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Сунак повідомив Зеленському про виділення найбільшого пакета оборонної допомоги Україні: Storm Shadow, сотні одиниць бронетехніки, плавзасоби, боєприпаси

зеленський,сунак

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою", - зазначає Зеленський

Зеленський вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.

Також читайте: Велика Британія оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на £500 мільйонів

"Ми також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії", - додає Зеленський.

Автор: 

Велика Британія (5541) Зеленський (23667) допомога (8288) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+18
В статті зазначено "плавзасоби". Про кораблі там ні слова. Катери можна і суходолом доставити і на р Дніпро в районі херсонської та запоріжської областей вони не завадять.
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23.04.2024 12:51
+13
Все це звичайно супер і без всякої іронії - дяка Великобританії та лонг лів ту зе кінг. Але в мене маленьке питання. Нафіга було чекати з цим пакетом? Дивилися на Штати? Навпаки це було б найбільш доречним коли інша допомога затримувалася.
З іншого боку - це серьозний сигнал, що підтримка виходить на новий рівень. І це - добре.
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23.04.2024 13:01
+12
Велика подяка Британським платникам податків та уряду!
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23.04.2024 13:19
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Що з цими 60 кораблями/катерами робити, якщо Босфор зачинений для військових плавзасобів?
Це аби скинути металобрухт...
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23.04.2024 12:44 Відповісти
В статті зазначено "плавзасоби". Про кораблі там ні слова. Катери можна і суходолом доставити і на р Дніпро в районі херсонської та запоріжської областей вони не завадять.
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23.04.2024 12:51 Відповісти
Пакет включає:
60 катерів, в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати. Джерело:
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23.04.2024 13:16 Відповісти
Зазначено, якщо не забувати вчорашній день, як це буває у рибок гуппі...
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23.04.2024 13:18 Відповісти
Для тих, хто страждає географічним кретинизмом: є річка Дунай (впадає в Чорне море). Є річка Рейн (впадає в Північне море). А є канал Рейн-Майн-Дунай. З шириною шлюзів в 12 метрів і довжиною 180 метрів. Проходять суда вантажопідйомністю до 1500 тон і осадкою 4+ метри.

Для порівняння - ширина Київського шлюза (київського водосховища) - 18 метрів і довжина 150 метрів. І там в ньому 4-6 теплоходи можуть одночасно перебувати.

Для порівняння: потоплений ЗСУ в бухті Донузлав засрашинський ракетний катер "Іванівець" мав довжину 56 метрів, ширину 10.2 метри і осадку в 4.36 метрів і теоретично міг би пройти цим каналом, одночасно ще з 2 такими ж "катерами".

Тож будь-які "морські рейдові суда, жорсткі рейдові суда, водолазні танкери" тощо Англія та Євросоюз СПОКІЙНО доставлять в порт Ізмаїлу НІЯК формально не порушуючи "конвенцію Монтре", якщо вони будуть не більші за ракетний катер (а таких там не буде точно - задорогі!). І не питаючи дозволу в демократично обраного диктатора Туреччини, який керує цією країною 20 років майже.
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23.04.2024 15:01 Відповісти
Для порівняння - Дунай тече через Будапешт.
Орбан особисто проведе катери по фарватеру?
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23.04.2024 16:09 Відповісти
Э міжнародні конвенції по судноплавству по Дунаю. Орбан- не начальник Дунаю.
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23.04.2024 19:48 Відповісти
Спеціально для страждаючих географічним кретинизмом та тих, хто має пам'ять як у рибки гуппі: ЗСУ за останні 1.5 роки отримав принаймні 4 пакети допомоги від європейських країн, які включали в себе катери... Мабуть святим духом вони опинились в плавнях Дніпра та на фараватерах "зернового коридору" і "вишках бойко".

Ну, ви, Валерій, продовжуйте зрадойобити, продовжуйте. Дуже смішно виглядає.
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24.04.2024 12:50 Відповісти
Браво UK!

