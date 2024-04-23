УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11879 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
16 381 157

Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку, - МЗС

паспорт,громадянство

Міністерство закордонних справ України пояснило причини тимчасових обмежень у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Нещодавно був ухвалений і підписаний Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій", - пояснили в міністерстві.

У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українське консульство у Польщі та генконсульство в Барселоні призупинили прийом громадян призовного віку (оновлено)

Як пояснили в міністерстві, механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі узгоджується причетними державними органами. "Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", - зазначили в МЗС.

Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

Також читайте: 23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ

Автор: 

МЗС (4107) мобілізація (3020)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+34
25 років їм було до мене пох,а тепер згадали)))
показати весь коментар
23.04.2024 20:56
+33
А ви знаєте, шановне товариство, що Україна стала другою країною у світі, яка таким чином обмежила надання консульських послуг власним громадянам за кордоном? А знаєте, хто перша країна? Ні, не кацапія! Там не настільки здуріли. Перші, хто це зробив - то пси лукашенки, які таким чином борються з опозицією, яка виїхала після відомих заворушень. Зелена влада підібрала собі достоцну компанію.
показати весь коментар
23.04.2024 21:31
+31
"Каждый имеет право пропетлять четыре раза от повесток"
(В.А.Зеленский)
показати весь коментар
23.04.2024 21:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це вже не перший випадок з Руандою, коли ця країна хотіла підзаробити на нелегальних мігрантах.
Років 12-15 тому Ізраїль так само домовився з Руандою про депортацію туди всіх африканських мігрантів. Звісно, не безкоштовно. Але тоді цю тему підісрала Ангела Меркель. Сказала, що це порушення прав людини, - у Руанді, на її думку, клімат не підходить для проживання негрів. )))
І забрала їх до Німеччини.
Це не жарт. Можна знайти цю байду в інтернеті.
показати весь коментар
23.04.2024 23:04 Відповісти
Які незаконно в'їхали - це ключове питання!
показати весь коментар
24.04.2024 00:30 Відповісти
Тут навіть коментувати нема бажання.
Журба...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F Проїзний документ біженця

