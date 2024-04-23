Швеція підозрює "тіньовий флот" Росії у Балтійському морі у шпигунстві, - ЗМІ

Росія може використовувати для шпигунства свій так званий "тіньовий флот" у Балтійському морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SVT.

Зазначається, що "тіньовий флот" Росії щодня пересувається Балтійським морем з кількома сотнями тисяч тонн нафтопродуктів на борту.

Уперше військово-морський флот Швеції підтвердив, що він стежить за цими переміщеннями – і що є документація, яка свідчить про те, що деякі з кораблів можуть використовуватися для шпигунства, зокрема для сигнальної розвідки, тобто перехоплення комунікацій.

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"Ми знаходимо антени й щогли, які зазвичай не належать, наприклад, рибальським суднам, тож зрозуміло, що ми відчуваємо, що в тому, що рухається в морі, іноді є й інші цілі, пов'язані з їхньою діяльністю", - заявила очільниця військово-морського флоту Єва Скуг Хаслум.

Зазначається, що у російського так званого "тіньового флоту" є і військові аспекти.

"Те, що відбувається зараз через санкції проти Росії, може стати як безпековою, так і екологічною трагедією", - зазначила Хаслум.

Вона вважає, що ці кораблі можуть використати в гібридних операціях, наприклад, іноземне судно може зайти у шведський порт під виглядом пошуку аварійного порту у зв'язку з аварією.

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Видання зазначило, що упродовж минулого року шведська влада вела конкретну підготовку до цього у зв'язку з тим, що щонайменше один "тіньовий танкер" мав технічні проблеми біля Готланду.

Напередодні на зустрічі ЄС з питань оборони й закордонних справ у Люксембурзі обговорювалися конкретні заходи для припинення цієї діяльності.

"Існує дуже широкий консенсус щодо того, що "тіньовий флот" є проблемою", - додав міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.

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