Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)

Наразі українське консульство у Польщі призупинило прийом громадян призовного віку.

Про призупинення прийому громадян призовного віку повідомили в дипустанові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", - розповів співробітник консульства в коментарі Суспільному.

У МЗС наразі не коментують обмеження щодо чоловіків призовного віку. Але напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів.

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У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Генеральне консульство України у Барселоні повідомило Суспільному, що теж призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку.