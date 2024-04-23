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Ексдепутата-комуніста засудили до 15 років ув’язнення за коригування ракетних ударів по Запоріжжю, - СБУ

Ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми за коригування ракет по Запоріжжю

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент ФСБ, який наводив російські ракети на Запоріжжя. Задокументовано, що саме за його координатами рашисти здійснили серію повітряних ударів по місту у квітні-травні 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Тоді внаслідок ворожих обстрілів по Запоріжжю загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2023 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.

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Як встановило слідство, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.

Суд над коригувальником ударів по Запоріжжю

Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.

Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців.

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Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів.

Отримані відомості передавав до ФСБ через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.

На підставі доказів, зібраних співробітниками Служби безпеки, суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського агента, який навів ракетний удар по кафе у Краматорську, засуджено до довічного позбавлення волі, - СБУ

Автор: 

Запоріжжя (2258) вирок (1061) СБУ (12770) коригування (46)


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Топ коментарі
+3
За рецедів потрібно давати висшу міру , тим більш , що за наслідком його дій були загиблі .

Так що -- судді явно до його були милосердні .
Ось за що тоді требо давати пожиттєве , як не за вбивство на грунті зради ?! Тим більш , що це вже друге покарання на тому ж грунті .
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23.04.2024 15:53
+2
а шість років за держпереворот воно відсиділо, чи то у нас адміністративне?
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23.04.2024 15:11
+2
Яке в дупу "віросповідування" -- чорним по білому написали , що воно комуняцьке лайно !!!

Які тут питання , чого не ясно ?!
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23.04.2024 15:49
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а яка різниця якого воно віросповідання?
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23.04.2024 15:08 Відповісти
Яке в дупу "віросповідування" -- чорним по білому написали , що воно комуняцьке лайно !!!

Які тут питання , чого не ясно ?!
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23.04.2024 15:49 Відповісти
-- ви чіталі біблію?
-- ми йєйо пісалі!
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23.04.2024 16:56 Відповісти
а шість років за держпереворот воно відсиділо, чи то у нас адміністративне?
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23.04.2024 15:11 Відповісти
За рецедів потрібно давати висшу міру , тим більш , що за наслідком його дій були загиблі .

Так що -- судді явно до його були милосердні .
Ось за що тоді требо давати пожиттєве , як не за вбивство на грунті зради ?! Тим більш , що це вже друге покарання на тому ж грунті .
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23.04.2024 15:53 Відповісти
10 млн підарів жило в Україні з паспортами громадянина , отаке мені сусід видав, віднімаємо Луганські Донецькі і Крим 2-2.5 млн отримуємо 7.5-8 млн ще залишка 🤬... не знаю але дивлячись на все може він і мав раціо
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23.04.2024 16:06 Відповісти
Усіх цих коригувальників та любителів руського міра на розмінування.
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23.04.2024 16:51 Відповісти
от же ****...
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23.04.2024 17:01 Відповісти
Усі червоні потенційні путіністи. Треба їх на облік
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23.04.2024 17:39 Відповісти
До того як шкоду зроблЯть
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23.04.2024 17:40 Відповісти
він співучасник вбивства людей він був у складі озу, і чому тільки 15 р.?
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23.04.2024 18:16 Відповісти
такі вироки це просто ганьбп для України, за массові вбивства, терроризм, і участь у геноциді, має бути довіяне мінімум. Цього "суддю" треба самого мобілізувати і на фронт. А якщо виживе, то потім спитати, скільки б він їм дав? 😡
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23.04.2024 20:57 Відповісти
 
 