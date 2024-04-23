США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова

У США можуть не знайти зброю для України на всю суму допомоги.

Про це в інтерв'ю Європейській правді заявила посол у США Оксана Маркарова, інформує Цензор.НЕТ.

За словами дипломатки, ухвалений бюджет на фінансування військової допомоги Україні означає, що з'являється можливість отримати на цю суму багато техніки.

"Але друге питання, чи є ця техніка? Чи ми знайдемо, виробимо достатньо швидко багато техніки для того, щоб отримати?", - зазначила Маркарова.

Вона додала, що це питання завжди було актуальним.

"Є програми, за якими ми можемо отримувати цю техніку, купувати чи отримувати з запасів. А друге, наскільки швидко ми її знаходимо, перевіряємо, приводять її військові-американці в той стан, в якому вона може бути передана", – пояснила посол, додавши, що у випадку нової техніки ще потрібен час на тренування.

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Маркарова також пригадала, що з попереднього бюджету залишилась сума майже в 4 мільярди доларів, але вони були призначені на статтю, за якою всю зброю вже вибрали і Пентагон не мав чим замістити втрачені запаси. За її словами, ухвалення законопроєкту про допомогу Україні знімає питання фінансування.

"Але чи значить це, що техніки насправді є на всі 23 мільярди (за схемою президентського повноваження про виділення зброї, – ред.) вже передати? На жаль, ні. Тобто ми її максимально швидко шукаємо і США її шукають не тільки в США, для цього якраз щомісяця збирається в тому числі група, яку ми вдома називаємо "Рамштайн", – сказала посол.

Вона додала, що США дуже активно допомагають іншим країнам доставляти, купувати і робити те, що потрібно.

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