Це неоригінальний копіпаст "верховного бульбаша"
******* стид...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/7/7169012/ У США відреагували на заборону Лукашенка видавати білорусам паспорти за кордоном
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F
показати весь коментар
23.04.2024 21:16 Відповісти
Кінець росії близько. Такої активізації ботів ще не бачив на Цензорі за 800 днів. Все чудово !
показати весь коментар
23.04.2024 21:23 Відповісти
"Усі ми рівні, але дехто рівніший за інших"-Владимир Санич Блазенський, зелені тільки і вміють як боротися проти цивільного населення, аби так з кацапами, з коррупціонерами і колаборантами боролись
показати весь коментар
23.04.2024 21:24 Відповісти
до набрання чинності закону припинили надавати консульські послуги. Зедебіли. Вони я так розіи=мію вважають,що будуть при владі вічно.
показати весь коментар
23.04.2024 21:27 Відповісти
З одного боку маємо хитрожопих, що ховаються за українське громадянство, але втекли звідси, щоб тут ні не працювати, ні податків платити, а тим більше, зі зброєю не воювати - типові 73%.
А з другого - тупу і недолугу ЗЕсрань, яку ті самі, що втекли, у владу і вибрали... і сплавом по Тисі. Вони ж, до речі, закордоном нелегально і по консульствах ходити, напевно, зовсім не збираються.
Але ж є такі, що виїхали законно, хтось ще до війни, хтось на навчання, хтось, бо багатодітний, хтось інвалід... І тим, що законно, як їм тепер? Ну і нахіба ж ви, тупі зелені дебіли, таку херню творите? Чи багато з них, хто там перебувають легально захочуть сюди повернутись? А їх дружини, їх діти? Що ж ви творите, придурки?
показати весь коментар
23.04.2024 21:27 Відповісти
Ті, що виїхали висилають гроші і збирають допомогу та донати. Принаймні значна кількість. А також проводять різноманітні акції на підтримку України.
показати весь коментар
23.04.2024 21:34 Відповісти
Нелегали? Щось сумнівно.
А от ті, хто легально, то дійсно так - і мітингують, і донатять, і легально працюють. А хто через Тису, то як щурики по норах...
показати весь коментар
23.04.2024 21:38 Відповісти
Легально виїхали 6 мільйонів. Нелегально - близько 300 тисяч. У всякому разі я зустрічав такі цифри. Нелегали повертатися не планували. Та й стосовно легальних в мене теж були сумніви, що повенуться всі. Тепер я впевнений, що не повернуться відсотків 80. Завеземо азіатів з африканцями?
показати весь коментар
23.04.2024 21:42 Відповісти
Так про то й мова! В тому й річ! Від тої зеленої дурості лише проблема! нелегали однозначно не повернуться, а ті, хто легально напевно задумаються, а чи варто повертатись.
Тобто, замість стимулювання повернення біженців зелені ідіоти їх просто відторгають.
От лише питання чому? Бо всі там придурки? Сумнівно. Хтось добре мізкує, як зробити, щоб ще гірше. Хоча дебілів там таки не бракує... Їх спеціально на кастингу підбирали.
показати весь коментар
23.04.2024 21:47 Відповісти
