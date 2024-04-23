Дуже сподіваюся, що в червні ухвалять рішення про переговорну рамку для України, - посол ЄС Матернова
У ЄС сподіваються, що у червні поточного року буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України і скликання першої міжурядової конференції.
Про це заявила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Політичний сигнал до початку переговорів лідери ЄС надали ще в грудні минулого року. І тому я дуже сподіваюся, що червень стане тим часом, коли можна буде розпочати реальні переговори. Я думаю, що Україна готова розпочати переговори. І сподіваюся, що це буде той термін, у який це відбудеться", - сказала пані.
Матернова зазначила, що це не означає, що Україна готова приєднатися до ЄС просто зараз, наголосивши, що "в цьому і полягає ідея переговорів, що під час їх проведення процес реформ триватиме".
"Тому я дуже сподіваюся, що в червні буде прийнято рішення про схвалення переговорної рамки, що Єврокомісія запропонувала в березні. І міжурядова конференція, на якій обговорюватимуть технічний бік того, що має відбутися, може відбутися в червні", - вважає пані посол ЄС.
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Шановна пані посол дуже сподівається щодо політичного сигналу про червень, який стане тим часом, коли, як думає пані посол, цей термін стане тим, у якому це відбудеться, але це нічого не означає, бо переговори існують для того щоб процес реформ тривав, а поки будемо обговорювати технічний бік того, що чи то має, чи то може відбутися.
Одним словом - рамка...