США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова
У США можуть не знайти зброю для України на всю суму допомоги.
Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.
За словами дипломатки, ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні означає, що з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки.
"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?", - зазначила Маркарова.
Вона додала, що це питання завжди було актуальним.
"Є програми, за якими ми можемо отримувати цю техніку, купувати чи отримувати з запасів. А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", – пояснила посол, додавши, що у випадку нової техніки ще потрібен час на тренування.
Маркарова також пригадала, що з попереднього бюджету залишилась сума майже в 4 мільярди доларів, але вони були призначені на статтю, за якою всю зброю вже вибрали і Пентагон не мав чим замістити втрачені запаси. За її словами, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні знімає питання фінансування.
"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди (за схемою президентського повноваження про виділення зброї, – ред.) вже передати? На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо і США її шукають не тільки в США, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", – сказала посол.
Вона додала, що США дуже активно допомагають іншим країнам доставляти, купувати і робити те, що потрібно.
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Гроші виділені до кінця року, і Штати мають давати нам техніки десь на 6 млрд в місяць щоб встигнути - вангую, такого не станеться
Донедавна відповідь Білого дому та Пентагону на прохання України передати зброю була: у нас спорожніли склади через допомогу Україні, нам треба спочатку поповнити свої запаси. Відкриваємо закон. Чи є там положення, що постачання каналом PDA мають бути компенсовані? Такого положення немає. Канал PDA був задуманий для надання термінової допомоги країнам-союзникам США без затвердження Конгресу.
Рішенням Конгресу в 2022 році було задумано поставити в Україну каналом PDA протягом двох фінансових років військової допомоги на 25,5, млрд дол.: 11 млрд в 2022, 14,5 млрд в 2023 році. Конгресмени передбачили поповнення запасів на складах США і виділили для цього суму 25,9 млрд доларів. Тобто, навіть більше, ніж треба. Україні було поставлено на 27 грудня 2023 року 19 млрд. доларів, тобто, не поставлено ще 6,5 млрд. А поповнення своїх запасів було виконано повністю - усі 25,9 млрд доларів було витрачено. Це все офіційні документи американського уряду, відкрита інформація.
Отже, Україна недоотримала 6,5 млрд. доларів, а запаси США були поповнені повністю. Т.о. у Пентагону виявилися надлишки грошей, причому грошей чужих. Виходить, Пентагон заробив на війні в Україні за рахунок допомоги Україні. Тому слова Сінгх та Саллівана про спорожнілі склади Пентагону - брехня. А отже, запаси США зараз більші на 6 млрд дол., чим були на початок війни в Україні. Пізніше ці 6 млрд чомусь зменшилися до 4,2 млрд. Усушка, утруска.
11 березня 2024 року Джон Кірбі сказав на брифінгу Білого дому, що без пакету, де є 61 млрд для України та 10 млрд для Гази, жодної військової допомоги Україні не буде. Буде багато авдіївок. Того ж дня у газеті "Політико" з'явилася публікація про нібито діру в 10 млрд доларів у Пентагону. Оскільки це кричуща брехня, жоден чиновник Пентагону не назвав свого імені, щоб підтвердити цю заяву. Голос Америки публікує цю брехню о 22 годині 11 березня. Тобто, до 11 березня 2024 року включно Білий дім і Пентагон не мали навіть думки про будь-яку допомогу Україні.
Цього ж дня відбувається телефонна розмова Остіна з Умеровим. У прес-релізі йдеться: обговорили питання військової допомоги Україні. Але про жодну військову допомогу Україні там немає жодного слова. Натомість там сказано, що абсолютно необхідно, щоб було прийнято 61-мільярдний пакет. Без цього жодної допомоги Україні не буде.
І вони не просто пообіцяли, вони виконали свою обіцянку, і з грудня 2023 року до середини березня 2024 року жодного пакету допомоги Україна не отримала. Проте республіканці не поступилися шантажем і Конгрес переміг у цьому протистоянні. Першим моргнув Білий дім і дав Україні 300 млн.
Як же тоді з діркою в 10 млрд доларів та порожніми складами Пентагону? Уся конструкція розвалюється на очах. Таким чином, усе, що раніше розповідав Білий дім, виявилося брехнею. Вони брехали не лише Україні, а й Конгресу, брехали всьому американському народу, усьому світу. Адміністрація Байдена 8 місяців шантажувала Конгрес США та Україну, що без схвалення Конгресом пакету 61 млрд грошей для України немає і не буде. І раптом знайшлись 300 млн.
Але це вже історія.
Сьогодні Маркарова, очевидно, за домовленістю з Білим домом, намагається розкрутити нову брехню. Не вірте жодному слову цієї продажної тварюки.