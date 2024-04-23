Викрито потужний міжрегіональний наркосиндикат на Прикарпатті, вилучено амфетаміну на 25 млн грн, - ДВБ Нацполіції

На Прикарпатті поліцейські знешкодили потужний міжрегіональний наркосиндикат. Вилучено амфетаміну на 25 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як зазначається, п’ятеро фігурантів організували виготовлення психотропів в лісовій місцевості, періодично змінюючи місце виробництва з метою конспірації. Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 50 кілограмів амфетаміну. Члени злочинної групи затримані, їм оголошено про підозру.

"Викрили масштабне нарковиробництво поліцейські Управління внутрішньої безпеки в Івано-Франківській області ДВБ НПУ спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю, слідчими ГУНП в Івано-Франківській області та УСБУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що організував наркобізнес 29-річний мешканець Калуського району, раніше судимий за аналогічний злочин. Він же і контролював ланцюжок від виробництва до транспортування і збуту "товару". Спільники виготовляли психотроп за допомогою "пересувної нарколабораторії" у лісовій місцевості. Задля конспірації вони щоразу змінювали місце виробництва. Процес виготовлення партії амфетаміну міг сягати декількох днів.

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"Товар" передавали поштою або іншим дилерам через багатокілограмові "закладки". Їх ховали в сільській місцевості, у полях або лісах, а дилерам надсилали координати місця розташування наркотику.

Для встановлення усіх причетних до виготовлення психотропу та схем, за якими вони працювали, правоохоронці провели низку оперативних заходів. Крім того, за оперативною інформацією, хімічні речовини (прекурсори) для виготовлення амфетаміну завезли в Україну контрабандними шляхами.

Під час проведення спільних заходів працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в регіонах та слідчі регіональних управлінь поліції не допустили потраплянню на "чорний ринок" ще близько 50 кг амфетаміну.

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Наразі слідчі поліції Прикарпаття затримали та вручили підозри п’ятьом учасникам наркоугрупованню за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.