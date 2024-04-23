Україна та НАТО погодили план роботи на травень 2024 року до Вашингтонського саміту, - Міноборони
Представники України та НАТО на засіданні, яке відбулось у Польщі, погодили план роботи на травень 2024 року для активізації пропозицій до Вашингтонського саміту Альянсу в липні.
Про це інформує Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Погоджений план Центру Україна-НАТО (JATEC) включає:
- розробку концепції для фінального погодження перед Самітом;
- остаточне узгодження структури JATEC;
- проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних спроможностей JATEC;
- подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC;
- розробку пропозицій з питань звʼязку та обміну інформацією.
"Результати засідання у Польщі - ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з Альянсом. Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни - це наші спільні завдання", - наголосив заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.
Рішення про старт JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre - ред.) було ухвалене у лютому цього року за результатами засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Центр стане першою спільною інституцією в історії відносин України та Альянсу.
У пресслужбі Міноборони зауважили, що на останньому засіданні у Польщі сторони також розглянули пілотний проєкт Lessons Learned під егідою НАТО, який має стартувати у травні.
"Метою Спільного центру Україна-НАТО є розбудова спроможностей Сил оборони України, аналіз досвіду російсько-української війни, розвиток освіти та підготовки, досягнення взаємосумісності між Україною і НАТО", - додали у відомстві.
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