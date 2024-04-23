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Новини Допомога Україні
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США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова

сша,снаряд

У США можуть не знайти зброю для України на всю суму допомоги.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломатки, ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні означає, що з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки.

"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?", - зазначила Маркарова.

Вона додала, що це питання завжди було актуальним.

"Є програми, за якими ми можемо отримувати цю техніку, купувати чи отримувати з запасів. А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", – пояснила посол, додавши, що у випадку нової техніки ще потрібен час на тренування.

Також читайте: Польща та США обговорюють зміцнення східного флангу НАТО

Маркарова також пригадала, що з попереднього бюджету залишилась сума майже в 4 мільярди доларів, але вони були призначені на статтю, за якою всю зброю вже вибрали і Пентагон не мав чим замістити втрачені запаси. За її словами, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні знімає питання фінансування.

"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди (за схемою президентського повноваження про виділення зброї, – ред.) вже передати? На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо і США її шукають не тільки в США, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", – сказала посол.

Вона додала, що США дуже активно допомагають іншим країнам доставляти, купувати і робити те, що потрібно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість озброєння з пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить його доставку в Україну, - CNN

Автор: 

допомога (8288) США (22473) Маркарова (492)


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Топ коментарі
+24
Маркарова, якщо ти, як послиця, не зможеш домовитися, про те щоб США надали озброєння на всю суму допомоги, то поїдеш з лопатою від Кулеби на фронт
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23.04.2024 13:49
+21
Цій корові краще стулити пельку та займатись своїм рестораном.
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23.04.2024 13:51
+18
Ще пара потужних заяв, і все може змінитися
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23.04.2024 13:47
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Ще пара потужних заяв, і все може змінитися
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23.04.2024 13:47 Відповісти
%баш їх, Вова!
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23.04.2024 13:52 Відповісти
Кто бы вову въ*башил.
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23.04.2024 14:18 Відповісти
Хто ж тоді запише потужний гундосик, що в усьому винен Байден?
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23.04.2024 15:08 Відповісти
Брат шумаХЕР.
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23.04.2024 15:26 Відповісти
Маркарова, якщо ти, як послиця, не зможеш домовитися, про те щоб США надали озброєння на всю суму допомоги, то поїдеш з лопатою від Кулеби на фронт
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23.04.2024 13:49 Відповісти
насмешил. поехать на фронт могут такие как ты, но точно не такие как маркарова.
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23.04.2024 13:57 Відповісти
посол - це просто консультант по суті. ніяких реальних засобів впливу (на чужу країну) в неї немає.
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23.04.2024 14:16 Відповісти
З глузду з'їхав?
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23.04.2024 14:21 Відповісти
Та ти шо? А тоді навіщо воно пи..дить? Мабуть використовує статус для впливу? ...товста курва
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23.04.2024 18:05 Відповісти
вона просто нагадала, що минулого року Штати не використали всі виділені гроші, і так само можуть зробити цього року. Не розумію, чого всі на неї зразу накинулися в коментарях.

Гроші виділені до кінця року, і Штати мають давати нам техніки десь на 6 млрд в місяць щоб встигнути - вангую, такого не станеться
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24.04.2024 11:08 Відповісти
Вона повинна підняти свою дупу, проїхатися, ще п'ять місяців тому, по всіх військових базах, фабриках, і на власні очі все побачити, а не вкидувати треш як цей!!! От посадили бухгалтера в крісло посла та ще й в США!!!
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23.04.2024 14:45 Відповісти
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23.04.2024 13:50 Відповісти
Що вона несе? У пакеті ухвалено 7 млрд на зброю, яка вже є в наявності і яку може бути доставлено негайно. І 23 млрд на довгострокові замовлення. Решта грошей 30 млрд - компенсація європейцям за їхні поставки, решта в бюджет України
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23.04.2024 13:51 Відповісти
Цій корові краще стулити пельку та займатись своїм рестораном.
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23.04.2024 13:51 Відповісти
І нерухомістю, від якої її декларація розбухає, як на дріжджах....
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23.04.2024 13:58 Відповісти
як не чума, то халєра..
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23.04.2024 13:55 Відповісти
пробачте за сексизм, але у зе!поца, взагалі швах, з "політикинями".
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23.04.2024 13:57 Відповісти
То не сексизм..то правда..вони всі як на підбір - якщо не з окружної, то з Кирилівської лікарні..
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23.04.2024 14:02 Відповісти
так у всьому світі це знають!
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23.04.2024 18:35 Відповісти
той ресторан уже поплавив цю мордату ослицю-послицю
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23.04.2024 14:00 Відповісти
Сосни закінчилися, залишилися тільки баобаби....
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23.04.2024 14:00 Відповісти
Ти там за своїм рестораном у Вашингтоні дивися, тут дорослі займаються справами!
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23.04.2024 14:02 Відповісти
дєрьмазека взагалі, охочіше отримає всю суму допомоги налом, в коробках з мівіни )
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23.04.2024 14:05 Відповісти
Резиденти рифи починають працювати.
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23.04.2024 14:20 Відповісти
главное чтобы свыня свою троку в день сожрала
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23.04.2024 14:24 Відповісти
Нах тоді ця корова з трускавецьким дипломом дипломата там сидить? Щоб наперед говорити про свою нездатність знаходити шляхи взаємодії? **..аний "мудрий нарід"
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23.04.2024 14:24 Відповісти
Та уберіть іі ***** навіщо нам такий посол.Що воно меле.
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23.04.2024 14:35 Відповісти
Це зелений посол, а ви говорите нах*й нада такий посол!
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23.04.2024 18:33 Відповісти
Идиотка, ты уже рассказывала всем, шо нам нах не нужен ленд-лиз.
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23.04.2024 14:38 Відповісти
Ось і наша Маланка своє слово сказала - яка влада така і послиня (чи правильно посолка?)
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23.04.2024 14:51 Відповісти
Чи є досягнення у Маркарової а Штатах? Є, звичайно! Ресторан у Нью Йорку працює добре ( кажуть що їх 2), та може ще шось, але ми не в курсі. Мо- ло-дець!
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23.04.2024 15:06 Відповісти
Світові політики,за більше як два роки війни в Україні , добре зрозуміли, що в Україні при владі , "зелений слуга куйла" ,а тому більше не варто звертати уваги на щоденний "магічно-травяний ,Толіком написаний словесний понос для "зе-лідора",як і різьного роду коментарі "зелених хліборізок" , на кшталт американської дип,,,ослиці,.Їм робити своє, а не звертати увагу на "зелену куйню",на котру свого часу клюнув "мудрий нарід"
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23.04.2024 15:26 Відповісти
Конечно не дадут . Если производство не было налажено , то никакими деньгами по мановению волшебной палочки оно моментально не заработает . Собирают где только можно , но трёх диктаторов не то , что обогнать , даже догнать не в состоянии .
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23.04.2024 15:45 Відповісти
Після відмови Байдена надати Україні ленд-ліз пані Маркарова брехала, що ленд-ліз Україні не потрібний, що гроші доведеться повертати, що Україна опиниться у боргах. Тепер вона поширює нову брехню про те, що Пентагон не може поповнити свої запаси і тому допомога Україні щодо прийнятого в Конгресі пакету може затриматися. Втім, ця брехня зовсім не нова. Побачимо, як вона виникла.

