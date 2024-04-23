Удар РФ по телевежі Харкова: Відновити можливо лише після завершення бойових дій, - ОВА

Відновлення телевежі у Харкові, в яку російські окупанти влучили 22 квітня, можливе лише після завершення бойових дій.

Про це заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа - ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", - зазначив він.

За його словами, фахівці оцінять можливість відбудови телевежі після розбору пошкодженої апаратури.

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Відповідаючи на запитання про те, чи спеціально окупанти вдарили по телевежі, Сокол зазначив, що це була спроба залякати мешканців міста.

"На мою особисту думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим об’єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області", - додав директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА.

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Удар РФ по телевежі у Харкові

22 квітня РФ завдала ракетного удару по телевежі в Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про "перебої із сигналом цифрового телебачення".