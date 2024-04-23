Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)
Наразі українське консульство у Польщі призупинило прийом громадян призовного віку.
Про призупинення прийому громадян призовного віку повідомили в дипустанові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо", - розповів співробітник консульства в коментарі Суспільному.
У МЗС наразі не коментують обмеження щодо чоловіків призовного віку. Але напередодні видання "Дзеркало тижня" опублікувало копію наказу, що опинився у розпорядженні журналістів.
У документі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги йшлося про те, що Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.
Генеральне консульство України у Барселоні повідомило Суспільному, що теж призупинило "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку.
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Що влада доброго зробила для людей зв кордоном...?!
Лише волали-" дайте нам сюди гроші,а ми розберемося"...ага...
ти, як матьорий тут трампіст, краще прокоментуй сьогоднішню публікацію у WSJ про позицію Трампа щодо України під час його президентської каденції (а це видання є впливовим виданням республіканців і це не якийсь там вкид з жовтої преси демократів).
Публікація у WSJ про позицію Трампа - 100 вкидання і пропаганда. Я не трампіст, але треба завжди посилатися на прямі цитати. При цьому Трамп завжди говорить, що при ньому хуьло не смів вторгатися в Україну = це означає, що Трамп не вважає Україну частиною Росії. Ба більше, сьогодні республіканець Грем, дуже шанований в Україні, сказав, що допомога Україні була проголосована завдяки Трампу!
нуу такоє.. видання від республіканців і робить такі вкидання про республіканця? з якою метою? я би це якось зрозумів подібне зі сторони видань від демократів. но ніяк не від видання респів. і видання далеко не жовтого, а саме WSJ. а логіка одна: при Трампі ху йло не нападало, бо розраховувало без бою взяти під контроль усю країну при согласованії з Трампом чи без його рішучого втручання для захисту України.. так само, як вони зараз без бою взяли уже всю Грузію. і поважаюче себе видання, особливо таке як WSJ вкиди робити не буде, бо завжди дбає про свою репутацію.
Щодо першого питання читай:
https://www.rbc.ua/rus/news/********-mae-nayvishchu-evropi-gotovnist-1713874871.html Воювати за свою країну готові 62% українців | РБК-Україна (rbc.ua)
щодо першого, то читав. і це добре. а от цей твій заклик "Я б запропонував усім офіційно всім, хто не хоче йти на фронт, покинути країну через відмову від громадянства і неможливість повернення. " - це дичина повна. бо якщо зробити так, як ти пропонуєш, то тих 30 %, якщо не більше, втече з України. і вже не через Тису, а через КПП на кордоні..
Це видання демократів.
"чи Америка має бути знову великою у глобальному світі" Глобалізм - це інше, це глобальна експлуатація дешевої закордонної праці на шкоду власним вітчизняним робітникам. При цьому глобалістські концерни платять податки соціалістичним урядам. Соціалістичні уряди живуть на ці податки і платять з цих податків допомогу для робітників, які втратили роботу, емігрантам, тобто всім тим, хто за них голосує.
WSJ лобіює потік нелегалів з Мексики, як джерело дешевої робочої сили.
МАГАівці навпаки, вимагають зупинити нелегалів, щоб зберегти робочі місця американцям. Теж саме стосується дешевої китайської праці, що робить американців жебраками. Гасло "Зробимо Америку знову великою" означає зупинити все вище зазначене. Інакше, якщо не зупинити глобалістів, рівень життя в США зрівняється з Гондурасом у бік вниз.
Проти допомоги проголосувало всього 58 конгресменів, демократів зокрема
За статистикою 2017 року, 62 % аудиторії становили чоловіки, 38 % - жінки. Середній вік читачів - 43 роки. Сімейний дохід у середньому складає 242 007 дол.
Станом на лютий 2022 року, аудиторія The Wall Street Journal складає більш, ніж 3,5 млн читачів - на 13 % більше за 2020 рік. У той час, як кількість читачів цифрового контенту зросла на 19 % і складає 2,9 млн. Це рекордна цифра за весь час існування газети.
Руперт Мердок - це один з основних донорів республіканської партії. Так що ти знову забрехався, марджорі/трамподрочер...
