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Новини
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Китай відкидає звинувачення США у підтримці російського ВПК та наполягає на законності торгівлі з РФ

ван,веньбін

Китай відкидає звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну, наполягає на законності торгівлі з РФ та стверджує, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи заяви посадовців США про масштабну допомогу Пекіна Москві з відновленням її військово-промислової бази, Ван наголосив, що в українському питанні позиція Китаю "справедлива й об’єктивна", і його країна "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", – заявив дипломат.

Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".

"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", – сказав речник МЗС КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен звинуватив Китай у розпалюванні війни в Україні через допомогу Росії

За словами Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання "конфлікту" є "врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.

Автор: 

Китай (4501) США (22473)


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Топ коментарі
+28
Такі самі п@здуни як і рфія
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23.04.2024 18:49
+19
Китайська хитра потвора хто вам вірить. Комуняки скрізь однакові що в кацапів що в китаю.
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23.04.2024 18:52
+19
Как только США прикрутит экспорт с Китая то хитрожопым азиатам сразу наступит кирдык,так что вписываться за лапотных им лучше не стоит.
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23.04.2024 18:53
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Такі самі п@здуни як і рфія
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23.04.2024 18:49 Відповісти
Китай би і з фашистами торгував би у 2 світову, і похєр їм що вони спалили Європу.
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23.04.2024 19:48 Відповісти
Китайська хитра потвора хто вам вірить. Комуняки скрізь однакові що в кацапів що в китаю.
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23.04.2024 18:52 Відповісти
Как только США прикрутит экспорт с Китая то хитрожопым азиатам сразу наступит кирдык,так что вписываться за лапотных им лучше не стоит.
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23.04.2024 18:53 Відповісти
Експорт до США становить приблизно 13% всього експорту Китаю. Це звичайно дуже багато, але не "кирдик"
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23.04.2024 19:55 Відповісти
Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".
Якщо виправдовуюця, значить рильце в пушку!😁
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24.04.2024 10:54 Відповісти
Що ж, значить будуть санкції від США
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23.04.2024 18:55 Відповісти
сподіваюся цим брехунам п.здоглазим санкії таки впаяюсь
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23.04.2024 18:57 Відповісти
Враховуючи монолог цього нащадка Мао і комуняки , хунвейбини точно надають військову допомогу четвертому рейху і хотабичам по повній. Але часи змінилися - якщо раніше від китаю вимагалось надіти намордники на своїх нукерів - мордор та персію, а тепер вимога інша - усипити обох злетівших з катушок пацієнтів .
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23.04.2024 19:01 Відповісти
І не треба забувати це -

Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході в 1935-1945 роках, що мав консолідувати та об'єднувати всі українські організації та захищати інтереси українських емігрантів.
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23.04.2024 19:02 Відповісти
Брешуть. Брешуть. Брешуть.

І коли ніц не говорять -- також брешуть, і не блимнуть.
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23.04.2024 19:03 Відповісти
Кому зараз за 50 років, мабуть пам'ятають, що СРСР точно так же завжди брехав, особливо по темі "Ми за мір ва всьом мірє"
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23.04.2024 19:04 Відповісти
А всю брудну роботу робив фідель
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23.04.2024 19:18 Відповісти
Хитродупі китайоси хочуть всидіти на двох стільцях.
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23.04.2024 19:05 Відповісти
хунвэйбины - патологические ублюдки и лжецы, хоть сцы в глаза. хуже них только кацапы
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23.04.2024 19:17 Відповісти
Біда, таки готується червоний п@дар до війни. У них вже криза, якщо США добавлять, то сі буде воювати, щоб відволікти від проблем своїх косооких виборців
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23.04.2024 19:20 Відповісти
Не мружитись, ****!!!
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23.04.2024 19:28 Відповісти
Брехуни хитрозаді
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23.04.2024 19:29 Відповісти
США відкидає Китай від світової фінансової системи.
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23.04.2024 19:47 Відповісти
китайцы не вояки но подлецы и вруны редкостные
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23.04.2024 20:00 Відповісти
...нащадкам хунвейбінів не можна довіряти, так само як і .ацапятам .
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23.04.2024 20:17 Відповісти
как можно вообще о чём-то говорить с узкоглазыми тварями-там же одна пластинка и они с рф сообщники!
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23.04.2024 20:39 Відповісти
Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди - все сказано в стилі "йоршика" пескова, тобто все треба розуміти з точністю навпаки.
Китайські комуняки та кацапські фсбшники - це рафіноване зло, яке підлягає знищенню заради миру на Землі
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23.04.2024 20:51 Відповісти
"Конгрес США розгляне визнання Росії країною-спонсором тероризму"

9 жовтня 2022 р.
Ось це було б краще ніж пусті взаємні звинувачення.
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23.04.2024 20:53 Відповісти
Українці, давайте доведемо що українці патріоти, відмовляймось від китайських товарів на час війни і від польских продуктів на час блокування поляками переходів на кордоні. Я відмовився від співпраці коли почала надходити інформація про можливу співпрацю китая та рф.
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23.04.2024 21:33 Відповісти
Тем, кто тут про Китай пишет. Но все понятно, Китай продает товары двойного назначения мордору...Но как насчет Мавиков и запчастей к дронам? Как насчет аккумуляторов, фонариков, дизель-генераторов и еще тысяч наименований китайских товаров, которые закупают укаринцы для фронта? Я уже не говорю о бытовых товарах в тылу. Китай - не за мордор, и не за Украину. Китай сам за себя.
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23.04.2024 22:38 Відповісти
 
 