Тихо, без піару, дае Україні усе що у неі е.

Дякуемо Народу Великої Британії.
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23.04.2024 15:55 Відповісти
Катери погрузити на трали і привезти по суші.
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23.04.2024 12:52 Відповісти
Дареному коню в зубы не смотрят
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23.04.2024 13:02 Відповісти
хто може зiбрати той може розiбрати та знову скласти до кораблика чикатера
60 кораблями/катерами робити, лiтак Украiна Херсон Запорiжжя р Днiпро
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23.04.2024 16:08 Відповісти
У Таіланда, 50 Оплотів, може краще їх викупити і в України відправити, замість Челенджерів!
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23.04.2024 12:55 Відповісти
Думаю британські Челенджери важко переплюнути.
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23.04.2024 13:08 Відповісти
Є стаття про недоліки Челенджерів та Леопардів
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23.04.2024 13:20 Відповісти
Статтів про недоліки радянських і пострадянських танків зроблених на їх базі в рази більше
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23.04.2024 13:23 Відповісти
Танки в Украиской степи-это легкая мишень. Быстроходные БТР с зашитой от мин и несушие под 10 человек пехоты-это и дешевле и лучше танка. САУ с высокоточными снарядпми на 40 км-это намного лучше танка. Танк это самое неэффективное малоскоростное и маломаневренное оружие и легкая мишень для дрона.
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23.04.2024 16:44 Відповісти
Головне питання чи погодиться Тайланд їх продати . Чи хтось питав їх?
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23.04.2024 13:23 Відповісти
Все це звичайно супер і без всякої іронії - дяка Великобританії та лонг лів ту зе кінг. Але в мене маленьке питання. Нафіга було чекати з цим пакетом? Дивилися на Штати? Навпаки це було б найбільш доречним коли інша допомога затримувалася.
З іншого боку - це серьозний сигнал, що підтримка виходить на новий рівень. І це - добре.
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23.04.2024 13:01 Відповісти
Саме так. Сидять і чекають сигналу з-за океану. Не виключаю, що зараз шольц щось позитивне скаже про тауруси.
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23.04.2024 13:09 Відповісти
Якшо це так, і якшо ще Тауруси підкинуть, то це вже буде зовсім позитив.
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23.04.2024 13:22 Відповісти
100% Щольц про Таурси НІЧОГО не скаже.

Точніше, сказати зможе,
але все одно НЕ дасть!
Буде вичікувати повної поразки ху&ла…
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23.04.2024 16:01 Відповісти
Побачим. Танки та БМП він теж категорично відмовлявся давати.
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23.04.2024 16:22 Відповісти
не скаже. То святе
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23.04.2024 22:30 Відповісти
Всё будет для Украины: и деньги, и вооружение. Это уже решено и в США, и в Евросоюзе: победы орков в Украине не допустят, ибо Мордор стал реально угрожать всей европейской цивилизации.
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24.04.2024 06:06 Відповісти
"- этим своим пакетом вы же меня без ножа режете!" (дєрьмак)
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23.04.2024 13:06 Відповісти
Сунак повідомив Зеленському про виділення найбільшого пакета оборонної допомоги Україні Джерело:
ТЮ, ЗЕЛЕНА НАВОЛОЧ ВЖЕ ПОЧАЛА ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ЗАМОРОЗКУ ВІЙНИ, А ТУТ ТАКЕ 😁
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23.04.2024 13:07 Відповісти
якщо про мутняки то є інші рєшали які рєшають такі питання за пару тижнів......
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23.04.2024 13:55 Відповісти
Гарі, звідки таки новини? З кацапських поміек?
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23.04.2024 16:04 Відповісти
Я сам довіряю tZE, як що в тебе з цим проблеми, то твої особисті проблеми.
По кацапським помийкам дійсно краще тобі не лазити, сперечатися зайве
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23.04.2024 17:05 Відповісти
Хлопчик, я запитав - це кацапи? Відповіді по ділу нема.
Так що не переймайся- « ваши советы очень важны для нас»

Для інших читачів - що вдалося знайти:
це Телеграм канал. Як відомо власник Телеграм е росіянин.