Мышеловка для Донни? (Часть 1)
https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados Кві 23, 2024
Как отмечалось на прошедшей неделе, один из четырех уголовных процессов, ведущихся против Трампа, смог прорвать оборону его адвокатов, которую они устроил по процедурному вопросу - избранию коллегии присяжных. Напомню, в таком формате судебного разбирательства, баталии разворачиваются не так перед судьей, как перед присяжными заседателями. И вот именно они выносят свой вердикт о виновности подсудимого или невиновности. На этой стадии судья осуществляет общее руководство процессом, устанавливая очередность выступлений сторон и ограничение их действий рамками действующего законодательства. Ну а состязание, между сторонами обвинения и защиты, разворачивается именно перед присяжными.
Если они прийдут к выводу о том, что подсудимый виновен, судья берет процесс в свои руки и назначает ему наказание. Ну а если присяжные не усмотрят вины обвиняемого, на этом все и заканчивается. И вот для того, чтобы запустить этот процесс, нужно избрать 12 присяжных и 6 запасных, то есть - суд должен утвердить 18 кандидатур для ведения этого процесса. У нас эта практика почти отсутствует, а в Штатах это уже устоявшаяся, давняя процедура и потому там отработаны приемы, позволяющие растягивать стадию избрания присяжных если не до бесконечности, то на достаточно долгое время. Есть даже адвокаты, которые специализирующиеся только на этом аспекте судебного процесса.
И в данном случае защита Трампа начала тянуть выборы присяжных со всей своей энергией с тем, чтобы дотянуть процесс до выборов. Но как видно, они с этим не справились, коллегия сформировано и процесс двинулся дальше и вошел в стадию первичных заявлений и выступлений. На этой стадии обе стороны излагают свои аргументы вольным стилем или так, как считают это нужным, а потом пойдет стадия изучения доказательств и допросов свидетелей и подсудимого. В Штатах, как и у нас, имеется конституционное право подсудимого, отказаться от показаний в суде. Свидетели такого права не имеют и обязаны давать показания и подвергаться судебному допросу, а вот подсудимый такое право имеет, но в таком случае он утрачивает возможность донести свою позицию до присяжных и тем самым, склонить их к вынесению оправдательного вердикта.
Такую тактику не рекомендуется применять потому, что в сложившейся там традиции считается, что если ты невиновен, то тебе нечего скрывать и ты должен давать показания. Если е отказываешься, то ты знаешь, что виновен, но не желаешь этого признать. Есть еще один момент, важный в такой ситуации. Вопрос о том, будет ли давать показания подсудимый или нет, решается сразу, после приведения его к присяге. Ему сразу задается вопрос, признает ли он свою вину и готов ли он давать показания.
Если отказывается, то вверяет свою судьбу адвокату или адвокатам и соответственно - присяжным. Но если только он дал согласие давать показания, назад уже не отмотаешь, поскольку в таком случае он связывает себя этим обязательством. Теоретически, согласившись давать показания, подсудимый делает первый шаг к тому, чтобы расположить к себе присяжных, но тут есть и обратная сторона медали. Приведенный к присяге, он обязан говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Ложное свидетельство, вскрытое в ходе слушания дела, тут же создает отдельный состав преступления, а уличенный во лжи подсудимый, практически гарантировано утратит расположение присяжных.
(Окончание следует)
https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados Кві 23, 2024
Адвокат Тим Парлаторе
И вот в случае с Трампом этот фактор имеет крайне важное значения, поскольку Трамп - откровенный лжец и за всю свою долгую карьеру он уже закаменел как лжец. Причем, это не наше оценочное суждение, по поводу Трампа, а так решил суд, который установил, что Трамп зарабатывал мошенничеством. Ну а мошенник это лжец, который с помощью лжи получает какую-то выгоду. Так что Донни - лжец и вступить открыто перед присяжными так, чтобы не вляпаться в ложь, ему будет практически невозможно и прямо сейчас он оказался в ситуации, в которой никогда не был.
