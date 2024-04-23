Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація складна, - ОСУВ "Хортиця"

Ситуація в районі селища Очеретине Донецької області складна. У прагненні захопити населений пункт рашисти застосовують проти українських підрозділів хімічні отруйні речовини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.

"Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного", - зазначив він.

За його словами, на даний час переважну частину селища контролюють Сили оборони. Південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.

"Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

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