Про власника влога/Канала tZE inform інфо НЕ мае.

Працюе канал з використанням Proton mail.
Who owns Proton Mail:

CategoryProton Mail

https://proton.me/mail Proton Mail is a service provided by https://proton.me/ Proton AG , an employee-owned company based in Switzerland. Proton was founded in 2014 by a team of scientists https://home.cern/news/news/computing/cern-inspires-entrepreneurs-email-encryption who met at CERN(new window) (the European Center for Nuclear Research). Proton's global headquarters is in Geneva, Switzerland, and our primary datacenter is located in Zurich, Switzerland.

Це не ті самі росічні «ядерщики» яки з ганьбою вислані із Цюріха, та скаржилися- а нас то за что?!
Тут было все так хорошо… по домашнему…
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23.04.2024 20:58 Відповісти
Хлопчик, я запитав - це кацапи? Відповіді по ділу нема.

В дзеркало на хлопчика дивись діловий

Навчись спілкуватись спочатку, тут тобі не - З кацапських поміек
 І Українську мову краще вчи.
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23.04.2024 22:41 Відповісти
Ще навчись аналізувати інформацію, як що знаєщ що це таке.
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24.04.2024 02:04 Відповісти
Велика подяка Британським платникам податків та уряду!
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23.04.2024 13:19 Відповісти
Интересно, а Сунак ему "шепнул" что бы он даже не думал о том, что бы из из этой помощи что нибудь спереть? И что сейчас куча иностранных "советников" будет следить за этим. Игры кончились вова, Европа и США теперь прекрасно знают на что ты способен со своим цирком. И каждый твой шаг теперь будет у них "под прицелом", так как это их деньги. И у них так не принято, как в твоем шапито.
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23.04.2024 13:41 Відповісти
Та не настільки зелені дурні, щоб розкрадати кошти, які виділяють союзники! Їм вистачає для розкрадання ресурсів нашої країни!
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23.04.2024 16:20 Відповісти
23.04.2024 tZe inform.
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.

