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Ворог запустив ракети в напрямку Полтави. У місті чули вибух (оновлено)

ракета,крилата

Війська РФ запустили ракети в напрямку Полтави. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Сумщині! Курсом на Полтавщину, - йдеться у повідомленні.

"Ще ракета у тому ж напрямку", - додали в пресцентрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Полтаву, у місті чули вибух (оновлено)

"У Полтаві було чутно звук вибуху", - повідомили у "Суспільному".

Автор: 

Полтава (554) ракети (4000) Повітряні сили (2585)


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Просвистіло прямо на головою.
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23.04.2024 15:10 Відповісти
Бережіть себе.
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23.04.2024 16:25 Відповісти
Миргород? Аеродром?
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23.04.2024 15:19 Відповісти
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23.04.2024 16:22 Відповісти
Російські міста і села повинні палати і вибухати. Око за око, зуб за зуб. Смерть рашистським окупантам!
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23.04.2024 16:41 Відповісти
 
 