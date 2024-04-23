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Рада ухвалила закон про індивідуальні освітні траєкторії: 4-річну бакалаврську програму можна буде завершити за три роки

студент,вуз,студенти,навчання,абітурієнт,університет

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10177 про індивідуальні освітні траєкторії та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада ухвалила закон про запровадження індивідуальних освітніх траєкторій — 306 голосів за! Цей закон - є складовою комплексної трансформації системи вищої освіти, яку ми розпочали заради підвищення якості освіти в університетах", - зазначив він.

Міністр нагадав, що ключова ідея цього закону - створити більше можливостей і дати більше свободи студентам.

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"Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні. 

Тобто, якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань. А тоді, після першого курсу, вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту", - пояснив Лісовий.

Також, за словами міністра, закон дає можливість студентам-контрактникам самостійно визначати тривалість навчання в університеті. Так, хтось зможе завершити 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6-8 років.

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"Водночас закон посилює автономію університетів. Заклади зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. Стандарти вищої освіти оновлюватимуться впродовж наступних місяців, що вже давно на часі. А в цих стандартах з’явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах – кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти — вищу якість.

Для регульованих, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Адже для цих спеціальностей передбачені державні кваліфікаційні іспити", - підсумував він.

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Автор: 

ВР (14941) освіта (1297) вища освіта (208) Лісовий Оксен (83)


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Топ коментарі
+11
Та давайте просто трехнедельные курсы в Трускавце. Думаю этого будет достаточно
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23.04.2024 15:59
+7
Правильно, треба дебілізувати населення. ЩЕ знизьте ціни на алкоголь. Путінізм один в один
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23.04.2024 15:54
+7
Закон нелегітимний! Тому що
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування.
 (с) ТаймЗє
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23.04.2024 16:06
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Правильно, треба дебілізувати населення. ЩЕ знизьте ціни на алкоголь. Путінізм один в один
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23.04.2024 15:54 Відповісти
В США лікарем стають років через 11-12 після початку навчання. Маю сумнів, що вони дебільніші за наших.
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23.04.2024 15:56 Відповісти
А ще, людей які варять самогон треба берегти і цінувати як зіницю ока)
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23.04.2024 16:47 Відповісти
ну чому ти так??
цеж на часі,
це наближає перемогу!!!
що ще має розглядати ВР під час війни???
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23.04.2024 16:54 Відповісти
Та давайте просто трехнедельные курсы в Трускавце. Думаю этого будет достаточно
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23.04.2024 15:59 Відповісти
ні, тільки трьохтижневі освітні траєкторії, можуть втамувати підлогу країни у поглинанні статі вареника, імені сподівання Савченко...
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23.04.2024 17:33 Відповісти
Що за маячня?
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23.04.2024 18:47 Відповісти
маєш час, натхнення, гугл? Розвивайся без сторонньої допомоги.
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23.04.2024 19:55 Відповісти
То може зразу в ''трускавецькі університети ім. хрінпіду''.
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23.04.2024 16:00 Відповісти
Це саме те, чим має займатися Верховна Рада в час, коли мова іде про виживання країни?
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23.04.2024 16:00 Відповісти
Закон нелегітимний! Тому що
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування.
 (с) ТаймЗє
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23.04.2024 16:06 Відповісти
2.1. Присутність на засіданнях

Народний депутат України зобов'язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, добросовісно виконувати рішення і доручення Верховної Ради України, парламентських комітетів та комісій.

2.2. Голосування на засіданнях

Народний депутат України голосує особисто. Не допускається передача картки для голосування та передоручення голосування іншому депутату або іншій особі
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23.04.2024 16:28 Відповісти
Повторю цей коментар, якщо доживемо до прийняття бюджету на 2025 рік.
Бюджет нелегітимний! От сміху буде.
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23.04.2024 17:18 Відповісти
П'ятирічку за три роки, - ******, слів немає одні мати...
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23.04.2024 16:03 Відповісти
а если вот это вот "підвищення якості освіти" не получится - тогда что? все закрыть и сказать, типа, ну, не получилось, все свободны, расходимся. мотжет сначала надо было на чем-то попробовать? а там посмотреть - настолько ли гениальны плагиаторы и "305" "избранных" людей с купленными дипломами без совести логики и мозгов, братов, сватов, знакомых и друзей по махинациям.
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23.04.2024 16:08 Відповісти
Плагіатор розказує як треба всім вчитись. Здобули-приїхали... Давай може без вищої освіти взагалі, какаяразніца как клубніку рольнікам собірать?
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23.04.2024 16:09 Відповісти
Рада ухвалила траєкторію, далі читати не треба.
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23.04.2024 16:11 Відповісти
Ця ВР обов'язково якусь онучу знайде підчас війни, щоб її потягати тижнями - місяцями.
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23.04.2024 16:11 Відповісти
а за додаткову плату мона й не розпочинати бакалаврську програму - просто одразу одержати диплом!! вперед у прекрасний світ безтурботного дебілізму!!
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23.04.2024 16:17 Відповісти
Або закон потрібний, або 306 депутатів усіх мастей чи партій, що одне й теж пішли у траєкторію.
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23.04.2024 16:21 Відповісти
щоб швидше на фронт?
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23.04.2024 16:26 Відповісти
а можна заказати диплом з доставкою, через "дію"?
потрібно терміново!
яка знижка при покупці трьох дипломів?
оплату гарантую!
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23.04.2024 16:31 Відповісти
Лучше за три месяца. На штурмах не хватает бакалавров.
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23.04.2024 16:31 Відповісти
Пів року вистачить - і в окопи )
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23.04.2024 16:45 Відповісти
Навчати в школах мають тільки релігії, військова підготовка, фізична культура. Решта предметів тритижневі курси в Трускавці на 18 річчя. З врученням диплому університету. Потім армія.
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23.04.2024 16:49 Відповісти
П'ятирічку за три роки Доженем і переженем Ура товарісчі Щось подібне вже було
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23.04.2024 20:41 Відповісти
Яке марення на законодавче рівні !
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23.04.2024 21:44 Відповісти
 
 