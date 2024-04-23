У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики (оновлено)
У Дніпрі та Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Перед цим Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також про вибухи повідомили у деяких районах Запоріжжя.
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Вона працює в так званому пасивному режимі. І якщо ціль іде по раніше закладеній траєкторії і не запитує зворотній зв'язок (з супутником або іншим ретранслятором, або не сканує рельєф місцевості своїм радаром) то Кольчуга нічим не корисна.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Отак виглядає загроза балістики: