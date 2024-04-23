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Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області

указ,зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення низки військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №239/2024 від 23 квітня, опублікованому на сайті Президента.

Як зазначається в документі, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" утворено:

  • Водянську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Кирилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Малотокмачанську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
  • Михайлівську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Приазовську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Роздольську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
  • Терпіннівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
  • Чкаловську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує створити військові адміністрації в Криму

Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Автор: 

Зеленський (23667) Запорізька область (3560) військово-цивільна адміністрація (89)


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крім утворення посад підписантів, тобто керівників, тобто бюджетників з повноваженнями,
тобто дармоїдів, ніяких робочих місць влада придумати не може.
можуть лиш клепати керівні посади...
уібани!!! працювати хто буде????
два чиновники і два тих хто допомагає їм красти на двох працівників вже!!!!
скоро буде четверо на одного
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23.04.2024 15:21 Відповісти
Панургове стадо - це масово-суїцидальний феномен сліпої покори лідеру.
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23.04.2024 15:29 Відповісти
 
 