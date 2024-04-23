Росіянам доведеться воювати роками, щоб захопити Харків. Їм простіше відмовитись від своїх планів, - командувач Нацгвардії Півненко
Російські окупанти можуть спробувати піти в наступ, щоб захопити Харків. Але в них не вийде, бо на це потрібно багато ресурсів. Їм легше змінити керівництво РФ та відмовитись від своїх планів.
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", - зазначив він.
Півненко зауважив, що військам РФ притаманна класична поведінка під час масштабних операцій: два три напрямки вони обирають для відволікання уваги, і ще один є основним.
Їхні спроби наступу на цьому напрямку, якщо вони відбудуться, нічого не дадуть окупантами.
"Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури", - додав командувач Нацгвардії.
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Не каркай!
Ми добре помятаемо позицію « влади» перед кацапським наступом 2022! Не дивились до гори.., це все інсінуаціі…, « спите дорогие жители Багдада. В Багдаде все спокійно».
Хочешь миру- готуйся до війни!
Меньше слввв - більше діла по захисту міста- Героя Харківа!
Так і тут , захопити не зможуть, а зелень проклята допоможе здати.
Видно що командуючим нєхрєн чим зайнятись...
Не треба себе втішати.
Якщо керівництво цього не розуміє, то таке керівництво треба звільняти.
можуть за 10 років зробити його просто непридатним до проживання