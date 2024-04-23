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У Києві не відкриватимуть пляжний сезон: Громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку

Пляж Києва

Рішення ухвалили, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Так, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.

"Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Станції метро "Тараса Шевченка" та "Почайна" наразі зачиняти не планують, - КМДА

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19408) пляж (153)


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Топ коментарі
+6
В принципі, скупчення на дніпровських чи озерних пляжах не більше ніж перехожих на квадратний метр на Хрещатику чи у парках. Просто локація по іншому називається. То ж я б не переймався.
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23.04.2024 11:33
+5
Так само)) думаєте людей не буде на пляжах??)) В рішенні ж НЕ рекомендують відвідувати, а не забороняють. Крім того, нашим заборони - то вони тим більш полізуть. Он зараз почнуть гасати по воді на мотиках, катерах. Гинути й потім на пляжах поминки влаштовувати. Так що шашличникам норм.
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23.04.2024 11:24
+4
В цілому постановка питання дебільна. Ну то давайте будуйте сховища щоб в них 24/7 всі сиділи, а то раптом *****. Логіка пздц, залізобетонна - але чого я дивуюся, це ж дегенерати, які відмінили курсування міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Тобто, десь там міг на патрулювання вилетів, а ти їдь на роботу за 1500 грн на таксі, бо для чинуші київзради головне - прикрити свою сраку папірцем.
Війна війною, а життя триває. І іншого не буде. Імхо, краще здохнути від ракети, ніж 3-4 роки безвилазно сидіти в сховищі.
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23.04.2024 11:43
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Як тепер виживатимуть Ашоти-шашличники?
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23.04.2024 11:17 Відповісти
Так само)) думаєте людей не буде на пляжах??)) В рішенні ж НЕ рекомендують відвідувати, а не забороняють. Крім того, нашим заборони - то вони тим більш полізуть. Он зараз почнуть гасати по воді на мотиках, катерах. Гинути й потім на пляжах поминки влаштовувати. Так що шашличникам норм.
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23.04.2024 11:24 Відповісти
В цілому постановка питання дебільна. Ну то давайте будуйте сховища щоб в них 24/7 всі сиділи, а то раптом *****. Логіка пздц, залізобетонна - але чого я дивуюся, це ж дегенерати, які відмінили курсування міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Тобто, десь там міг на патрулювання вилетів, а ти їдь на роботу за 1500 грн на таксі, бо для чинуші київзради головне - прикрити свою сраку папірцем.
Війна війною, а життя триває. І іншого не буде. Імхо, краще здохнути від ракети, ніж 3-4 роки безвилазно сидіти в сховищі.
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23.04.2024 11:43 Відповісти
Та да..але тут таке питання - ця зебловлада шукає будь який привід, щоб прихватизувати Київраду з її бюджетом. Вони ж ще не все розікрали й на офшори закинули.

То формальне попередження, щоб недай Бог, якщо щось трапиться - була бамажка прикритись. Бо зе!чмоня аж бігом Кличка до буцегарні запроторить, навіть за формальним приводом - не попередив, тому винен.
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23.04.2024 12:48 Відповісти
То треба так і казати, а не оце все. Хай скажуть, що борються з зельоними гнідами, і люди принципово на пляжі не підуть. Але ж ми всі знаємо що там половина київради ворогів, це як мінімум.
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23.04.2024 13:16 Відповісти
Вороги, та ті що тупо саботують рішення..там половину підсрачниками гнати треба.
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23.04.2024 13:44 Відповісти
То зелені хліб їлять то давайте ми не будемо їсти їм на зло ?! Логіка у вас 0. А попробуйте у зрущовці на 5 поверсі літом в спеку . Одне придумало і понеслися
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23.04.2024 15:13 Відповісти
Це у Вас відсутня логіка. Доречі, не хрущоба - але сонячна сторона і не 5 поверх навіть. І що? Неирозумію Вашу логіку. Хочете аідриватись - та най з Вами! Топіться, підривайтесь. Тілтки не волайте потім - чому Кличко особисто Вас не поперелив, що існує небезпека.
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23.04.2024 16:00 Відповісти
Мені в селі нема часу на оце

" Топіться, підривайтесь. Тілтки не волайте потім - чому Кличко особисто Вас не поперелив, що існує небезпека."
Працюю через день по 12 годин на заводі і маю більше гектара городів .
А ваш "спасатєль" Кличко хай свій пірс у Переяславі теж закриє і сидить у Києві .
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24.04.2024 00:13 Відповісти
То у Вас хрущоба, 5 поверх..то село..