Знаєтк, чого я боюсь? Протестів українських мігрантів під українськими дипломатичними установами під синьо-жовтими прапорами, але з антиукраїнськими гаслами. Як це вплине на зазідного обивателя і відповідно на західну допомогу? Кацапи аплодують.
показати весь коментар
23.04.2024 21:54 Відповісти
Ну хтось ж добре мізкував, коли ту херню із забороною творив. А в цивілізованому світі на то ой я уважно дивляться. Он Сенат пригальмував голосування за допомогу через позицію деяких республіканців, а тут бац, і новина з України, свіженька...
показати весь коментар
23.04.2024 21:57 Відповісти
А ви знаєте, шановне товариство, що Україна стала другою країною у світі, яка таким чином обмежила надання консульських послуг власним громадянам за кордоном? А знаєте, хто перша країна? Ні, не кацапія! Там не настільки здуріли. Перші, хто це зробив - то пси лукашенки, які таким чином борються з опозицією, яка виїхала після відомих заворушень. Зелена влада підібрала собі достоцну компанію.
показати весь коментар
23.04.2024 21:31 Відповісти
Вимагати з боку громадян виконання ними конституційних обов`язків шляхом порушення конституційних обов`язків з боку держави? Орвел нервово курить десь в кутику...
показати весь коментар
23.04.2024 21:42 Відповісти
Завжди можна оновити дані в ТЦК і отримати омріяні послуги.
А нє то нє...
показати весь коментар
23.04.2024 22:02 Відповісти
чукча пісятєль?
У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі. Джерело:
І ні слова про "оновити дані в ТЦК", бо ж закордоном ТЦК нема, для того там функціонує консульська служба. Але зЄбанатам про таке в трускавецькому універі не розказували.
показати весь коментар
23.04.2024 22:22 Відповісти
Це є в законі. Консульства абсолютно правильно роблять. Я б ще ввів норму про конфіскацію всього майна драпанувших.
Але вони соціально близькі для зелених гнид, тож не переживай...
показати весь коментар
23.04.2024 22:33 Відповісти
У 2019 році в закордонному виборчому окрузі виграв Порошенко...
показати весь коментар
24.04.2024 09:52 Відповісти
Можна ще обмежити видання довідок про несудимість, бо вони потрібні для набуття громадянства інших країн, а також завести на них карні справи, щоб була судимість і подати їх в міжнародний розшук.
показати весь коментар
24.04.2024 11:48 Відповісти
Але то не точно.
показати весь коментар
24.04.2024 08:27 Відповісти
Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено Джерело:
*************
Тимчасові обмеження з постійними наслідками.
Нєфіг вішать лапшу на вуха. Той, хто жив при совку, на таку туфту не ведеться.

Верят власти чуткие сограждане, -
Ведь, творя в судьбе своей уют, -
Знают подсознательно, что каждого
В чём-то непременно ******.
показати весь коментар
23.04.2024 21:33 Відповісти
Брехати, красти , лицемірити, саджати патріотів , вигороджувати кримінальних злочинців у військовій формі , пиндіти після барбершопу "тиловими" пацюкам медіаповіям про " наступи " про патріотизм і обовязок ваддати "борг " батьківщині ...

