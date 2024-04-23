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Новини Допомога Україні
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Більшість озброєння з пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить його доставку в Україну, - CNN

сша,впк

Першими з пакета допомоги США, ймовірно, доставлять снаряди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі CNN.

Джерело видання, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більшість озброєння вже розміщено на складах у Німеччині та Польщі.

"Що, очевидно, скоротило б час, необхідний для відправки його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди будуть одними з перших наданих матеріалів", - пише CNN.

Також читайте: Польща та США обговорюють зміцнення східного флангу НАТО

Автор: 

зброя (7435) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+4
З оригіналу:
Ukraine's wish list is no secret. At the top: artillery shells and air defense systems.
Ну і де тут зрада?
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23.04.2024 13:39
+3
Воно там давно все лежало підготовлене. І весь цей час неслося з кожної праски , … все пропало, Україну зливають, аааа, ааааа!!!!..
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23.04.2024 13:38
+2
Кацап, тут водки нема...
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23.04.2024 14:09
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З оригіналу:
Ukraine's wish list is no secret. At the top: artillery shells and air defense systems.
Ну і де тут зрада?
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23.04.2024 13:39 Відповісти
Терміново потрібне нове фото в новину, тільки тоді буде перемога.
Фото має обов'язково бути з координатами складів, без цього перемога неможлива.
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23.04.2024 14:03 Відповісти
А вам що, справжнє фото потрібне, свіже? І з геотегом?
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23.04.2024 14:26 Відповісти
зачем забанил?
Нік не сподобався.
Та й цей тупий якийсь, неоригінальний.
Теж скоро забаню.
Что НЕТ НЕ ЧЕРТА?
Вам що, координати дати, щоб з'їздили і перевірили особисто?
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23.04.2024 14:32 Відповісти
Не підуть ВСУ на Київ.
Бо якщо розвернуться, їх москалі одразу наздоженуть.
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23.04.2024 14:36 Відповісти
Ну ми ж, тіпа, адіннарот, чи нє?
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23.04.2024 14:41 Відповісти
А ви тоді чьіх будєтє?
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23.04.2024 14:43 Відповісти
Тож, виходить, вам приносить задоволення, коли вас банять та повчають всякі "рагулі".
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23.04.2024 14:46 Відповісти
Значить, все інше - правда, раз з фейкового у цій новині знайшли - тільки фото.
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23.04.2024 14:24 Відповісти
Маю можливість та натхнення, а сміх подовжує життя.
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23.04.2024 14:33 Відповісти
А вам, судячи з усього, подобається до селюків на буки ходити.
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23.04.2024 14:38 Відповісти
Вас хтось змушує від "рагулів" повчання слухати?
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23.04.2024 14:42 Відповісти
Таке враження, що з окопу пишете.
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23.04.2024 14:44 Відповісти
А на фото тубуси з джевелінами ))
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23.04.2024 13:31 Відповісти
У березні 2023 року бійці підрозділу "Карпатська Січ" за допомогою замінованого тубуса від використаного ПТРК FGM-148 Javelin підірвали Управління ФСБ в Ростові-на-Дону. Про це в інтерв'ю "https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3744325-upravlinna-fsb-u-rostovi-distancijno-pidirvali-bijci-karpatskoi-sici.html Укрінформу " розповів лідер військового підрозділу Тарас Деяк.


А на фото тубуси з джевелінато на штаби фсб по усей рф
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23.04.2024 13:47 Відповісти
Фото ілюстративне.
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23.04.2024 14:14 Відповісти
Ще шлях доставлення оголосити! CNN драні!
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23.04.2024 13:32 Відповісти
Воно там давно все лежало підготовлене. І весь цей час неслося з кожної праски , … все пропало, Україну зливають, аааа, ааааа!!!!..
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23.04.2024 13:38 Відповісти
І скільки людських життів втратила Україна, поки "воно" там "лежало"...😢
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23.04.2024 13:46 Відповісти
Порахуй населення України в 1991 році, 54 млн., зараз, і втрати чисельності по рокам, а потім втопися в унітазі...
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23.04.2024 13:57 Відповісти
І на вздогін "вишенька":
США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова Джерело: https://censor.net/ua/n3485887
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23.04.2024 13:48 Відповісти
Ти що, від табору відбився?
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23.04.2024 14:08 Відповісти
Допомога тільки сьогодні голосується в Сенаті, і певно ще є інші процедури, крім підпису Байдена.
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23.04.2024 14:17 Відповісти
Просто є довгострокове військове планування, тилового забезпечення.
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23.04.2024 14:20 Відповісти
Хоч це Польща блокувати не буде??
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23.04.2024 13:47 Відповісти
Польща зброю ніби не блокувала.
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23.04.2024 13:49 Відповісти
Поки що ні. А гуманітарку, волонтерські вантажі для військових блокувала.
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23.04.2024 15:05 Відповісти
Кацап, тут водки нема...
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23.04.2024 14:09 Відповісти
А бюргери та пани не не почнуть кричати гевалт ескалація?
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23.04.2024 14:32 Відповісти
як же про це не знала "зелена ппп,,,ослиця з американської їдальні ???
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23.04.2024 15:30 Відповісти
 
 