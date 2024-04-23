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Більшість озброєння з пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить його доставку в Україну, - CNN
Першими з пакета допомоги США, ймовірно, доставлять снаряди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.
Джерело видання, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більшість озброєння вже розміщено на складах у Німеччині та Польщі.
"Що, очевидно, скоротило б час, необхідний для відправки його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших наданих матеріалів", - пише CNN.
Топ коментарі
+4 Деніс Войцеховський
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+3 Sergii Ustim
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+2 Sergii Ustim
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Ukraine's wish list is no secret. At the top: artillery shells and air defense systems.
Ну і де тут зрада?
Фото має обов'язково бути з координатами складів, без цього перемога неможлива.
Нік не сподобався.
Та й цей тупий якийсь, неоригінальний.
Теж скоро забаню.
Что НЕТ НЕ ЧЕРТА?
Вам що, координати дати, щоб з'їздили і перевірили особисто?
Бо якщо розвернуться, їх москалі одразу наздоженуть.
А на фото тубуси з джевелінато на штаби фсб по усей рф
США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова Джерело: https://censor.net/ua/n3485887