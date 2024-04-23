Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення низки військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №239/2024 від 23 квітня, опублікованому на сайті Президента.
Як зазначається в документі, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" утворено:
- Водянську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Кирилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Малотокмачанську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;
- Михайлівську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Приазовську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Роздольську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
- Терпіннівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;
- Чкаловську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.
Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.
Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.
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тобто дармоїдів, ніяких робочих місць влада придумати не може.
можуть лиш клепати керівні посади...
уібани!!! працювати хто буде????
два чиновники і два тих хто допомагає їм красти на двох працівників вже!!!!
скоро буде четверо на одного