втручання України у президентські вибори 2016 року.
Видання додає, що погляд Трампа на Україну залишається незмінно негативним.У червні 2018 року, за розповіддю одного з іноземних посадовців, на вечері G7 в Канаді він заявив своїм колегам, що Україна є "однією з найкорумпованіших країн світу".
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Головні показники в СРІ-2023
36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали - один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.
Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал нас випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія - всі вони мають по 37 балів. А на бал менше, ніж Україна, - Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.
https://youtu.be/vZnlz-b2NnY?si=u4nSi7VnpHNNFuN3
Трампу і нахєр не всравлась та Європа ,а тим більше Україна,Трамп хоче стати таким же одноосібним диктатором,хіба це не видно.?Навіть не являючись на даний час президентом він керує в США.
Від ЗЄзидента до сраного воєнкома у ТЦК - хабарі, схематози, виведення коштів, рейдерство та банальний грабіж бюджету.
Втім, як і в Україні.
Грем сказав: "Українські військові з нашою допомогою знищили близько 50% бойової сили росіян. Це рік більшого. У них буде більше зброї, але ми також хочемо, щоб у них було нове озброєння, ПТРК, щоб зруйнувати стіну між Кримом і Росією. У них будуть винищувачі F-16. Отже, ця ідея відмовитися від України робить світ безпечнішим, якщо ви висмикнете вилку з розетки через те, що у вас немає достатнього потенціалу. Так само, як Тайвань".
Він продовжив: "Українці б'ються як тигри. Цей пакет допомоги має кредитний компонент. Це не пройшло б без Дональда Трампа. Я хочу подякувати спікеру Палати представників і Хакіму Джеффрісу за те, що вони об'єднали зусилля двох партій, щоб надати Україні зброю для боротьби у війні, яка має для нас велике значення. Президент Трамп створив кредитний компонент цього пакету, який дає нам важелі впливу в майбутньому".
Грем додав: "Тому ідея про те, що ми не можемо допомогти Україні, Ізраїлю і Тайваню одночасно, я відкидаю. Я її повністю відкидаю"."
https://www.breitbart.com/clips/2024/04/21/graham-ukraine-aid-would-not-have-passed-without-donald-trump/ Graham: Ukraine Aid 'Would Not Have Passed Without Donald Trump' (breitbart.com)
- надав джавеліни
- заморозив сп2
- "зменшив" ціну на нафту (зараз +120%)
- військові літаки та кораблі США в Україні
не відомо, що він буде робити, якшо його оберуть
проте республіканська партія включила 2 пункти з плану перемоги України в пакет
1) розробити секретний план перемоги України, з оцінкою якої зброї не надавали
вимога передати дальнобійні ракета атакамс - хоча з умовами, що на розсуд президента, щоб не дратувати демократів
вже пішли новини, що про атакамс домовились
раніше ніхто не заважав
2) закон про конфіскацію активів росії на користь України
поки не включили, вимогу - щоб санкції реально працювали
хоча для цього не потрібен закон
Заморозив сп2! Який при цьому продовжував будуватися.
Такий друг України, що далі нікуди. Це тому майже всі трампісти проголосували проти допомоги Україні?
Байден тоді був віцепрезидентом, та відповідав за Україну
Адміністрація заявляє, що військовий бюджет за 2022-2023 року для України 46млрд.
31 танк
під 400 бмп (бредлі+страйкери)
під 300 гармат
21 хаймарс
1 патріот
0 літаків
щось на 46млрд, навіть з урахуванням снарядів, і т.п. - не виходить
після заморозки сп2 - при кому розморозили та добудували?
хто як хотів, так і голосував
проте включили вимогу "план перемоги України" в закон
що з лендлізом?
запропонували республіканці в січні 2022, а не виконала демократична адміністрація
термін дії лендлізу скоротили до 1 жовтня 2023, республіканці пропонували термін "до перемоги України"
в 2022 були заяви - коли республіканці не дадуть грошей, то ми задіємо лендліз.
