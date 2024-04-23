Більшість озброєння з пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить його доставку в Україну, - CNN

Першими з пакета допомоги США, ймовірно, доставлять снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

Джерело видання, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більшість озброєння вже розміщено на складах у Німеччині та Польщі.

"Що, очевидно, скоротило б час, необхідний для відправки його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших наданих матеріалів", - пише CNN.

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