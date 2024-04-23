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Кабмін звільнив з посади заступника міністра оборони Половенка, який відповідав за тилове забезпечення

половенко

23 квітня Кабінет Міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони України Віталія Половенка.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України звільнено Половенка Віталія Миколайовича з посади заступника Міністра оборони України", - написав Мельничук у телеграм-каналі.

Половенко був призначений на посаду заступника міністра 1 грудня 2023 року, повідомлялось що він відповідатиме за питання тилового забезпечення.

Також читайте: Внутрішній аудит виявив порушень у Міноборони на 10 мільярдів

Автор: 

Кабмін (14062) кадри (309) Міноборони (7304)


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Топ коментарі
+16
Ну, Виталик, пора и честь знать. Всех денег не спи^дишь.
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23.04.2024 17:56
+15
Цей накрався. Давайте наступного.
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23.04.2024 18:01
+10
Знову ліжка у борделі переставляють
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23.04.2024 18:31
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Ну, Виталик, пора и честь знать. Всех денег не спи^дишь.
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23.04.2024 17:56 Відповісти
І Віталік ще ж і під бронью.
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23.04.2024 18:02 Відповісти
а що змінилось???
самодур призначив, самодур звільнив.
чому, за що??
а я так захотів....
це ***** влада так працює??
це през так має робити???
міняю шеіра на шифер!!!
а накуя???
бо міняю....
такого не було ні при одному президенті.
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23.04.2024 18:59 Відповісти
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23.04.2024 19:30 Відповісти
Ти рахував його гроші? А докази? Взяв і ні с того, ні з сього обіс-в чоловіка.
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24.04.2024 00:30 Відповісти
Цей накрався. Давайте наступного.
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23.04.2024 18:01 Відповісти
А обличчя чесне-чесне.
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23.04.2024 18:16 Відповісти
Я нічого не роблю, можу бути заступником
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23.04.2024 18:11 Відповісти
Тоді Вам не туди якщо нічого не робите...Подавайте Вашу кандидатуру на заступника з виховної роботи...Бо замполіт *******, а зампотилу *******
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23.04.2024 18:29 Відповісти
Менше ніж пів року на посаді...

З чого б це?
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23.04.2024 18:19 Відповісти
Мабуть не крав для зелені.
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23.04.2024 18:58 Відповісти
Мабуть яйка та соляру не в тих одиницях вимірював.
Все ж таки Рєзніков був у цьому неперевершений.
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23.04.2024 18:59 Відповісти
Або ж був людиною Залужного?

Це не твердження, це припущення.
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23.04.2024 19:16 Відповісти
Такі нікчемні, звільнення/реформування/оптимізація/, структур ТИЛУ ЗСУ, проводяться упродовж > ніж 20 років у ЗСУ та інших силових структурах!! Гроші НАРОДНІ, вгачені, але ніхто не відповідальний за РЕЗУЛЬТАТИ цього ДІЙСТА, одні лишень балачки, з Банкової та Грушевського і Інституцій! Рахункову палату, теж УГРОБИВ, СРАТЬєх !!
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23.04.2024 18:27 Відповісти
Знову ліжка у борделі переставляють
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23.04.2024 18:31 Відповісти
Скоріш за все чесним був. Таких зе!сисема відторгає.

Він ж прославився позаплановими перевірками забезпечення частин, після скарг військових й розборками з постачальниками.

Зелені знову може свої прокладки пропихнути хочуть..
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23.04.2024 18:40 Відповісти
Не виправдав "довір'я".
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23.04.2024 18:42 Відповісти
https://ccu.gov.ua/print/24750

стаття 5 Конституції
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23.04.2024 18:46 Відповісти
Сколько бы зетвари своих б.ядей не переставляли - всё равно одно воровство и предательство!
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23.04.2024 18:48 Відповісти
Чому звільнив?

За власним бажанням?
#яусталяухажу?
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23.04.2024 19:05 Відповісти
воров нужно сажать, а не увольнять
чисто замыливание глаз
потом опять где то всплывет, дерьмо собачье
власть тотально коррумпирована
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23.04.2024 19:21 Відповісти
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23.04.2024 20:14 Відповісти
Якось недовго він "забезпечував" тили...
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23.04.2024 21:40 Відповісти
А як бути відносно нерухомості за кордоном, яку придбала його мама пенсіонерка і теща???
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24.04.2024 00:01 Відповісти
 
 