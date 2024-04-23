Дуже сподіваюся, що в червні ухвалять рішення про переговорну рамку для України, - посол ЄС Матернова

У ЄС сподіваються, що у червні поточного року буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України і скликання першої міжурядової конференції.

Про це заявила пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Політичний сигнал до початку переговорів лідери ЄС надали ще в грудні минулого року. І тому я дуже сподіваюся, що червень стане тим часом, коли можна буде розпочати реальні переговори. Я думаю, що Україна готова розпочати переговори. І сподіваюся, що це буде той термін, у який це відбудеться", - сказала пані.

Матернова зазначила, що це не означає, що Україна готова приєднатися до ЄС просто зараз, наголосивши, що "в цьому і полягає ідея переговорів, що під час їх проведення процес реформ триватиме".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна для вступу в ЄС має відповідати демократичним критеріям попри війну, - заступник посла ЄС Дюфло

"Тому я дуже сподіваюся, що в червні буде прийнято рішення про схвалення переговорної рамки, що Єврокомісія запропонувала в березні. І міжурядова конференція, на якій обговорюватимуть технічний бік того, що має відбутися, може відбутися в червні", - вважає пані посол ЄС.