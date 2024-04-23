У Києві не відкриватимуть пляжний сезон: Громадянам рекомендують не відвідувати зони відпочинку

Рішення ухвалили, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів.

Про це повідомила пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Так, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їхньому безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги.

"Разом із тим, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку: обслуговуватимуть інженерні мережі, прибиратимуть і здійснюватимуть санітарну обробку територій, зокрема проти комах тощо", - йдеться в повідомленні.

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