Ворог запустив ракети в напрямку Полтави. У місті чули вибух (оновлено)
Війська РФ запустили ракети в напрямку Полтави. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракета на Сумщині! Курсом на Полтавщину, - йдеться у повідомленні.
"Ще ракета у тому ж напрямку", - додали в пресцентрі.
"У Полтаві було чутно звук вибуху", - повідомили у "Суспільному".
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ПП Уксусов
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Чайка Київ
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Randall Flag #387882
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Центр 820 #589399
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