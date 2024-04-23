Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну, - Сунак

Підтримка України в довгостроковій перспективі є одним з пріоритетів уряду Великої Британії.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну. Тому що тільки якщо він зазнає поразки, його та інших супротивників можна буде стримати", — сказав Сунак.

Він наголосив, що саме тому Велика Британія, чия історія протистояння диктаторам є невід’ємною частиною національної свідомості, об’єдналося з союзниками, щоб підтримати Україну з самого початку.

"У світі зростаючих загроз ми повинні показати нашим ворогам, що ми рішучі і цілеспрямовані, що їхні спроби дестабілізувати наш світ або перекроїти його кордони силою зазнають невдачі, і що разом з нашими друзями і союзниками ми будемо на передньому краї захисту вільного демократичного світу", — підкреслив Сунак.

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