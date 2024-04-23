Сили оборони контролюють переважну частину с. Очеретине на Донеччині. Ситуація складна, - ОСУВ "Хортиця"
Ситуація в районі селища Очеретине Донецької області складна. У прагненні захопити населений пункт рашисти застосовують проти українських підрозділів хімічні отруйні речовини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська "Хортиця" Назар Волошин.
"Ситуація в районі населеного пункту Очеретине Донецької області складна: в прагненні захопити населений пункт противник застосовує проти наших підрозділів весь наявний арсенал озброєння, в тому числі й хімічні отруйні речовини, намагається закріпитися в південній частині Очеретиного", - зазначив він.
За його словами, на даний час переважну частину селища контролюють Сили оборони. Південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.
"Вживаються вичерпні заходи, спрямовані на вибиття противника з південної частини Очеретиного та стабілізацію ситуації на цьому напрямку", - додав речник ОСУВ "Хортиця".
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Залужний був ЗЄлі буде осоружний.
Кацапи наступали вздовж залізниці, а сирський, як завжди, не підготував фортифікацію
Хай жиє президент ЗЄлєнський !
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А чому так зараз відбувається на фронті?
А тому, що це наслідок мобілізаційної політики.
Новосформовані бригади з невмотивованих стариків, хворих, інвалідів, яких ТЦК виловило на вулицях, послали в пекло, щоб замінити на фронті бойові бригади.
Звичайно, інваліди і старики не будуть жодного дня тримати фронт. І відходять самостійно перед натиском рашистів.
Не будуть невмотиаовані інваліди воювати, хоч ти що їм не роби.
Треба давно вже це зрозуміти владі.
Тільки треба мотивацією заохочувати і молодих. А не інвалідів під примусом гнати на фронт.
Тому така ситуація на фронті і зокрема в Очеретино.
Тому зараз в овральному порядку задіяли іншу, більш мотивовану бригаду в Очеретино, хоча вони вже втомилися й мали йти на ротацію на відпочинок.
Просто в рашці дохріна жебраків з маленьких міст та сіл, які не бачили такі гроші в життю, які їм зараз дають за участь у війні.
Тому вони якби добровільно за гроші йдуть воювати. Більше ніякої мотивації у них не має.
Ідуть на війну з депресивних районів рашки, ніяких москвичів чи пітерців там не має, бо там більші зарплати ніж у депресивних регіонах.
Але у кадировцєв нє забалуєшь. Скажуть уперед - значить, уперед.
Попереду - шанс вижити. Позаду - вірна смерть.
чому у них йдуть на контракт, а у вас немає ?
справа не тільки в грошах, як я розумію...
Якщо в Ізраїлі зараз на війні загинув син діючого міністра, то це мотивує решта простих людей йти воювати.
Всі так всі однакові й йдуть воювати.
А в нас чинуши, корупціонери, депутати, міністри, ітд.. самі не йдуть воювати на фронт, щоб показати приклад простим людям, так ще й своїх дітей за кордон вивезли.
Люди бачуть цю всю несправедливість і тому не хочуть бути крайніми та йти воювати за цю несправедливість по відношенню до себе.
Розкажете їм всю цю маячню, що ви написали, і відпишіться потім по ітогах.
Если тебя день за днём методично накрывают авиабомбами, так что ты сидишь как мишень в тире и ждёшь смерти, даже не видя противника - тут нервы могут сдать и не только у инвалидов.
Знов ж таки, якщо не помиляюся...
Таке зухвале вклинення у лінію фронту, що продовжує існувати та розширюватись, можливе лише за однієї умови: повної переваги ворога у силах та засобах.
Русня потенційно в котлі. Але відрізати тонку смужку, через яку живиться наступ на Очеретине, ЗСУ не дозволяє щонайменше брак БК.
Тепер наслідок, сипеться фронт.
БК є, може і в недостатній кількості.
Але немає мотивації. Це головне.
Навіть буде море БК, техніки, ітд.
Але як немає мотивації сидіти в окопах, то покидають і техніку і БК залишать в окопах і відійдуть.
Якщо людина чогось не хоче робити то ти її не примусиш ніколи це робити, навіть під страхом смерті.
Треба заохочувати добровільно йти на фронт.
Але це вже питання до влади, як заохочувати.
Одним кнутом нічого не доб'єшся, треба пряником .
Отже - як, якщо не грошима та ідеєю?
та й мабуть немає живої сили починати контратаку