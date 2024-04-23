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Новини Війна
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Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація складна, - ОСУВ "Хортиця"

війна,зсу

Ситуація в районі селища Очеретине Донецької області складна. У прагненні захопити населений пункт рашисти застосовують проти українських підрозділів хімічні отруйні речовини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.

"Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного", - зазначив він.

За його словами, на даний час переважну частину селища контролюють Сили оборони. Південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.

"Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

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Автор: 

ОСУВ Хортиця (336) Донецька область (8308)


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Топ коментарі
+2
Сирський-просирський, бо

Залужний був ЗЄлі буде осоружний.

Кацапи наступали вздовж залізниці, а сирський, як завжди, не підготував фортифікацію

Хай жиє президент ЗЄлєнський !


.
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23.04.2024 13:20
+2
Одна бригада самостійно, плюючи на всіляки накази командуючого сектора, оперативно стратегічного управління військами, Генштабу і навіть головнокомандуючого Сирського - триматись до останнього, взяла і покинула позиції в Очеретино.
А чому так зараз відбувається на фронті?
А тому, що це наслідок мобілізаційної політики.
Новосформовані бригади з невмотивованих стариків, хворих, інвалідів, яких ТЦК виловило на вулицях, послали в пекло, щоб замінити на фронті бойові бригади.
Звичайно, інваліди і старики не будуть жодного дня тримати фронт. І відходять самостійно перед натиском рашистів.
Не будуть невмотиаовані інваліди воювати, хоч ти що їм не роби.
Треба давно вже це зрозуміти владі.
Тільки треба мотивацією заохочувати і молодих. А не інвалідів під примусом гнати на фронт.
Тому така ситуація на фронті і зокрема в Очеретино.
Тому зараз в овральному порядку задіяли іншу, більш мотивовану бригаду в Очеретино, хоча вони вже втомилися й мали йти на ротацію на відпочинок.
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23.04.2024 13:40
+2
У русні мотивація яка уперед йти?
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23.04.2024 13:45
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Сирський-просирський, бо

Залужний був ЗЄлі буде осоружний.

Кацапи наступали вздовж залізниці, а сирський, як завжди, не підготував фортифікацію

Хай жиє президент ЗЄлєнський !


.
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23.04.2024 13:20 Відповісти
Одна бригада самостійно, плюючи на всіляки накази командуючого сектора, оперативно стратегічного управління військами, Генштабу і навіть головнокомандуючого Сирського - триматись до останнього, взяла і покинула позиції в Очеретино.
А чому так зараз відбувається на фронті?
А тому, що це наслідок мобілізаційної політики.
Новосформовані бригади з невмотивованих стариків, хворих, інвалідів, яких ТЦК виловило на вулицях, послали в пекло, щоб замінити на фронті бойові бригади.
Звичайно, інваліди і старики не будуть жодного дня тримати фронт. І відходять самостійно перед натиском рашистів.
Не будуть невмотиаовані інваліди воювати, хоч ти що їм не роби.
Треба давно вже це зрозуміти владі.
Тільки треба мотивацією заохочувати і молодих. А не інвалідів під примусом гнати на фронт.
Тому така ситуація на фронті і зокрема в Очеретино.
Тому зараз в овральному порядку задіяли іншу, більш мотивовану бригаду в Очеретино, хоча вони вже втомилися й мали йти на ротацію на відпочинок.
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23.04.2024 13:40 Відповісти
У русні мотивація яка уперед йти?
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23.04.2024 13:45 Відповісти
Втому то і проблема, що їх не примушують йти на фронт, кордони не закривають, ітд.
Просто в рашці дохріна жебраків з маленьких міст та сіл, які не бачили такі гроші в життю, які їм зараз дають за участь у війні.
Тому вони якби добровільно за гроші йдуть воювати. Більше ніякої мотивації у них не має.
Ідуть на війну з депресивних районів рашки, ніяких москвичів чи пітерців там не має, бо там більші зарплати ніж у депресивних регіонах.
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23.04.2024 13:50 Відповісти
Приходять за грошима в надії пропєтлять.
Але у кадировцєв нє забалуєшь. Скажуть уперед - значить, уперед.
Попереду - шанс вижити. Позаду - вірна смерть.
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23.04.2024 13:52 Відповісти
а у вас все багатії і на Мальдівах відпочивають?

чому у них йдуть на контракт, а у вас немає ?

