У Києві не відкриватимуть пляжний сезон: Громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку
Рішення ухвалили, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів.
Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.
Так, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.
"Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо", - йдеться в повідомленні.
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Війна війною, а життя триває. І іншого не буде. Імхо, краще здохнути від ракети, ніж 3-4 роки безвилазно сидіти в сховищі.
То формальне попередження, щоб недай Бог, якщо щось трапиться - була бамажка прикритись. Бо зе!чмоня аж бігом Кличка до буцегарні запроторить, навіть за формальним приводом - не попередив, тому винен.
" Топіться, підривайтесь. Тілтки не волайте потім - чому Кличко особисто Вас не поперелив, що існує небезпека."
Працюю через день по 12 годин на заводі і маю більше гектара городів .
А ваш "спасатєль" Кличко хай свій пірс у Переяславі теж закриє і сидить у Києві .
Я рада, що у вас є робота й город. В чому проблема?? В тому, що хтось живе в Києві, а хтось ні??
для цього є всі важелі.
і мєнти, і міська варта, і небайдужі громадяни.
в паркових зонах заборонено: заїжджати на авто, користуватися відкритим вогнем, вживати алкоголь.
але але але......
Чого не дати людям спокійно відпочивати? Побудуйте зони відпочинку, поставте бесідочки, мангальчики з невеликою погодинною арендою, туалети, сміттєві баки, поставте мафіки з кавою і морозивом, поставте атракціони, щоб діти мали чим займатися поки батьки розслабляються - ну і патрулі, щоб відпочинок реально був культурний. І місто заробить, і люди відпочинуть. Звідки цей дебільний совок, звідки цей антагонізм?
Всьо запрєтіть! Нє мочь бить щяслівим! Народ должєн пєрманєнтно страдать! Якого хріна..
доречі, в багатьох місцях працюють, і бесідочки і мангальчики і атракціони.
але, буквально поруч, завжди є бидло, і не одне. питання, що робити з бидлом?
Треба організувати процес таким чином, щоб нормальні люди, нікого не боячись, спокійно відпочивали під охороною поліції. А бидло хай собі в своєму бидлятнику одне одному допомагає скорочувати своє поголів'я.
Це з тої опери про ялинку на Новий рік. Як казав знайомий " а що , моя дитина не заслужила того щастя щоб з батьком (який приїхав з позицій на пару днів) піти до ялинки"?