Я рада, що у вас є робота й город. В чому проблема?? В тому, що хтось живе в Києві, а хтось ні??
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24.04.2024 01:02 Відповісти
Свого часу працював у Києві і знімав житло в хрущовці на 5 поверсі то знаю що то таке літом
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24.04.2024 09:40 Відповісти
А люди хай відпочивають і живуть бо життя коротке як пісня. Сьогодні людина є а завтра лопати оббили і все
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24.04.2024 00:15 Відповісти
Але треба клепки мати й почуття самозбереження, а не штучно вкорочувати вік по дурості.
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24.04.2024 01:04 Відповісти
Перші теплі дні, Гідропарк з боку Русанівської протоки - суцільні автівки на узбережжі, вогнища, шашлики і заборонена рибна ловля під час нересту. Всі вони проперлись на острів через Венеціанський ПІШОХІДНИЙ міст? Зауваження не можна зробити - суцільна агресія і мацковський акцент. Це таки велосипедний маршрут чи шашлична? З іншого боку Рус.протоки теж суцільні багаття і шашлики. Зрівняли протипожежні рви і гуляй рваніна. Тільки прибрали на толоці і знов гори сміття як бонус. Пиши, скидай фото, локації - жодної реакції. Хтось вже наведе лад на цьому святі життя!!!
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23.04.2024 11:32 Відповісти
Заїжджають через мацковський міст мабуть... Там шлагбаум, але ж мабуть можна на лапу дати
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23.04.2024 11:42 Відповісти
То на Труханів, на Гідропарк тільки пішохідний.
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23.04.2024 11:43 Відповісти
А, точно, на Гідропарк - так, через мостик
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23.04.2024 11:50 Відповісти
Через спуск на МЛИН і під мостом де лодочна станція.
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23.04.2024 12:47 Відповісти
Київ велике місто, воно ще непогано тримається за рахунок біженців і гробових інвестицій в нерухомість.
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23.04.2024 11:32 Відповісти
В принципі, скупчення на дніпровських чи озерних пляжах не більше ніж перехожих на квадратний метр на Хрещатику чи у парках. Просто локація по іншому називається. То ж я б не переймався.
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23.04.2024 11:33 Відповісти
Засмагати і купатись - не проблема. Проблема в тому, що треба на автівці завезти своє пузо на самісінький берег, понатикати спінінгів, розвести багаття, шашлики, горілка - культурний відпочинок, він такий.
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23.04.2024 11:49 Відповісти
І як це виглядатиме? Пляжі обнесуть колючим дротом чи встановлять "обережно - міни"? Публіка усе рівно полізе у воду, коли сонечко припече.
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23.04.2024 11:43 Відповісти
Краще замінувати нахер , хай відпочивають!!
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23.04.2024 12:18 Відповісти
не трагедія. роз'їдуться на літо по карибах, тайванях, барсах, римських літніх канікулах, на найгірший випадок - по антальях. не пропадати ж літу, коли треба зривати кожний день, поки війна не закінчилась та бабло тече.
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23.04.2024 11:43 Відповісти
було б бажання навести лад.
для цього є всі важелі.
і мєнти, і міська варта, і небайдужі громадяни.
в паркових зонах заборонено: заїжджати на авто, користуватися відкритим вогнем, вживати алкоголь.

але але але......
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23.04.2024 12:22 Відповісти
То всьо полеміка на користь відомо-кого. Закони працюватимуть до першого мєнтовського начальничка на відпочинку, або до першого військового що на вихідні до сім'ї приїхав.
Чого не дати людям спокійно відпочивати? Побудуйте зони відпочинку, поставте бесідочки, мангальчики з невеликою погодинною арендою, туалети, сміттєві баки, поставте мафіки з кавою і морозивом, поставте атракціони, щоб діти мали чим займатися поки батьки розслабляються - ну і патрулі, щоб відпочинок реально був культурний. І місто заробить, і люди відпочинуть. Звідки цей дебільний совок, звідки цей антагонізм?
Всьо запрєтіть! Нє мочь бить щяслівим! Народ должєн пєрманєнтно страдать! Якого хріна..
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23.04.2024 13:21 Відповісти
я ж про те.

доречі, в багатьох місцях працюють, і бесідочки і мангальчики і атракціони.

але, буквально поруч, завжди є бидло, і не одне. питання, що робити з бидлом?
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23.04.2024 13:38 Відповісти
Нічого, а що ви зробите з бидлом, якщо це частина народа?
Треба організувати процес таким чином, щоб нормальні люди, нікого не боячись, спокійно відпочивали під охороною поліції. А бидло хай собі в своєму бидлятнику одне одному допомагає скорочувати своє поголів'я.
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23.04.2024 13:44 Відповісти
Бидло моралью не виховується . Тільки через хребет. Інших варіантівя не бачив за все своє життя
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23.04.2024 15:36 Відповісти
Так а я про шо? І я про те ж саме. Бидло виховати не вийде, тільки еволюційним шляхом. Тому виключно ізолювати від нормальних людей і хай собі існують, але якщо порушуватимуть закон і порядок - штрафувати, і так штрафувати, щоб кредити брали аби розплатитися за штраф.
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23.04.2024 15:45 Відповісти
і це кажуть ті люди, які в тривогу придумали висадити з тролейбуса двісті громадян на зупинку, а якщо зупинка вузлова, то декілька тис може назбиратися, і ті там стовпичать....закони в нас пишуть ті, хто їми не користується
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23.04.2024 12:47 Відповісти
Та пішли вони найух. Та під@рня за кірдон чухне на відпочинок , а ви хоч подушіться на тому бетоні/асфальті.

Це з тої опери про ялинку на Новий рік. Як казав знайомий " а що , моя дитина не заслужила того щастя щоб з батьком (який приїхав з позицій на пару днів) піти до ялинки"?
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23.04.2024 15:29 Відповісти
Чё разнылись? Как пишут в Америке - "Проезжая под недостроенной конструкцией вы действуете на собственный страх и риск!"
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23.04.2024 18:05 Відповісти
 
 