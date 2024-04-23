Ворог запустив ракети в напрямку Полтави. У місті чули вибух (оновлено)

Війська РФ запустили ракети в напрямку Полтави. У регіоні наразі оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракета на Сумщині! Курсом на Полтавщину, - йдеться у повідомленні.

"Ще ракета у тому ж напрямку", - додали в пресцентрі.

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"У Полтаві було чутно звук вибуху", - повідомили у "Суспільному".