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Новини
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Повідомлено про підозру російським посадовцям Атакіщеву та Горбунову, які від’єднали ЗАЕС від енергосистеми України, - СБУ

Підозри від СБУ російським посадовцям

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох громадян РФ, які організували від’єднання Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми нашої держави. Ідеться про заступника директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда та його підлеглого – головного інженера Андрія Горбунова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, до "призначення" росіяни працювали на Ростовській АЕС.

Звідти вони прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України й на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу ЗАЕС.

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Зазначається, що Атакіщев і Горбунов намагалися інтегрувати обʼєкти української станції до структури "Росатома" та приєднати технологічні потужності станції до енергетичної системи РФ.

Підозра СБУ

Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати "контракти" з окупаційною адміністрацією АЕС. У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

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Автор: 

СБУ (12770) підозра (756) Запорізька АЕС (1401)


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Топ коментарі
+9
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23.04.2024 13:34
+4
Цікаво, а чому головним зебілам нічого не інкременують, бо саме з їх вини усі наші біди...
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23.04.2024 13:38
+2
Атакіщев...
Їй-бо, рузьгим прізвища придумують їх люті ненависники!
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23.04.2024 13:35
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23.04.2024 13:34 Відповісти
Атакіщев...
Їй-бо, рузьгим прізвища придумують їх люті ненависники!
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23.04.2024 13:35 Відповісти
Ничего не понял, но интересно докапатся, КТО ВИНОВАТ ,что СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА к отражению врага и АЭС оказалась захвачена?
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23.04.2024 13:35 Відповісти
Цікаво, а чому головним зебілам нічого не інкременують, бо саме з їх вини усі наші біди...
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23.04.2024 13:38 Відповісти
Фсьо ви врьоттьтьііі!
В усєх наших бєдах вінєн Порошенко!!
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23.04.2024 13:43 Відповісти
оттакої!
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23.04.2024 13:41 Відповісти
як на мене. всі процесуальні, демократичні процедури пройдені.
далі вступає, закон війни. ворог має бути знищений.
де наше сбу? колцентри пакує та за журналістськими піськамі підглядає?
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23.04.2024 13:48 Відповісти
Що скале МАГАТЕ? Знову язика в жопу засуне.
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23.04.2024 13:50 Відповісти
До речі, пікантна подробиця щодо гр-на Горбунова. Він вже мав судимість в Україні! В 90-х роках за скоєне дтп зі смертельним наслідком отримав 5 років "хімії". Відсидів тільки 3 і вийшов по амністії. Так що, досвід вже є
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23.04.2024 17:39 Відповісти
 
 