проте не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік?
В Сенаті лідер демократичної більшости відмовився ставити на голосування, мовляв президент має PDA повноваження.
Через пару тижнів, виявилось, що PDA є на 4.2млрд, проте його не "комфортно" використовувати.
Реально тупоголові...
Зараз вони більше тижня чомусь не "кидаються" та нічого не коментують.
Згідно https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf довідки Конгреса по лендлізу
США отримають від України 0$ за лендліз
повернення вцілілої техніки, розрахунки в 2072 році
Це була стратегія перемоги, вам зброю, повернення через 50 років
може щось трохи оплатити, або ми спишемо
натомість, радники типа арестовича - https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg казали "халяви" достатньо
коли лендліз перестав діяти, в обіході з'явилось навіть слово дайте ППО хоча би в рент - що теж саме, що лендліз
тільки ніхто давати не хоче, а лендлізом не скористались
Існує закон про лендліз для всіх країн, якщо не можна продати, тоді можна дати в лізінг, якщо це в інтересах США.
Там правда умови: не більше ніж на 5 років, можна в любий момент забрати, треба підписати договір, що країна оплатить ремонт та знищену техніку
Для України саме ці вимоги були зняті, а термін користування становив 50 років
перший хто почав пояснювати, що лендлізом хочуть загнати Україну в борги був російський спікер володін
потім кожного місяця ЛОМи вигадували щось нове: то "кораблі пливуть", то "треба почекати 1 жовтня 2022", то "1 жовтня - вже запрацював", то "це фікція, а не закон", то "халяви достатньо", і так поки не закінчився.
як тільки закінчився, почали рахувати скільки коштує ракета до петріота, та інфраструктурний об'ект
виявилось що ракета значно дешевше, проте лендліз вже закінчився
а в рент, та навіть за гроші (котрих недостатньо) - ніхто давати не хоче
Для пересічного незрозуміло ,як корупція і руськкій мір повязані ... А все дуже просто - навіть в бендерівському Львові нІщеброд -мер ( благо талановита дружина бізнесвумен ) ще до вторгнення 2022 патронував одну з двох російськомовних шкіл....
Тому так - Україна до тих пір буде залишатися частиною - навіть не Росії - Совка - доки корупція та закон різний всіх буде толеруатися українскьим суспільством . Корупція і хабарі=руській мір.
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури стикнулося з відтоком кадрів через суттєве скорочення зарплат на державній службі.
Про це заявив голова Агентства Мустафа Найєм на конференції "Відбудова України", яку організувала Економічна правда.
"У нас спеціаліст, який більше підписує кошториси на будівництво і виділяє кошти на будівельника в розмірі 22 тисячі гривень, сам отримує 16 тисяч гривень. В регіонах ситуація ще гірша - 7,2 тис гривень зараз отримує спеціаліст", - заявив Найєм.
За його словами, такі спеціалісти підписують кошториси "на десятки і сотні мільйонів гривень". "У нас спеціалісти йдуть з державної служби, ми втрачаємо величезну кількість спеціалістів, які мають навики. Де їх брати потім, я не розумію", - резюмував голова Агентства.
Що до корупції - паРаша ще більш корумпована ніж Україна ( перше місце серед країн Європи ) , але трампидлу видно лише Україну .
У школі підручники з історії та географії скурив на перервах...
А частью РФ рано или поздно станет из-за этой самой коррупции, если её хотя бы не уменьшит.
тотально корумпированою - 100%
А скільки у нас чиновників вищого рангу з російськими паспортами? А Медведчук.... а його агентурна сітка як працювали так і дальше себе нормально живуть ... в моїй області всі його люди переобулись в вишиванки і вже великі "благодійники"...
А решта олігархів які виросли тут за Кучми на російські гроші та володіють великими телеканалами і відповідно депутатами в парламенті та чиновниками в уряді
Тут прийшли люди які хочуть заробляти гроші, їм не потрібна зброя...