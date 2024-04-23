Сунак повідомив Зеленському про виділення найбільшого пакета оборонної допомоги Україні: Storm Shadow, сотні одиниць бронетехніки, плавзасоби, боєприпаси
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Прем’єр-міністр Великої Британії повідомив мені про виділення найбільшого досі пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів. Storm Shadow та ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси – усе це справді потрібне Україні на полі бою", - зазначає Зеленський.
Зеленський вдячний Великій Британії та особисто прем’єр-міністру за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на морських і далекобійних спроможностях.
"Ми також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів і поділилися очікуваннями від майбутнього Саміту миру у Швейцарії та саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії", - додає Зеленський.
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Це аби скинути металобрухт...
60 катерів, в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати. Джерело:
Для порівняння - ширина Київського шлюза (київського водосховища) - 18 метрів і довжина 150 метрів. І там в ньому 4-6 теплоходи можуть одночасно перебувати.
Для порівняння: потоплений ЗСУ в бухті Донузлав засрашинський ракетний катер "Іванівець" мав довжину 56 метрів, ширину 10.2 метри і осадку в 4.36 метрів і теоретично міг би пройти цим каналом, одночасно ще з 2 такими ж "катерами".
Тож будь-які "морські рейдові суда, жорсткі рейдові суда, водолазні танкери" тощо Англія та Євросоюз СПОКІЙНО доставлять в порт Ізмаїлу НІЯК формально не порушуючи "конвенцію Монтре", якщо вони будуть не більші за ракетний катер (а таких там не буде точно - задорогі!). І не питаючи дозволу в демократично обраного диктатора Туреччини, який керує цією країною 20 років майже.
Орбан особисто проведе катери по фарватеру?
Ну, ви, Валерій, продовжуйте зрадойобити, продовжуйте. Дуже смішно виглядає.
Тихо, без піару, дае Україні усе що у неі е.
Дякуемо Народу Великої Британії.
60 кораблями/катерами робити, лiтак Украiна Херсон Запорiжжя р Днiпро
З іншого боку - це серьозний сигнал, що підтримка виходить на новий рівень. І це - добре.
Точніше, сказати зможе,
але все одно НЕ дасть!
Буде вичікувати повної поразки ху&ла…
ТЮ, ЗЕЛЕНА НАВОЛОЧ ВЖЕ ПОЧАЛА ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ЗАМОРОЗКУ ВІЙНИ, А ТУТ ТАКЕ 😁
По кацапським помийкам дійсно краще тобі не лазити, сперечатися зайве
Так що не переймайся- « ваши советы очень важны для нас»
Для інших читачів - що вдалося знайти:
це Телеграм канал. Як відомо власник Телеграм е росіянин.
Про власника влога/Канала tZE inform інфо НЕ мае.
Працюе канал з використанням Proton mail.
Who owns Proton Mail:
CategoryProton Mail
https://proton.me/mail Proton Mail is a service provided by https://proton.me/ Proton AG , an employee-owned company based in Switzerland. Proton was founded in 2014 by a team of scientists https://home.cern/news/news/computing/cern-inspires-entrepreneurs-email-encryption who met at CERN(new window) (the European Center for Nuclear Research). Proton's global headquarters is in Geneva, Switzerland, and our primary datacenter is located in Zurich, Switzerland.
Це не ті самі росічні «ядерщики» яки з ганьбою вислані із Цюріха, та скаржилися- а нас то за что?!
Тут было все так хорошо… по домашнему…
В дзеркало на хлопчика дивись діловий
Навчись спілкуватись спочатку, тут тобі не - З кацапських поміек
І Українську мову краще вчи.
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.
Отже, все америкоси знають і мають докази.
І що?
Вові со товаріщі ні холодно, ні тепло, в будь-якому разі, поки що.
Вони роблять, що робили, і крадуть, як крали.
Якщо хтось і страждає, то наше військо і цивільні.
Дякую за підтримку!
UK має прислати інспекторів для жорсткого нагляду за цими коштами, інакше все вкрадуть!
для когось це « війнушка»…
Дорослих серед них нема.
Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.
CNN