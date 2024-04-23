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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами 718 захисників України, із них 228 - посмертно

Нагорода захисникам України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 718 військових, 228 з них – посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №236/2024, №237/2024 та №238/2024 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Згідно з документами, нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та самовіддане виконання військового обов’язку.

Так, указом №236/2024 відзначено 170 оборонців орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалями "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

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Указом №237/2024 нагороджені 303 військовослужбовців, 141 із них – посмертно. Їм призначені ордени Богдана Хмельницького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

Указом №238/2024 відзначили 245 військових, 87 з них – посмертно. Зокрема, один із захисників нагороджений відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг". Решті призначені ордени Богдана Хмельницького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

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Автор: 

Зеленський (23667) нагорода (1256) військовослужбовці (4703)


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От маладєц, поки відзначав майку тричі викручував. Важко мабуть на народній службі.
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23.04.2024 16:18 Відповісти
Якби на нього кожен плюнув - воно б утопилося а не викручувало...
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23.04.2024 16:25 Відповісти
чому зірка, а не тризуб?
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24.04.2024 00:00 Відповісти
 
 