Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони Половенка, який відповідав за тилове забезпечення
23 квітня Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони України Віталія Половенка.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України звільнено Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України", - написав Мельничук у телеграм-каналі.
Половенко був призначений на посаду заступника міністра 1 грудня 2023 року, повідомлялось що він відповідатиме за питання тилового забезпечення.
Топ коментарі
+16 belge
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+15 Gary Grant
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+10 Ksenia VB
показати весь коментар23.04.2024 18:31
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самодур призначив, самодур звільнив.
чому, за що??
а я так захотів....
це ***** влада так працює??
це през так має робити???
міняю шеіра на шифер!!!
а накуя???
бо міняю....
такого не було ні при одному президенті.
З чого б це?
Все ж таки Рєзніков був у цьому неперевершений.
Це не твердження, це припущення.
Він ж прославився позаплановими перевірками забезпечення частин, після скарг військових й розборками з постачальниками.
Зелені знову може свої прокладки пропихнути хочуть..
стаття 5 Конституції
За власним бажанням?
#яусталяухажу?
чисто замыливание глаз
потом опять где то всплывет, дерьмо собачье
власть тотально коррумпирована