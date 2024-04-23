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Ціна нездатності підтримати Україну буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну, - Сунак

Сунак Ріші

Підтримка України в довгостроковій перспективі є одним з пріоритетів уряду Великої Британії.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі Путіну. Тому що тільки якщо він зазнає поразки, його та інших супротивників можна буде стримати", — сказав Сунак.

Він наголосив, що саме тому Велика Британія, чия історія протистояння диктаторам є невід’ємною частиною національної свідомості, об’єдналося з союзниками, щоб підтримати Україну з самого початку.

"У світі зростаючих загроз ми повинні показати нашим ворогам, що ми рішучі і цілеспрямовані, що їхні спроби дестабілізувати наш світ або перекроїти його кордони силою зазнають невдачі, і що разом з нашими друзями і союзниками ми будемо на передньому краї захисту вільного демократичного світу", — підкреслив Сунак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сунак повідомив Зеленському про виділення найбільшого пакета оборонної допомоги Україні: Storm Shadow, сотні одиниць бронетехніки, плавзасоби, боєприпаси

Автор: 

Велика Британія (5541) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+6
Правду каже.
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23.04.2024 19:12
+5
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23.04.2024 19:10
+5
Все вірно. Тому наберіться рішучості і окрім надання Україні зброї приєднуйтесь до заяви Макрона про можливе введення контингентів своїх військ в Україну для допомоги ЗСУ. час бути Чемберленами закінчився, настав час ставати Черчиллями..
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23.04.2024 19:15
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23.04.2024 19:10 Відповісти
Правду каже.
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23.04.2024 19:12 Відповісти
Шкода, що тільки кажуть. У заходу був і є ресурс для швидкої перемоги над рашою. У України були люди. Дайте що треба і справа вирішена, навіть воювати самим би не прийшлось. А коли в України люди закінчаться завдяки тому, що воювати нема чим, отоді весь свій ресурс, гроші, озброєння, Захід зможе заштовхати собі в дупу і готуватися до війни вже своїми людьми.
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23.04.2024 19:40 Відповісти
Браво, Сунак! Браво UK!

Нова Антанта (Велика Британія та Франція) йде на допомогу ЗСУ!

Разом до Перемоги!
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23.04.2024 21:24 Відповісти
Все вірно. Тому наберіться рішучості і окрім надання Україні зброї приєднуйтесь до заяви Макрона про можливе введення контингентів своїх військ в Україну для допомоги ЗСУ. час бути Чемберленами закінчився, настав час ставати Черчиллями..
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23.04.2024 19:15 Відповісти
за 10% річного, воєнного бюджету держав НАТО, яких ще не потрачено
бо малоб бути +- 250ярдів, розгромити армію *****, це просто задарма, для них
+ випробування зброї не на полігоні а в БУмовах.
приклад, це збиття гелікоптера з джевелін, що всі акуєлі, бо вони не знали що з їх джевеліна можна цілити в повітря...
і вони ще щось думають???
****, зламати хребет ***** не втративши ніодного свого солдата!!!
це цинізм вищого гатунку!!!
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23.04.2024 19:19 Відповісти
От тепер можна бути й водички мертвої підлити у нори смердючих щуів.
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23.04.2024 19:21 Відповісти
гарно сказав.
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23.04.2024 19:24 Відповісти
!!!!!
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23.04.2024 19:27 Відповісти
Вот твари трусливые,третий год войны, cколько жертв-а они всё кукарекают "" мы повиннi показати""
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23.04.2024 19:30 Відповісти
Підтримка України в довгостроковій перспективі - звучить "багатообіцяюче". Скільки поколінь Україна повинна віддати за безпеку Британії? Це геноцид усіх поколінь заради безпеки Європи
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23.04.2024 19:32 Відповісти
Наступний контрнаступ буде на 60 плавзасобах, люб'язно наданих нам Великобританією...
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23.04.2024 19:44 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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23.04.2024 21:32 Відповісти
Головна правда в тому полягає , що людство пережила в двух світових війнах втрату від 50 до 75 млн. людей й при цьому не на йоту не зробило з досвіту свої помилок жодного висновку . Й зараз так само поводять з ****** , з терористами , як в 1933 - 1939 з гітлером й сраліним . Більш того -- один кривавий вурдалаг допоміг знищити іншого й за це людство розплатилося Китаєм й половиною східної Європи .
Скажу навіть більше -- коли англо-штатівськи ВВС рознесли в щент Гамбург тоді ніхто й рота не відкрив на рахунок "страждання німецького народу" , хоча німці жодного разу не обирали гітлера -- його максима була 35% ... А ось за ***** що б хто не казав -- не меньше 50% .
Але зара походьте по колуарах й що ви почуєте -- волання , що не варто "допускати страждання московитів як народа", нібито то війна не московитів , а тільки того ***** . По НПЗ не бийте , по мосту тому сраному - тільки своєю збоєю можно . Якась лялькова вистава . Людство поглупійшало в рази . Людство лякаєтся розвалу московії , хоча будь який фахівець історії скаже , що це невідворотній процес для імперії - тюрьми народів . Людство щиро вирить , що криваві зомбі-людожери , якщо ім дати можливість створити свою державу відразу стануть розовими й пухнастими . Й ця держава буде обов"ясково зразцем прав людини .

Людство й досі не зрозуміло , що неможливо папуасам збудувати Каргоу й почати зразу літати у космос на бамбукових плотах ... Що без розвалу московії неякого прогресу у мизках того населення не відбудется . Як й неможливо штучно призначити мусульманську хамулу цілим "народом" й зразу в них виникне : культура , мова , поезія й історія . З нуля й на рівному місці .
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23.04.2024 21:55 Відповісти
Про людство (а точнійшей тих хто впливає на процеси зараз) , я математичною мовою можу ствержувати одне :

Вони як попки придатні зубрити формули , пом"ятати тисячи байтів на пам"ять .
Але елементарну теорему довести не зможуть . Бо не мають анатіличних мизків . Таки мизки не рухають наукову думку , а лише здібні обслуговувати більш талановитих й креативних .
Впевнений , що штучний інтелект крайще б впорався би , якщо б з його алгоритмів вилучити різні сумнівні "загально-людські цінності" як то права джендерів , праорат юридичних прав людини над здоровим глуздом й науково-доведенними законами . Я точно не проти "прав людини" , я категорично проти того сумнівного ствердження , що саме зара , й саме ці "права людини" є остоточними й не підлягають переогляду .
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23.04.2024 22:12 Відповісти
 
 