У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики (оновлено)

У Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також про вибухи повідомили у деяких районах Запоріжжя.

Читайте: Удар РФ по телевежі Харкова: Відновити можливо лише після завершення бойових дій, - ОВА