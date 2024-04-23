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Удар РФ по телевежі Харкова: Відновити можливо лише після завершення бойових дій, - ОВА

Телевежа у Харкові

Відновлення телевежі у Харкові, в яку російські окупанти влучили 22 квітня, можливе лише після завершення бойових дій.

Про це заявив директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа - ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", - зазначив він.

За його словами, фахівці оцінять можливість відбудови телевежі після розбору пошкодженої апаратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по телевежі в Харкові: Сигналу цифрового ефірного мовлення немає. Радіо, інтернет та мобільний зв’язок в області є. ФОТОрепортаж

Відповідаючи на запитання про те, чи спеціально окупанти вдарили по телевежі, Сокол зазначив, що це була спроба залякати мешканців міста.

"На мою особисту думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим об’єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області", - додав директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встановлюється тип ракети, якою ворог ударив по телевежі в Харкові, - Повітряні сили

Удар РФ по телевежі у Харкові

22 квітня РФ завдала ракетного удару по телевежі в Харкові.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про "перебої із сигналом цифрового телебачення".

Автор: 

обстріл (28196) Харків (5561) телебачення (1169)


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Топ коментарі
+7
От і добре! Ці вежі-випромінювачі мають бути знищенні не тільки в Харкові. Мудрий нарід має одужати від зеленої скверни телемарафону.
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23.04.2024 12:03
+5
Кінець телемарафону на Харківщині!
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23.04.2024 12:07
+2
Виявилося, що точно вразити може не тільки ТСН, а й ворожа ракета...
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23.04.2024 12:06
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От і добре! Ці вежі-випромінювачі мають бути знищенні не тільки в Харкові. Мудрий нарід має одужати від зеленої скверни телемарафону.
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23.04.2024 12:03 Відповісти
Наведение ракеты по радиомаяку?
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23.04.2024 12:04 Відповісти
Виявилося, що точно вразити може не тільки ТСН, а й ворожа ракета...
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23.04.2024 12:06 Відповісти
тсн б'є точніше - прямо в моск
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23.04.2024 12:23 Відповісти
Кінець телемарафону на Харківщині!
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23.04.2024 12:07 Відповісти
Ага, в області ще 6 веж.
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23.04.2024 14:20 Відповісти
Ці антени - пережиток старих технологій. Поставити три-чотири тарілки в різних місцях.
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23.04.2024 12:11 Відповісти
Пам'ятаю, як у Харкові в общазі: прокатний тєлік + циркуль в якості антени...
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23.04.2024 12:11 Відповісти
Ви шо дивитесь тєлємарахфон?
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23.04.2024 12:21 Відповісти
треба терміново щось робити - як же харківчани без лайномарафону будуть знати що наш хрипатий лідор найпотужніший???
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23.04.2024 12:21 Відповісти
Тепер останкіно законна ціль,там путінські золоті яйця,правда вже тухлі,ой воні буде,потерпимо,за...баште таємною зброєю.
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23.04.2024 12:25 Відповісти
€₿₳₦₳ ₽¥₷$₦₰₳
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23.04.2024 12:50 Відповісти
Вже всі забули блокування супутникових каналів на початку каденції Янелоха? Зараз розблокують.
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23.04.2024 12:52 Відповісти
Що зомбомарафону зеленського не буде ?
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23.04.2024 13:03 Відповісти
Если не изменяет память ее ставили при помощи специального вертолета большой грузоподъёмности....
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23.04.2024 13:55 Відповісти
 
 