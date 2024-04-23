Схвалення США допомоги Україні спонукає ЄС надавати більш активну підтримку Києву, - фон дер Ляєн
Європа не робитиме паузи у своїх зусиллях з надання допомоги Києву після того, як Конгрес США ухвалив довгоочікуваний пакет допомоги Україні на майже 61 мільярдів доларів.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Вона згадала свою розмову з президентом США Джо Байденом, яка відбулась напередодні: "Я сказала президенту Байдену, що це рішення (Палати представників - ред.) заохотить Європу до подальшого посилення власної військової підтримки України".
"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що це правильно. А також тому, що альтернатива поставила б під загрозу нашу власну свободу", - наголосила фон дер Ляєн.
Вона привітала рішення Палати, яке, як очікується, незабаром буде схвалене Сенатом і підписане Байденом, і назвала його поворотним моментом у війні, який підніме дух українців після місяців поганих новин і поразок.
"Історичне двопартійне рішення Конгресу США матиме величезний психологічний ефект і реально змінить ситуацію на полі бою", - зауважила фон дер Ляєн, додавши, що "відновлена підтримка підніме бойовий дух всієї країни".
Вона зазначила, що Європа також надала "безпрецедентну" підтримку Києву.
"Цього тижня Європейський Союз та його держави-члени вже нададуть Україні та українцям в Європі допомогу на суму майже 100 мільярдів євро. І ми вже домовилися про ще десятки мільярдів євро, які надійдуть у наступні роки", - резюмувала президентка Єврокомісії.
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