справа не тільки в грошах, як я розумію...
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23.04.2024 14:02 Відповісти
Справедливість дуже мотивуючи людей.
Якщо в Ізраїлі зараз на війні загинув син діючого міністра, то це мотивує решта простих людей йти воювати.
Всі так всі однакові й йдуть воювати.
А в нас чинуши, корупціонери, депутати, міністри, ітд.. самі не йдуть воювати на фронт, щоб показати приклад простим людям, так ще й своїх дітей за кордон вивезли.
Люди бачуть цю всю несправедливість і тому не хочуть бути крайніми та йти воювати за цю несправедливість по відношенню до себе.
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23.04.2024 14:14 Відповісти
підете за коцапів. З такими темпами просування дуже скоро вони прийдуть до вас.
Розкажете їм всю цю маячню, що ви написали, і відпишіться потім по ітогах.
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23.04.2024 22:26 Відповісти
Конечно, инвалиды и старики не будут ни дня держать фронт. И уходят самостоятельно перед натиском рашистов.

Если тебя день за днём методично накрывают авиабомбами, так что ты сидишь как мишень в тире и ждёшь смерти, даже не видя противника - тут нервы могут сдать и не только у инвалидов.
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23.04.2024 18:32 Відповісти
А там, судя по видео, у ВСУ ещё и дроны смогли вырубить с помощью РЭБ. (по крайней мере не видно никаких признаков что противник их опасается, спокойно ходят, снимают видео, ставят флаги)
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23.04.2024 18:36 Відповісти
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23.04.2024 13:20 Відповісти
Там же ж залізничний вузол ніби? Тобто це вже не просто тактичне, а стратегічне просування з боку русні.

Знов ж таки, якщо не помиляюся...
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23.04.2024 13:20 Відповісти
помиляєшся. і взагалі краще не 3.14здіти про те в чому не шариш, зрадофакер мамчин
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23.04.2024 13:49 Відповісти
Очере́тине - вузлова вантажна залізнична станція 3-го класу Лиманської дирекції Донецької залізниці на перетині ліній Покровськ - Ясинувата-Пасажирська та Очеретине - Горлівка. Розташована в однойменному смт Покровського району Донецької області. Відстань до Желанної - 16 км, Авдіївки - 14 км), Новобахмутівки - 21 км.
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23.04.2024 14:21 Відповісти
Подивіться на Діпстейт.
Таке зухвале вклинення у лінію фронту, що продовжує існувати та розширюватись, можливе лише за однієї умови: повної переваги ворога у силах та засобах.
Русня потенційно в котлі. Але відрізати тонку смужку, через яку живиться наступ на Очеретине, ЗСУ не дозволяє щонайменше брак БК.
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23.04.2024 13:25 Відповісти
Просто послали зараз на фронт невмотивованих стариків, інвалідів і хворих, яких раніше виловили на вулицях.
Тепер наслідок, сипеться фронт.
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23.04.2024 13:45 Відповісти
Тобто нам для утримання фронту не техніка і БК потрібні, а фанатики, які поспішають до гурій в рай?
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23.04.2024 13:47 Відповісти
Ти гадаєш, що там на фронті сидять взагалі без БК, одними лопатами та камінням?
БК є, може і в недостатній кількості.
Але немає мотивації. Це головне.
Навіть буде море БК, техніки, ітд.
Але як немає мотивації сидіти в окопах, то покидають і техніку і БК залишать в окопах і відійдуть.
Якщо людина чогось не хоче робити то ти її не примусиш ніколи це робити, навіть під страхом смерті.
Треба заохочувати добровільно йти на фронт.
Але це вже питання до влади, як заохочувати.
Одним кнутом нічого не доб'єшся, треба пряником .
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23.04.2024 14:06 Відповісти
Коли майже немає чим стріляти, а ворог гатить усім безлімітно та лізе без зупину, вам одних тільки грошей не вистачить для мотивації. Хто був ідейно за Україну, давно вже не в тилу.
Отже - як, якщо не грошима та ідеєю?
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23.04.2024 14:15 Відповісти
Справедливістю. Вище я написав про це.
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23.04.2024 14:16 Відповісти
І скільки людей скаже: "о, Лисий та Котлєта на фронт пішли, ну і я піду"?
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23.04.2024 14:20 Відповісти
там одні поля навколо, а всі дороги у них під контролем фізичним.

та й мабуть немає живої сили починати контратаку
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23.04.2024 14:05 Відповісти
 
 