Несколько лет назад мы подробно писали о том, что еще будучи совсем моледым и начинающим бизнесменом, Трамп напросился на сотрудничество и дружбу с одиозным адвокатом по имени Рой Кон. К тому времени он был очень известным хотябы тем, что в свое время он был адвокатом сенатора Маккарти, который устроил знаменитую «охоту на ведьм» в 50-х годах прошлого столетия. Тогда Кон принял предложение и стал адвокатом молодого Трампа, обучая его разного рода грязным трюкам, которые позволили ему выворачиваться из самых неприятных ситуаций.
Кон завещал Трампу никогда не доводить конфликты до суда и решать все в досудебном порядке. Не важно как, шантажом, лестью, деньгами или как-то еще, но вопрос не должен уйти в суд. Если этого невозможно избежать, то в для суда надо подставить другую фигуру так, чтобы та взяла всю ответственность на себя опять же за деньги или за что-то еще. Но самому в суд - ни ногой. Но если уже такое случится, то там - не открывать рот и молчать до последнего. И в общем, эти принципы помогали Трампу вплоть до того момента, пока он не полез в политику, поскольку там приходится играть на публику, в то время как будучи бизнесменом, этого груза можно легко избегать.
Именно поэтому адвокаты Трампа костьми ложились для того, чтобы Трамп не переступил порога суда и именно за него в тюрьму пошел целый табун его соратников. Сам он оставался чист. Но вот как только он зашел в суд по мошенничеству с налогами, он сразу же забыл то, что ему завещал старина Рой - начал давать показания, уверовав в свой неотразимый имидж и проиграл, выйдя из зала клеймленным мошенником. И вот опять он оказался у той самой черты, но уже в уголовном процессе. Далее приведем мнение бывшего адвоката Трампа Тимоти Парлаторе.
Пот его мнению, если Трамп не хочет получить приговор, он должен отказаться от дачи показаний. В интервью CNN "Источник" Парлаторе сказал о том, что посоветует бывшему президенту сразу отказаться от дачи показаний потому, что он поплывет перед присяжными быстрее, чем это себе можно представить. На прямой вопрос Кейтлан Коллинз из CNN о том, стоит ли Трампу давать показания, он сказал, что не советовал бы этого делать, хотя конечно, выбор за самим Трампом. Буквально это выглядело так:
«Адвокат добавил, что риски, связанные с дачей показаний, могут намного перевесить преимущества, подчеркнув важность того, чтобы присяжные верили его показаниям. На вопрос, увеличит ли это или уменьшит шансы на осуждение, если Трамп даст показания, Парлаторе сказал: "Я думаю, что это значительно увеличит шансы осуждения".
"Потому что если присяжные не поверят ему хоть в чем-либо, каким бы маленьким оно ни было, это будет тем, что они будут держать против него и с гораздо большей вероятностью склонятся к осуждению", - добавил он».
Другие специалисты тоже склоняются к такой позиции потому, что считают - Трамп сам себя засыплется, когда будут обсуждаться обстоятельства его отношений с порноактрисой, что вывали на публику его адюльтер и плюс к тому, ему будет трудно разыграть лоха, который не понял, откуда взялись деньги для отступных. Как только он попадет под вопросы на эти темы, он точно утратит расположение присяжных и это уже не поправишь рассказами о «политических преследованиях». В общем у Донни имеется всего два пути, один из них - плохой, второй - еще хуже. Вопрос только в том, что из них что.
Більш успішні, які іншим країнам потрібні, вже давно позакривали питання та чекають на спливання терміну мінімального постійного проживання, визначеного законодавством для тих, хто бажає набути громадянство іншої країни.
Просто факт
Прийняли недолугий закон а тепер не знають що робити...?!
Сидять тихо на дупі і перераховують бакси/євро....
П.С.
Рибу, як завжди, почали чистити з хвоста....
П.с чорте гал, я ніколи не голосував за цих придурків а за зельку тим більше, у першому турі завжди за Націоналістичні партії, у другому за Пороха!
Спочатку всіх, задіяних в схемах пропуску - прикордонників, митників, псевдо-волонтерів, посадовців хто видавав фіктивні довідкі .....звільнити, вручити повістки і відправити на фронт, а вже потім пресувати громадян за кордоном !!!
Ну чому так? мудрий нарід щось на то скаже?
Янєлох не хоче брати на себе негатив за мобілізацію, тіпу як би не оті "ухилянти" за кордоном, то і вам би не прийшлось йти до ВСУ.