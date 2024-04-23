Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони Половенка, який відповідав за тилове забезпечення

23 квітня Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони України Віталія Половенка.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України звільнено Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Половенко був призначений на посаду заступника міністра 1 грудня 2023 року, повідомлялось що він відповідатиме за питання тилового забезпечення.

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