Зелене циркове шапіто і його обслуга - ви дебіли чи дійсно думаєте ,що на третій рік війни ,хтось вірить в цей цирк?
показати весь коментар
23.04.2024 21:36 Відповісти
Ті, хто роками живуть закордоном і донатять не малі суми, після цього такого ставлення тільки ***********. Та й це їх не примусить вернутись... Чого вони хотіли цим добитися?
Не інакше, як все чудово продумано...
показати весь коментар
23.04.2024 21:40 Відповісти
Ні,неозлоблюся.Просто,дивно,що під боком якийсь півмільйона рахується в ЗСУ,а на фронті ніколи не був.,а це не бачать.Або скільки в секти повступало)або взяли прізвища жінок,бо ж жінки не були на воєнкоматі в 16 років,а отже в реєстрі нема,а проводи в армію колись гучні робили)Та й хіба це метод мотивувати когось .
показати весь коментар
23.04.2024 22:10 Відповісти
А мені огидні здриснувші за кордон дядьки. Кормільци. Особливо плодовиті кролі.
Кажу як є. Хєра я таким біженцям допоможу.
Бачила взагалі хитрожопих і огидних тупуватих хитрованів.
показати весь коментар
23.04.2024 21:41 Відповісти
Так там же зробили електронний кабінет, щоб туди за кордоном все повносити, то тоді можна все робити з консульськими послугами, хіба ні
показати весь коментар
23.04.2024 21:41 Відповісти
Ні. Вам набрехали зелені.
показати весь коментар
24.04.2024 08:29 Відповісти
Украина - лидер в мире по вымиранию населения. Люди для Украины на вес золота. Что делает наше великое государство? Оно посылает в пешее эротическое путешествие миллионы особей мужского пола отказав в выдаче документов без регистрации в ТЦК. И дураку ясно, что если люди оказались за границей, то им нафиг не нужна та ТЦК. Но важно другое. Государство в очередной раз продемонстрировало, что оно служит ради интересов нескольких сословий, которые стригут лохов. Ведь и дураку ясно, что эта консульская политика ничего кроме обилечивания не преследует. Обилечивает мафия, что паразитирует на контроле над государственными институтами. Очень похоже на то, что мафия в принципе не особо верит в будущее Украины, потому пытается срубать хоть что-то здесь и сейчас. Финал этой аферы очевиден - миллионы людей получат ВНЖ, а потом гражданство других стран, поступления от заробитчан уже падают, в конце концов, упадут еще на несколько порядков, потому что целые семьи выехали за границу и мотивации слать деньги сюда теряют смысл. Лояльность поддерживать это государство из-за границы в контексте коррупционного маразма выглядит просто бредом. Зачем тратить деньги на поддержку ЗСУ, если теперь нужно тратить деньги на поиск юридических решений. Многие и перестанут. Таким образом на лицо акт самокастрации перетекающий в акт самочетвертования. Вторую Украинскую республику погубила алчность граничащая с тупостью.
показати весь коментар
23.04.2024 21:46 Відповісти
Украина - лидер в мире по вымиранию населения. Люди для Украины на вес золота. Что делает наше великое государство? Оно посылает в пешее эротическое путешествие миллионы особей мужского пола отказав в выдаче документов без регистрации в ТЦК. И дураку ясно, что если люди оказались за границей, то им нафиг не нужна та ТЦК. Но важно другое. Государство в очередной раз продемонстрировало, что оно служит ради интересов нескольких сословий, которые стригут лохов. Ведь и дураку ясно, что эта консульская политика ничего кроме обилечивания не преследует. Обилечивает мафия, что паразитирует на контроле над государственными институтами. Очень похоже на то, что мафия в принципе не особо верит в будущее Украины, потому пытается срубать хоть что-то здесь и сейчас. Финал этой аферы очевиден - миллионы людей получат ВНЖ, а потом гражданство других стран, поступления от заробитчан уже падают, в конце концов, упадут еще на несколько порядков, потому что целые семьи выехали за границу и мотивации слать деньги сюда теряют смысл. Лояльность поддерживать это государство из-за границы в контексте коррупционного маразма выглядит просто бредом. Зачем тратить деньги на поддержку ЗСУ, если теперь нужно тратить деньги на поиск юридических решений. Многие и перестанут. Таким образом на лицо акт самокастрации перетекающий в акт самочетвертования. Вторую Украинскую республику погубила алчность граничащая с тупостью.
показати весь коментар
23.04.2024 21:48 Відповісти
Все эти новости заиграли новыми красками когда уже Сенат США начал "жопой вилять по поводу помощи Украине!"
показати весь коментар
23.04.2024 22:00 Відповісти
А как же теперь мажорам с Монако и Лондона в военкомат попасть?
показати весь коментар
23.04.2024 22:08 Відповісти
Они туда никогда не попадут! Никогда!
показати весь коментар
23.04.2024 22:19 Відповісти
Тут дехто з-за кордону пише про здриснувших кролів. А самі чого так? З-за кордону пишите? Повертайтесь в Україну і йдіть захищати майбутнє дітей зеленських, татарових, єрмаків, подоляків, рєзнікових, шмигалів баканових, таранів, безуглих, тіщенків.
Сили, енергії та ще і люті у вас багато.
показати весь коментар
23.04.2024 22:12 Відповісти
Бо своє гівно не смердить
показати весь коментар
23.04.2024 23:19 Відповісти
Цікаво коли ДБР, НАБу чи ОГП почнуть розлідування по даному факту до 20.05.2024 чи як у нас заведено вже після хто знає? І у якій країні будуть пересиджувати та з якими паспортами ці горе керманичі?
показати весь коментар
23.04.2024 22:13 Відповісти
Очередной акт геноцида украинцев. Государство Украина официально отказалась от миллионов своих граждан, многие их которых активно поддерживали Украину. Будут ли они поддерживать дальше? Будут ли их дети называть себя украинцами? Или они будут поляками, немцами и канадцами?
показати весь коментар
23.04.2024 22:27 Відповісти
Родина тебя всегда бросит, сынок.