Донедавна відповідь Білого дому та Пентагону на прохання України передати зброю була: у нас спорожніли склади через допомогу Україні, нам треба спочатку поповнити свої запаси. Відкриваємо закон. Чи є там положення, що постачання каналом PDA мають бути компенсовані? Такого положення немає. Канал PDA був задуманий для надання термінової допомоги країнам-союзникам США без затвердження Конгресу.

Рішенням Конгресу в 2022 році було задумано поставити в Україну каналом PDA протягом двох фінансових років військової допомоги на 25,5, млрд дол.: 11 млрд в 2022, 14,5 млрд в 2023 році. Конгресмени передбачили поповнення запасів на складах США і виділили для цього суму 25,9 млрд доларів. Тобто, навіть більше, ніж треба. Україні було поставлено на 27 грудня 2023 року 19 млрд. доларів, тобто, не поставлено ще 6,5 млрд. А поповнення своїх запасів було виконано повністю - усі 25,9 млрд доларів було витрачено. Це все офіційні документи американського уряду, відкрита інформація.

Отже, Україна недоотримала 6,5 млрд. доларів, а запаси США були поповнені повністю. Т.о. у Пентагону виявилися надлишки грошей, причому грошей чужих. Виходить, Пентагон заробив на війні в Україні за рахунок допомоги Україні. Тому слова Сінгх та Саллівана про спорожнілі склади Пентагону - брехня. А отже, запаси США зараз більші на 6 млрд дол., чим були на початок війни в Україні. Пізніше ці 6 млрд чомусь зменшилися до 4,2 млрд. Усушка, утруска.

11 березня 2024 року Джон Кірбі сказав на брифінгу Білого дому, що без пакету, де є 61 млрд для України та 10 млрд для Гази, жодної військової допомоги Україні не буде. Буде багато авдіївок. Того ж дня у газеті "Політико" з'явилася публікація про нібито діру в 10 млрд доларів у Пентагону. Оскільки це кричуща брехня, жоден чиновник Пентагону не назвав свого імені, щоб підтвердити цю заяву. Голос Америки публікує цю брехню о 22 годині 11 березня. Тобто, до 11 березня 2024 року включно Білий дім і Пентагон не мали навіть думки про будь-яку допомогу Україні.

Цього ж дня відбувається телефонна розмова Остіна з Умеровим. У прес-релізі йдеться: обговорили питання військової допомоги Україні. Але про жодну військову допомогу Україні там немає жодного слова. Натомість там сказано, що абсолютно необхідно, щоб було прийнято 61-мільярдний пакет. Без цього жодної допомоги Україні не буде.

І вони не просто пообіцяли, вони виконали свою обіцянку, і з грудня 2023 року до середини березня 2024 року жодного пакету допомоги Україна не отримала. Проте республіканці не поступилися шантажем і Конгрес переміг у цьому протистоянні. Першим моргнув Білий дім і дав Україні 300 млн.

Як же тоді з діркою в 10 млрд доларів та порожніми складами Пентагону? Уся конструкція розвалюється на очах. Таким чином, усе, що раніше розповідав Білий дім, виявилося брехнею. Вони брехали не лише Україні, а й Конгресу, брехали всьому американському народу, усьому світу. Адміністрація Байдена 8 місяців шантажувала Конгрес США та Україну, що без схвалення Конгресом пакету 61 млрд грошей для України немає і не буде. І раптом знайшлись 300 млн.

Але це вже історія.

Сьогодні Маркарова, очевидно, за домовленістю з Білим домом, намагається розкрутити нову брехню. Не вірте жодному слову цієї продажної тварюки.
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23.04.2024 17:18 Відповісти
Не вірте цій деградованій владі, все роблять не в ту сторону! Маркарова, коли була нормальною?
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23.04.2024 18:31 Відповісти
Така заява свідчить про те, що тупорилий ішак і надалі буде саботувати доставку озброєнь на передову. Безтолкове чмо готується до здачі на умовах ***** і вигадує різні причини.
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23.04.2024 21:00 Відповісти
 
 