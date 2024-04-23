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Дуже сподіваюся, що в червні ухвалять рішення про переговорну рамку для України, - посол ЄС Матернова

катерина,матернова

У ЄС сподіваються, що у червні поточного року буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України і скликання першої міжурядової конференції.

Про це заявила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Політичний сигнал до початку переговорів лідери ЄС надали ще в грудні минулого року. І тому я дуже сподіваюся, що червень стане тим часом, коли можна буде розпочати реальні переговори. Я думаю, що Україна готова розпочати переговори. І сподіваюся, що це буде той термін, у який це відбудеться", - сказала пані.

Матернова зазначила, що це не означає, що Україна готова приєднатися до ЄС просто зараз, наголосивши, що "в цьому і полягає ідея переговорів, що під час їх проведення процес реформ триватиме".

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"Тому я дуже сподіваюся, що в червні буде прийнято рішення про схвалення переговорної рамки, що Єврокомісія запропонувала в березні. І міжурядова конференція, на якій обговорюватимуть технічний бік того, що має відбутися, може відбутися в червні", - вважає пані посол ЄС.

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євроінтеграція (500) Євросоюз (13313) Матернова (69)


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Чекайте-чекайте, єрмачня ще не наїлася...
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23.04.2024 11:44 Відповісти
Переговорна рамка - теж саме, що й писана торба. Тепер Зеленський буде носитися як дурень із переговорною рамкою. Рамочка така красива, різна, гарно покрашена... Можна свій патрет туди вставити.
Шановна пані посол дуже сподівається щодо політичного сигналу про червень, який стане тим часом, коли, як думає пані посол, цей термін стане тим, у якому це відбудеться, але це нічого не означає, бо переговори існують для того щоб процес реформ тривав, а поки будемо обговорювати технічний бік того, що чи то має, чи то може відбутися.
Одним словом - рамка...
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23.04.2024 11:57 Відповісти
 
 