Отже, все америкоси знають і мають докази.
І що?
Вові со товаріщі ні холодно, ні тепло, в будь-якому разі, поки що.
Вони роблять, що робили, і крадуть, як крали.
Якщо хтось і страждає, то наше військо і цивільні.
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23.04.2024 16:55 Відповісти
Зараз ще мобиків наберуть і влітку контрнаступ!
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23.04.2024 13:56 Відповісти
Пишаюсь ставленням пана Сунак та Великої Британії до України!
Дякую за підтримку!
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23.04.2024 13:57 Відповісти
до3.14зделись кацапы со своими угрозами.
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23.04.2024 14:48 Відповісти
Англия, Франция и Германия не так давно подписывали с Зелей какие-то соглашения по безопасности, а Зеля кричит почему вы нас не защищаете как Израиль. А если все эти меморандумы, соглашения и договоры не стоят бумаги на которой написаны, зачем торжественно трубить о подписаниях, подписывайте на мягкой бумаге тогда хоть какой-то прок будет.
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23.04.2024 15:37 Відповісти
дякуємо друзі!
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23.04.2024 15:39 Відповісти
Дякуємо, Британіє! Дякуємо, Британці! Боже, бережи Короля!
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23.04.2024 15:41 Відповісти
Ура! Тепер зробимо більше шашликів!!!
UK має прислати інспекторів для жорсткого нагляду за цими коштами, інакше все вкрадуть!
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23.04.2024 16:39 Відповісти
Нах эти плавсредства? Больше крылатых ракет и высокоточных активно-реактивных снарядов а так-же ПВО. И НЕ запрещайте пулять вашими ракетами во военным обьектам на террритории параши. Петя Порошенко хоть конечно на порядок умнее Зеленского, но тоже лоханулся(а может денег скосил) когда у турков заказал строительства супердорогих военных судов. Сейчас надувная лодка с мощными моторами или морской дрон-это лучший морской флот в ЧМ. Все остальное-эо легкая мишень. Лкчше-бы Петя усилил охрану складов и не теряли то что имели. Ну и с Украинскими беспилотниками мы опоздали-Порошенко так и не успел пустить в серию
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23.04.2024 16:42 Відповісти
Що ,Залужний вже почав працювати ?! І таки да , велика подяка британцям !
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23.04.2024 17:53 Відповісти
Он не позвонил Зеленскому, а приехал, чтобы объявить это публично в Польше. Здесь новости так цензурируются, что вы даже не знаете, что на самом деле происходит 😂
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23.04.2024 18:23 Відповісти
Днями під Часов Яром в мене загинув брат, точніше спалили весь взвод в перший їх вихід, перший бій, ще місяць тому на роботу ходив. Всим цим тут мамкиним синкам бажаю переусвідомити свій шлях, пацани ви чи хто, врешті? Перестаньте тролити Зе, він не втік, він робить що може, але тотальна проблема України як держави-цілком люди прогнили. Війна Але крадуть як востаннє, війна але вичитують закони, які там пункти їх прав порушили замість прийняти свій бій. Я бачив Бородянку пару днів після визволення - трупи ще під стрічками, машини розстріляні , дітей попалених живцем... Вам точно пі*уй на те, що це саме буде теоретично щавтра з вашими родичами, близькими??? 🤐
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23.04.2024 19:17 Відповісти
тут ты прав, это бенино Нарко Сушество сделало все что бы Украина исчезла с карты, начиная с заморозки программ ПВО и вооружения, разминирования Чонгара, собиранием фсбэшников и рыгов во главе с Елдаком и заканчивая судилищем боевых офицеров и разворовыванием помощи партнеров, не зря Штаты отправляют 60 аудиторов для контроля за этими Крысами, а остался он что бы подписать капитуляцию и сдать всех официально и Оманский договорняк он не выполнил...
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23.04.2024 20:14 Відповісти
вот как теперь бениному Оманскому Нарику с фсбэшником Елдаком, паДлолюком, верещюк, Хламидией и т.д рассказывать зелеДрочерам что нужно переговоры...
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23.04.2024 20:08 Відповісти
Во первых любые переговоры запрещены указом который подписал непосредственно Зеля, а во вторых Зеля обещал мобилизовать 300 тысяч в обмен на помощь, так что вофка не буксуй войнушка продолжится.
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23.04.2024 20:19 Відповісти
Комусь це смішно…
для когось це « війнушка»…

Дорослих серед них нема.
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23.04.2024 21:14 Відповісти
У вофки игривое настроение, сплошные елдаки с хламидиями, поэтому войнушка.
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23.04.2024 21:17 Відповісти
войнушка, потому что такие остроумные петушки как ты выбрали малоПИД,,,роского нарика, а потом чухнули в Бельгию когда жаренным запахло и теперь кукарекают от туда....
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23.04.2024 21:38 Відповісти
Я уехал из Винницы ещё при Кучме, так что к петушкам отношения не имею.
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23.04.2024 21:54 Відповісти
я очень рад за тебя, так возвращайся и Быдло которое там поховалось бери с собой, а то юмористов под Авдеевкой не хватает....
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24.04.2024 06:59 Відповісти
Дякуємо!!!!
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23.04.2024 22:26 Відповісти
20 мая выгоните этих ублюдков из страны пжл
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23.04.2024 22:59 Відповісти
Дякую, дорогі великобританці!
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24.04.2024 00:11 Відповісти
Сенат у вівторок ухвалив давно відкладений пакет на суму 95 мільярдів доларів із широкою двопартійною підтримкою після того, як обидві сторони Капітолійського пагорба місяцями намагалися надіслати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.

CNN
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24.04.2024 05:06 Відповісти
 
 