Путин аплодирует. Вместо того, чтобы помочь ВСУ, теперь люди за границей буду тратить деньги на оформление документов.
показати весь коментар
23.04.2024 22:37 Відповісти
Такого даже враг не догадался придумать. И вместо того чтобы делать ставку на контингент из элиты (чиновники, менты, судьи, прокуроры, депутаты), решили щемить "заробитчан".
Люди не хотят погибать на шару за коррупцию и антидемократию, которую развели зелёные покидьки.
Пора бы обществу предъявить ультиматум зелёной власти. Или они разблокируют демократические процессы, или...
показати весь коментар
23.04.2024 22:48 Відповісти
Українці це найперші вороги для самих себе. Аби не кацапи, тут вже б давно один одного різали як скажені імбіцили.
Буквально постійне нон-стоп розділення на ворогуючі табори: то по мові, по голосуванню, по релігії, військові-ухилянти. Тепер з тими, хто за кордоном, а хто лишився. І жодного разу стороною конфлікту і об'єктом агресії не є влада та чиновники. Що чітко каже про те, щл буквально кинь будь-яку кістку суспільству таких невиліковних кретинів - і воно сжере і ще добавки попросить.

Думаю, що якщо почнеться другий раунд війни, бо в першому Україна вже ледь дихає, то тоді вона буде вже далеко не в тій формі, що була у 2022, через постійні внутрішні війни і те що імбіцили буквально рукоплещуть обезлюдненню України. А країна з 15-20 млн. населення, де 10 то войовничі пенси на диванах, розділена де тільки можна і обезкровлена, довго не простоїть. А потім конфлікти закінчаться і буде єдина монолітна думка. Бо вже під прапором царя.
показати весь коментар
23.04.2024 23:07 Відповісти
Мені здається більше непоміркованих, які обрали зелених, і тепер не розуміють, що ці ефектні, але неефективні дії спрямовані на відволікання від некомпетентності влади, а не на вирішення проблем.
Активність ботів , яки підривають олію, тому є доказом.
Ну і правовий нігілізм і відірваність від реальності зашкалює
показати весь коментар
24.04.2024 00:46 Відповісти
По ходу все таки прийдеться з ментів бронь знімати, рано чи пізно.
показати весь коментар
23.04.2024 23:22 Відповісти
кого не возьми. опа опа , сраслась пида и опа. свежак вкинули. (вкинутій) великогосударственное. жоповилющее. - немце конадці). войно-раундовец.
показати весь коментар
23.04.2024 23:38 Відповісти
Для самых умных, не хотел вчера писать, теперь посмотрите новости, что твориться под офисами ДП Документ за кордоном! И там к вашему сведению не только "ухилянты", а и граждане Украины вполне законно выехавшие 5-7 лет назад ( кто и раньше) и теперь реакция немецкого, польского гражданина на все это? ( не буду расписывать все это скоро появиться в интернете)! Теперь зайдите на кацапские интернет помойки, почитайте комменты, кацапы ХОХОЧУТ с Украины! Именно с государства Украина! Можете аплодировать "гению" дипломатии Кульбабке!
показати весь коментар
24.04.2024 10:34 Відповісти
Как и говорил! Можете, даже в ГУГЛ новостях набрать польское информ пространство и почитать статьи про консульские услуги( и комментарии к статьям!). Да, поляки за что бы отправить украинцев домой, но следующая тезе -" Зачем нам платить помощь Украине!" Без бюджетной помощи Запада, где взять 27 млрд долларов дефицита бюджета! Эти деньги идут и на оборону через ПДВ на товары!
показати весь коментар
24.04.2024 18:09 Відповісти
Стаття 25 Конституції гарантує надання консульських послуг. Ця стаття НЕ підлягає обмеженню під час воєнного стану(ч. 2 ст. 64 Конституції). Придурок Кулеба вчинив злочин, передбачений ст. 109 ККУ - посягнув на конституційний лад, в якому визначено, що Україна це правова держава.
Буде сидіти на лаві підсудних разом зі Шмигалем і Дейнеко, які своїми писульками скасували статтю 33 Конституції в частині права на виїзд чоловіків за кордон
показати весь коментар
24.04.2024 00:23 Відповісти
Ну те шо це зробили - логічно. Тільки нагадує рейди по спортзалах для показухи. Як завжди у нас - коли лисиця в курник залізла, тоді дірку в стіні закривати. Спочатку дали можливість гарно заробити усім причетним, виїхати тим хто хотів, оформити в інших країнах документи, облаштуватися там, а на третьому році війни - ось дивіться, ми робимо справедливість, всі громадяни рівні. Та ні, не рівні. Це все було б правильно ще 23-24.02.22, а тепер - тільки цензорівським патріотам трошки радості підкинути.
показати весь коментар
24.04.2024 02:48 Відповісти
Це ще більше відштовхне людей і сюди вряд чи хто повернеться назад.
показати весь коментар
24.04.2024 05:34 Відповісти
что носит жена главы МИД Евгения Кулеба. Сумки по 5300 евро..... https://youtu.be/kOtJ_4Xc8qw?si=ciVHK3O5QoyKsNrz https://youtu.be/kOtJ_4Xc8qw?si=ciVHK3O5QoyKsNrz

показати весь коментар
24.04.2024 08:36 Відповісти
А вчора писали шо то якісь технічні проблеми, ха ха ха
показати весь коментар
24.04.2024 08:43 Відповісти
Це неофіційна відмова у громадянстві.Щоб у українців не було коливань - лишатись на заході чи ні.
показати весь коментар
24.04.2024 09:21 Відповісти
Вже скоро всі біженці будуть змушені поновлювати свої дозволи на перебування власноруч а список документів чималий, не автоматично як на данний момент.Потрібен переклад та апостиль для отримання дозволу на проживання, звертатися потрібно буде не до українських перекладачів, їх вже не визнають, а до акредитованих російських. Переклад український а перекладач росіянин.
показати весь коментар
24.04.2024 09:39 Відповісти
Який ще "список" крім закордонного паспорту, який вже і так двома мовами, одна з яких англійська, треба перекладати та апостилювати ?
показати весь коментар
24.04.2024 11:56 Відповісти
Нє партєсь! Своіх то нє задєнєт! (с)ЗЄлєнская *******.
показати весь коментар
24.04.2024 12:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 