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Новини
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Викрито потужний міжрегіональний наркосиндикат на Прикарпатті, вилучено амфетаміну на 25 млн грн, - ДВБ Нацполіції

наркотики

На Прикарпатті поліцейські знешкодили потужний міжрегіональний наркосиндикат. Вилучено амфетаміну на 25 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Як зазначається, п’ятеро фігурантів організували виготовлення психотропів в лісовій місцевості, періодично змінюючи місце виробництва з метою конспірації. Під час обшуків у зловмисників вилучили понад 50 кілограмів амфетаміну. Члени злочинної групи затримані, їм оголошено про підозру.

"Викрили масштабне нарковиробництво поліцейські Управління внутрішньої безпеки в Івано-Франківській області ДВБ НПУ спільно з Управлінням боротьби з наркозлочинністю, слідчими ГУНП в Івано-Франківській області та УСБУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці інформують, що організував наркобізнес 29-річний мешканець Калуського району, раніше судимий за аналогічний злочин. Він же і контролював ланцюжок від виробництва до транспортування і збуту "товару". Спільники виготовляли психотроп за допомогою "пересувної нарколабораторії" у лісовій місцевості. Задля конспірації вони щоразу змінювали місце виробництва. Процес виготовлення партії амфетаміну міг сягати декількох днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальна поліція провела спецоперацію з блокування мережі збуту наркотиків у 19 регіонах України, вилучено "товару" на 150 млн грн. ФОТО

"Товар" передавали поштою або іншим дилерам через багатокілограмові "закладки". Їх ховали в сільській місцевості, у полях або лісах, а дилерам надсилали координати місця розташування наркотику.

Для встановлення усіх причетних до виготовлення психотропу та схем, за якими вони працювали, правоохоронці провели низку оперативних заходів. Крім того, за оперативною інформацією, хімічні речовини (прекурсори) для виготовлення амфетаміну завезли в Україну контрабандними шляхами.

Під час проведення спільних заходів працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в регіонах та слідчі регіональних управлінь поліції не допустили потраплянню на "чорний ринок" ще близько 50 кг амфетаміну.

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Наразі слідчі поліції Прикарпаття затримали та вручили підозри п’ятьом учасникам наркоугрупованню за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення. Фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Автор: 

наркотики (1446) Нацполіція (15130) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+4
раніше судимий за аналогічний злочин й що? він виправився? або йому дали умовний строк з відстрочкою? це ж очевидно, що людина буде займатися тим самим, що вона вміє й впевнена, що її відпустять, як завжди..., або їх спеціально залишають на волі, щоб потім "гучно" затримати й показати "боротьбу"...
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23.04.2024 12:34
+3
О!
І наркосиндикат теж потужний.
Заразна ця штука...
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23.04.2024 12:24
+2
Сами ЧЕРТИ АВАКОВАКОВСКИЕ,ТАТАРОВСКИЕ открывают центр,сами закрывают центр ,но уже с помпой. Бабки сделали и прикрыли кормушку ,Одну прикрыли десять открыли . Круговорот ГОВНА и ЧЕРТЕЙ. ПЕРЕПЕТОМ МОБИЛЬ. ВЧЕНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ мля.
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23.04.2024 12:22
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Сами ЧЕРТИ АВАКОВАКОВСКИЕ,ТАТАРОВСКИЕ открывают центр,сами закрывают центр ,но уже с помпой. Бабки сделали и прикрыли кормушку ,Одну прикрыли десять открыли . Круговорот ГОВНА и ЧЕРТЕЙ. ПЕРЕПЕТОМ МОБИЛЬ. ВЧЕНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ мля.
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23.04.2024 12:22 Відповісти
так і є. на своїх же і показник роблять, або ще й кидають, типа дивись інші вилучили, проведуть експертизу, що то те що тра, покладуь в справу і потім поміняють на соду, а те що тра продадуть і жодних витрат, чистий навар.
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24.04.2024 17:13 Відповісти
передавайте привіт коляну каклєтє.
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23.04.2024 12:23 Відповісти
О!
І наркосиндикат теж потужний.
Заразна ця штука...
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23.04.2024 12:24 Відповісти
Що, не поділились?
Чи послали нах.й кришу - Нацполіцію?
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23.04.2024 12:31 Відповісти
як правило треба показники от і накрили, такі бізнеса без криши не працюють.
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24.04.2024 17:14 Відповісти
раніше судимий за аналогічний злочин й що? він виправився? або йому дали умовний строк з відстрочкою? це ж очевидно, що людина буде займатися тим самим, що вона вміє й впевнена, що її відпустять, як завжди..., або їх спеціально залишають на волі, щоб потім "гучно" затримати й показати "боротьбу"...
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23.04.2024 12:34 Відповісти
Для рецидивістів слід узаконити страту. Без рефлексій ...
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23.04.2024 15:54 Відповісти
розборкі в малєньком Чорткові ? вся дурь зелі,жаба давить.
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23.04.2024 12:34 Відповісти
Цей центр називається Буковель.
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23.04.2024 12:50 Відповісти
Якщо ніхто з поліції не затриманий, то це просто якісь диб... які рішили самостійно вести такий бізнес...

не треба якоїсь спец операції просто питаєте де можна дурь купити в любого школяра або студента і більшість вам покажуть всі точки тому що ті постійні багато років... але поліція їх не "бачить"
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23.04.2024 13:14 Відповісти
Якщо ловлять, то конкурентів ...
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23.04.2024 15:57 Відповісти
 
 