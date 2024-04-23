Ситуація на фронті в Україні безпосередньо залежить від західної допомоги, - президент Литви Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа закликав Європу посилити протиповітряну оборону України.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація на полі бою в Україні безпосередньо залежить від підтримки Заходу.
Ми не можемо продовжувати робити занадто мало і занадто пізно та очікувати великих результатів. Протиповітряна оборона – це те, що потрібно Україні зараз! Європа здатна її забезпечити. Не можна гаяти часу. Зробімо це!" - наголосив литовський лідер.
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Олександр Гуменюк #582028
показати весь коментар23.04.2024 23:07 Відповісти Мені подобається 0
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