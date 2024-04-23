УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11562 відвідувача онлайн
Новини
2 028 6

Швеція підозрює "тіньовий флот" Росії у Балтійському морі у шпигунстві, - ЗМІ

флот,рф

Росія може використовувати для шпигунства свій так званий "тіньовий флот" у Балтійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SVT.

Зазначається, що "тіньовий флот" Росії щодня пересувається Балтійським морем з кількома сотнями тисяч тонн нафтопродуктів на борту.

Уперше військово-морський флот Швеції підтвердив, що він стежить за цими переміщеннями – і що є документація, яка свідчить про те, що деякі з кораблів можуть використовуватися для шпигунства, зокрема для сигнальної розвідки, тобто перехоплення комунікацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО має створити більше стратегічних труднощів для Росії, - глава МЗС Швеції Більстрем

"Ми знаходимо антени й щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов'язані з їхньою діяльністю", - заявила очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.

Зазначається, що у російського так званого "тіньового флоту" є і військові аспекти.

"Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією", - зазначила Хаслум.

Вона вважає, що ці кораблі можуть використати в гібридних операціях, наприклад, іноземне судно може зайти у шведський порт під виглядом пошуку аварійного порту у зв'язку з аварією.

Читайте також: Швеція готова зміцнити оборону важливого острова у Балтійському морі на тлі загрози з боку РФ, - прем’єр Крістерссон

Видання зазначило, що упродовж минулого року шведська влада вела конкретну підготовку до цього у зв'язку з тим, що щонайменше один "тіньовий танкер" мав технічні проблеми біля Готланду.

Напередодні на зустрічі ЄС з питань оборони й закордонних справ у Люксембурзі обговорювалися конкретні заходи для припинення цієї діяльності.

"Існує дуже широкий консенсус щодо того, що "тіньовий флот" є проблемою", - додав міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія є найбільшою загрозою для Швеції, - Служба безпеки

Автор: 

росія (64911) флот (325) Швеція (950) шпигунство (984)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світу треба визначатися: або дешеві ресурси = 3 Світова, або ембарго на ресурси недоімперії та шанс уникнути війн
показати весь коментар
23.04.2024 11:42 Відповісти
Вводьте військово-морські навчання з закриттям певної акваторії для проходу суден без дозволу. На постійній основі. Росія, доречі, цим займається без усякої міри. Так що вони одержать бумеранг. Тілько що на Балтиці, а не в Чорному морі.
показати весь коментар
23.04.2024 11:44 Відповісти
Хто може сумніватися у таких діях московитів, упродовж 30 років!!??
Країнам ЄС та НАТО, треба припиняти жити у «рожевому» ОБМАНІ за гроші ГазПрьому та продажів нафти московітами!!
Мертвечуків, там на московіі, не один!! Тому і гадять московіти, по усіх прошарках суспільства у країнах Заходу !!
Прикладів вдосталь, останній, у Молдові!!!
показати весь коментар
23.04.2024 11:49 Відповісти
Российский флот надо топить везде, не только в Черном море!
показати весь коментар
23.04.2024 12:13 Відповісти
навіщо підозрювати, спитайте у мене - вони точно шпигують...
показати весь коментар
23.04.2024 12:16 Відповісти
Лучшие санкции - конфисковать! Меньше бед причинят людям. При сопротивлении топить, станут как шелковые. Орчье племя понимает только силу!
показати весь коментар
23.04.2024 16:34 Відповісти
 
 