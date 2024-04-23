Китай відкидає звинувачення США у підтримці російського ВПК та наполягає на законності торгівлі з РФ

Китай відкидає звинувачення у підтримці російського вторгнення в Україну, наполягає на законності торгівлі з РФ та стверджує, що уряд країни забезпечує ефективний контроль за експортом товарів військового призначення і подвійного використання.

Про це заявив речник МЗС КНР Ван Веньбін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи заяви посадовців США про масштабну допомогу Пекіна Москві з відновленням її військово-промислової бази, Ван наголосив, що в українському питанні позиція Китаю "справедлива й об’єктивна", і його країна "активно працює" над переговорами про мир і політичне врегулювання.

"Уряд Китаю здійснює належний нагляд за експортом товарів подвійного призначення відповідно до чинних законів і правил", – заявив дипломат.

Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".

"Дозвольте мені ще раз підкреслити, що право Китаю на нормальний торговельно-економічний обмін із Росією та іншими країнами світу на основі рівності і взаємної вигоди не повинно зазнавати перешкоджання або порушуватися", – сказав речник МЗС КНР.

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За словами Вана, єдиним правильним шляхом врегулювання "конфлікту" є "врахування законних інтересів усіх сторін щодо безпеки" та створення збалансованої, ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки шляхом діалогу та переговорів.