Сунак повідомив Зеленському про виділення найбільшого пакета оборонної допомоги Україні: Storm Shadow, сотні одиниць бронетехніки, плавзасоби, боєприпаси

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою", - зазначає Зеленський.

Зеленський вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.

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"Ми також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії", - додає Зеленський.