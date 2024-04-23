Китай відкидає звинувачення США у підтримці російського ВПК та наполягає на законності торгівлі з РФ
Китай відкидає звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну, наполягає на законності торгівлі з РФ та стверджує, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.
Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Коментуючи заяви посадовців США про масштабну допомогу Пекіна Москві з відновленням її військово-промислової бази, Ван наголосив, що в українському питанні позиція Китаю "справедлива й об’єктивна", і його країна "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.
"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", – заявив дипломат.
Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".
"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", – сказав речник МЗС КНР.
За словами Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання "конфлікту" є "врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.
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Якщо виправдовуюця, значить рильце в пушку!😁
Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході в 1935-1945 роках, що мав консолідувати та об'єднувати всі українські організації та захищати інтереси українських емігрантів.
І коли ніц не говорять -- також брешуть, і не блимнуть.
Китайські комуняки та кацапські фсбшники - це рафіноване зло, яке підлягає знищенню заради миру на Землі
9 жовтня 2022 р.
Ось це було б краще ніж пусті взаємні звинувачення.