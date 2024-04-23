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Новини Війна
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Росіянам доведеться воювати роками, щоб захопити Харків. Їм простіше відмовитись від своїх планів, - командувач Нацгвардії Півненко

харків

Російські окупанти можуть спробувати піти в наступ, щоб захопити Харків. Але в них не вийде, бо на це потрібно багато ресурсів. Їм легше змінити керівництво РФ та відмовитись від своїх планів.

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб захопити Харків, їм треба воювати роки. Згадайте, скільки тримались Бахмут та Авдіївка. Росіянам легше поміняти керівництво РФ і відмовитись від своїх планів, аніж взяти місто, поклавши ще тисячі своїх солдатів", - зазначив він.

Півненко зауважив, що військам РФ притаманна класична поведінка під час масштабних операцій: два три напрямки вони обирають для відволікання уваги, і ще один є основним.

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Їхні спроби наступу на цьому напрямку, якщо вони відбудуться, нічого не дадуть окупантами.

"Однак для Харкова ця історія буде тяжка тим, що постійно триватимуть спроби знищити об'єкти критичної та цивільної інфраструктури", - додав командувач Нацгвардії.

Автор: 

Харків (5561) Півненко Олександр (23)


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Топ коментарі
+23
Більше всього вражають оці інтерв'ю.
Видно що командуючим нєхрєн чим зайнятись...
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23.04.2024 15:02
+16
завоювати наврядчи, а от зруйнувати - цілком можливо, на жаль, що вони і роблять, суки.. Це ж варвари чортові(((. Таке красиве місто рунують((. Ненавиджу!
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23.04.2024 14:44
+14
Вони будуть воювати роками.
Не треба себе втішати.
Якщо керівництво цього не розуміє, то таке керівництво треба звільняти.
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23.04.2024 15:04
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Їм це нічого не заважає робити ,світло ,вода в них є , ресторани і кінотератри працюють і війну вони бачать по ТВ.
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23.04.2024 14:44 Відповісти
Так так звісно по телевізору і 😂😂😂в ресторанах зі світлом і водою, особливо ті які невпинним потоком їдуть назад в підо.рашку у чорних пакетах, тим що залишились гнити в Україні, беззаперечно пощастило більше, хоч гнитимуть на Святій Землі а не у гнилій пі.дорашці!
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23.04.2024 15:15 Відповісти
Вони їдуть додому куди? В сизрані і *******? Мразія - це піцєр і мац-ква. Все інше не існує для мразіян.
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23.04.2024 15:32 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/mobilizatsiya-rosiyi-sobyanin-zayaviv-pro-45-tisyach-moskvichiv_n2374088/amp і це вже застаріла та неповна інфа!
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23.04.2024 15:56 Відповісти
Не кажи гоп. Е таке українське прислів'я.
Не каркай!

Ми добре помятаемо позицію « влади» перед кацапським наступом 2022! Не дивились до гори.., це все інсінуаціі…, « спите дорогие жители Багдада. В Багдаде все спокійно».

Хочешь миру- готуйся до війни!
Меньше слввв - більше діла по захисту міста- Героя Харківа!
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23.04.2024 15:17 Відповісти
Хтось з мудрих японців казав: "Самурай, много говорящий перед боем, подобен простолюдину, громко срущему в кустах"
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23.04.2024 15:46 Відповісти
завоювати наврядчи, а от зруйнувати - цілком можливо, на жаль, що вони і роблять, суки.. Це ж варвари чортові(((. Таке красиве місто рунують((. Ненавиджу!
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23.04.2024 14:44 Відповісти
Маріуполь за два місяці зруйнували...
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23.04.2024 21:27 Відповісти
В футболі є такий мем : "шлюхтар не зможе - суддя поможе"....
Так і тут , захопити не зможуть, а зелень проклята допоможе здати.
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23.04.2024 14:46 Відповісти
навіщо захоплювати, якщо можна методично перетворити на пустелю...
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23.04.2024 14:46 Відповісти
Більше всього вражають оці інтерв'ю.
Видно що командуючим нєхрєн чим зайнятись...
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23.04.2024 15:02 Відповісти
Вони будуть воювати роками.
Не треба себе втішати.
Якщо керівництво цього не розуміє, то таке керівництво треба звільняти.
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23.04.2024 15:04 Відповісти
Йлго просто знищать...
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23.04.2024 15:04 Відповісти
якщо буде так йти як зараз , через 9 -10 місяців кацапи Харків зроблять схожими на Бахмут або авдієвку.
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23.04.2024 15:12 Відповісти
кабами за рік перемелять в лунний пєйзаж
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23.04.2024 15:15 Відповісти
У Сунь-цзи є короткий вислів для такого випадку: "Пиз Дун - ще далеко не воїн", що в перекладі з їхнього суржика означає: "Почекай казати "гоп", якщо ще дупи не витер"
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23.04.2024 15:23 Відповісти
Так вся возня на бамбасі і є відволіканням ЗСУ від Півдня. Москальським чуркам потрібен Південь, а бамбас то таке, можна перетворити в хлам. А влада це розуміє і протидіяти не збирається!?
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23.04.2024 15:26 Відповісти
потужна аналітика - розпускай війська
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23.04.2024 16:12 Відповісти
Укрепрайон создавайте, не давайте окружить город!
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23.04.2024 16:12 Відповісти
Якщо Харків обладнають під фортецю, тоді будуть руйнувти
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23.04.2024 16:24 Відповісти
В нас не було фортець і не буде, одні назви.
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23.04.2024 17:00 Відповісти
А другої тактики не спостерігається.
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23.04.2024 21:29 Відповісти
Якщо вони тотально знищують критичну інфраструктуру, то це свідчить про їхню відмову від плану захопити "для себе". Схоже що план зробити "сіру зону" у дії.
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23.04.2024 16:36 Відповісти
Судячи з ситуації на Сході та, враховуючи розташування рашистських військ, вони скоріше спробують Дніпро захопити, ніж Харків?
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23.04.2024 16:55 Відповісти
Орки в Чечні село Бамут брали 14 місяців. Історично війна для них- це стиль життя держави і населення.
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23.04.2024 16:59 Відповісти
вони нікуди не поспішають
можуть за 10 років зробити його просто непридатним до проживання
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23.04.2024 17:39 Відповісти
Нуу і шо 100 літня війна параши на кавказі це що наша перспектива ?
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23.04.2024 19:52 Відповісти
О! З'явилися заспокійливі інтерв'ю що до Харкова! Тобто не хвилюйтесь, то займе багато років в них! Вони його візьмуть, але не зараз, а через 3-5 років. Часу з'їздити на шашлики вистачить.
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23.04.2024 20:25 Відповісти
Дивний якийсь командувач. Ніби проповідник з якоїсь протестантської церкви. Мабуть Зермак спеціально підібрав якраз для боротьби з кровожерливими кацапами.
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23.04.2024 22:33 Відповісти
 
 