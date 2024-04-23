Рада ухвалила закон про індивідуальні освітні траєкторії: 4-річну бакалаврську програму можна буде завершити за три роки

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10177 про індивідуальні освітні траєкторії та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада ухвалила закон про запровадження індивідуальних освітніх траєкторій — 306 голосів за! Цей закон - є складовою комплексної трансформації системи вищої освіти, яку ми розпочали заради підвищення якості освіти в університетах", - зазначив він.

Міністр нагадав, що ключова ідея цього закону - створити більше можливостей і дати більше свободи студентам.

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"Наприклад, самостійно регулювати темп і тривалість навчання, а також, за потреби, змінювати спеціальність після року чи півтора навчання, завдяки запровадженню міждисциплінарних освітніх програм на бакалаврському рівні.

Тобто, якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань. А тоді, після першого курсу, вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту", - пояснив Лісовий.

Також, за словами міністра, закон дає можливість студентам-контрактникам самостійно визначати тривалість навчання в університеті. Так, хтось зможе завершити 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки – поєднати навчання з роботою і завершити необхідні 240 кредитів ЄКТС за 6-8 років.

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"Водночас закон посилює автономію університетів. Заклади зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. Стандарти вищої освіти оновлюватимуться впродовж наступних місяців, що вже давно на часі. А в цих стандартах з’явиться більше вибірковості, що зрештою збільшить конкуренцію в університетах – кращі викладачі з інноваційними курсами отримають більше можливостей, а студенти — вищу якість.

Для регульованих, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Адже для цих спеціальностей передбачені державні кваліфікаційні іспити", - підсумував він.

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