Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення низки військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №239/2024 від 23 квітня, опублікованому на сайті Президента.

Як зазначається в документі, на виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" утворено:

Водянську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Кирилівську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Малотокмачанську сільську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області;

Михайлівську селищну військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Приазовську селищну військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Роздольську сільську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;

Терпіннівську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області;

Чкаловську сільську військову адміністрацію Мелітопольського району Запорізької області.

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Генеральному штабу Збройних Сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій, зазначених у статті 1 цього Указу.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.