УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11542 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 257 8

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики (оновлено)

вибух

У Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також про вибухи повідомили у деяких районах Запоріжжя.

Читайте: Удар РФ по телевежі Харкова: Відновити можливо лише після завершення бойових дій, - ОВА

Автор: 

Дніпро (3250) Запоріжжя (2258) обстріл (28196)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По состоянию на 2003 год было изготовлено не менее 76 станций «Кольчуга» и «Кольчуга-М» начиная с 1987 года. До 1 января 1992 года по заказу министерства обороны СССР было изготовлено 46 станций, 14 из которых были предназначены для Украины. С 1992 по 2003 год было построено 30 «Кольчуг» и «Кольчуг-М»: 18 станций были поставлены в ВС РФ, 8 - в ВС Украины и 4 были проданы Китаюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8)#cite_note-6 [6] . При этом в течение 5 лет с 1996 по 2001 годы «Кольчуги» на Украине не производилисьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8)#cite_note-7 [7] .
показати весь коментар
23.04.2024 12:41 Відповісти
Як станція РТР може збивати балістику?
показати весь коментар
23.04.2024 12:45 Відповісти
я без понятия ,не служил и в такой технике нечего не смыслю. Но понимаю ,что станции взаимодействуют с комплексом ракет. Станции эти улавливали ракеты ещё за долго до границы и могли не только оповестить ,а навести ракеты ,комплексы например бук на цель. Так вот ,если бы изготавливали и модернизировали на новые технологии ,более современные ,я не в курсе ,как оно,то существенно помогло бы Украине ,и не нужно было бы бегать с протянутой рукой и делать всех виноватых ,что тебе не дали вооружение. Понятно о чём я кажу?
показати весь коментар
23.04.2024 12:53 Відповісти
От якщо в цій техніці нічого не розумієте, то і не копіюйте з Вікіпедії тексти, що не мають до теми жодного відношення.
показати весь коментар
23.04.2024 12:59 Відповісти
Це підприємство залишилося на окупованій тереторії, а потім його вивезли в напрямку кацапівки.
показати весь коментар
23.04.2024 13:54 Відповісти
Станція "Кольчуга" відрізняється від локаторів ППО/ПРО тим, що не випромінює сигнал, а навпаки, вловлює сигнали від повітряних цілей.
Вона працює в так званому пасивному режимі. І якщо ціль іде по раніше закладеній траєкторії і не запитує зворотній зв'язок (з супутником або іншим ретранслятором, або не сканує рельєф місцевості своїм радаром) то Кольчуга нічим не корисна.
показати весь коментар
23.04.2024 14:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 27 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 под Буджановцами
показати весь коментар
23.04.2024 13:14 Відповісти

Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Отак виглядає загроза балістики:
показати весь коментар
23.04.2024 13:15 Відповісти
 
 