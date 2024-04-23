Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну, - Сунак
Підтримка України в довгостроковій перспективі є одним з пріоритетів уряду Великої Британії.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну. Тому що тільки якщо він зазнає поразки, його та інших супротивників можна буде стримати", — сказав Сунак.
Він наголосив, що саме тому Велика Британія, чия історія протистояння диктаторам є невід’ємною частиною національної свідомості, об’єдналося з союзниками, щоб підтримати Україну з самого початку.
"У світі зростаючих загроз ми повинні показати нашим ворогам, що ми рішучі і цілеспрямовані, що їхні спроби дестабілізувати наш світ або перекроїти його кордони силою зазнають невдачі, і що разом з нашими друзями і союзниками ми будемо на передньому краї захисту вільного демократичного світу", — підкреслив Сунак.
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Разом до Перемоги!
бо малоб бути +- 250ярдів, розгромити армію *****, це просто задарма, для них
+ випробування зброї не на полігоні а в БУмовах.
приклад, це збиття гелікоптера з джевелін, що всі акуєлі, бо вони не знали що з їх джевеліна можна цілити в повітря...
і вони ще щось думають???
****, зламати хребет ***** не втративши ніодного свого солдата!!!
це цинізм вищого гатунку!!!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
Скажу навіть більше -- коли англо-штатівськи ВВС рознесли в щент Гамбург тоді ніхто й рота не відкрив на рахунок "страждання німецького народу" , хоча німці жодного разу не обирали гітлера -- його максима була 35% ... А ось за ***** що б хто не казав -- не меньше 50% .
Але зара походьте по колуарах й що ви почуєте -- волання , що не варто "допускати страждання московитів як народа", нібито то війна не московитів , а тільки того ***** . По НПЗ не бийте , по мосту тому сраному - тільки своєю збоєю можно . Якась лялькова вистава . Людство поглупійшало в рази . Людство лякаєтся розвалу московії , хоча будь який фахівець історії скаже , що це невідворотній процес для імперії - тюрьми народів . Людство щиро вирить , що криваві зомбі-людожери , якщо ім дати можливість створити свою державу відразу стануть розовими й пухнастими . Й ця держава буде обов"ясково зразцем прав людини .
Людство й досі не зрозуміло , що неможливо папуасам збудувати Каргоу й почати зразу літати у космос на бамбукових плотах ... Що без розвалу московії неякого прогресу у мизках того населення не відбудется . Як й неможливо штучно призначити мусульманську хамулу цілим "народом" й зразу в них виникне : культура , мова , поезія й історія . З нуля й на рівному місці .
Вони як попки придатні зубрити формули , пом"ятати тисячи байтів на пам"ять .
Але елементарну теорему довести не зможуть . Бо не мають анатіличних мизків . Таки мизки не рухають наукову думку , а лише здібні обслуговувати більш талановитих й креативних .
Впевнений , що штучний інтелект крайще б впорався би , якщо б з його алгоритмів вилучити різні сумнівні "загально-людські цінності" як то права джендерів , праорат юридичних прав людини над здоровим глуздом й науково-доведенними законами . Я точно не проти "прав людини" , я категорично проти того сумнівного ствердження , що саме зара , й саме ці "права людини" є остоточними й не підлягають переогляду .