Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку, - МЗС
Міністерство закордонних справ України пояснило причини тимчасових обмежень у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Нещодавно був ухвалений і підписаний Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року.
Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій", - пояснили в міністерстві.
У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.
Як пояснили в міністерстві, механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі узгоджується причетними державними органами. "Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", - зазначили в МЗС.
Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.
Будь ласка, зачекайте...
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Років 12-15 тому Ізраїль так само домовився з Руандою про депортацію туди всіх африканських мігрантів. Звісно, не безкоштовно. Але тоді цю тему підісрала Ангела Меркель. Сказала, що це порушення прав людини, - у Руанді, на її думку, клімат не підходить для проживання негрів. )))
І забрала їх до Німеччини.
Це не жарт. Можна знайти цю байду в інтернеті.
Журба...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F Проїзний документ біженця
Це неоригінальний копіпаст "верховного бульбаша"
******* стид...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/7/7169012/ У США відреагували на заборону Лукашенка видавати білорусам паспорти за кордоном
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F
А з другого - тупу і недолугу ЗЕсрань, яку ті самі, що втекли, у владу і вибрали... і сплавом по Тисі. Вони ж, до речі, закордоном нелегально і по консульствах ходити, напевно, зовсім не збираються.
Але ж є такі, що виїхали законно, хтось ще до війни, хтось на навчання, хтось, бо багатодітний, хтось інвалід... І тим, що законно, як їм тепер? Ну і нахіба ж ви, тупі зелені дебіли, таку херню творите? Чи багато з них, хто там перебувають легально захочуть сюди повернутись? А їх дружини, їх діти? Що ж ви творите, придурки?
А от ті, хто легально, то дійсно так - і мітингують, і донатять, і легально працюють. А хто через Тису, то як щурики по норах...
Тобто, замість стимулювання повернення біженців зелені ідіоти їх просто відторгають.
От лише питання чому? Бо всі там придурки? Сумнівно. Хтось добре мізкує, як зробити, щоб ще гірше. Хоча дебілів там таки не бракує... Їх спеціально на кастингу підбирали.
А нє то нє...
У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі. Джерело:
І ні слова про "оновити дані в ТЦК", бо ж закордоном ТЦК нема, для того там функціонує консульська служба. Але зЄбанатам про таке в трускавецькому універі не розказували.
Але вони соціально близькі для зелених гнид, тож не переживай...
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Тимчасові обмеження з постійними наслідками.
Нєфіг вішать лапшу на вуха. Той, хто жив при совку, на таку туфту не ведеться.
Верят власти чуткие сограждане, -
Ведь, творя в судьбе своей уют, -
Знают подсознательно, что каждого
В чём-то непременно ******.
Зелене циркове шапіто і його обслуга - ви дебіли чи дійсно думаєте ,що на третій рік війни ,хтось вірить в цей цирк?
Не інакше, як все чудово продумано...
Кажу як є. Хєра я таким біженцям допоможу.
Бачила взагалі хитрожопих і огидних тупуватих хитрованів.
Сили, енергії та ще і люті у вас багато.
Путин аплодирует. Вместо того, чтобы помочь ВСУ, теперь люди за границей буду тратить деньги на оформление документов.
Люди не хотят погибать на шару за коррупцию и антидемократию, которую развели зелёные покидьки.
Пора бы обществу предъявить ультиматум зелёной власти. Или они разблокируют демократические процессы, или...
Буквально постійне нон-стоп розділення на ворогуючі табори: то по мові, по голосуванню, по релігії, військові-ухилянти. Тепер з тими, хто за кордоном, а хто лишився. І жодного разу стороною конфлікту і об'єктом агресії не є влада та чиновники. Що чітко каже про те, щл буквально кинь будь-яку кістку суспільству таких невиліковних кретинів - і воно сжере і ще добавки попросить.
Думаю, що якщо почнеться другий раунд війни, бо в першому Україна вже ледь дихає, то тоді вона буде вже далеко не в тій формі, що була у 2022, через постійні внутрішні війни і те що імбіцили буквально рукоплещуть обезлюдненню України. А країна з 15-20 млн. населення, де 10 то войовничі пенси на диванах, розділена де тільки можна і обезкровлена, довго не простоїть. А потім конфлікти закінчаться і буде єдина монолітна думка. Бо вже під прапором царя.
Активність ботів , яки підривають олію, тому є доказом.
Ну і правовий нігілізм і відірваність від реальності зашкалює
Буде сидіти на лаві підсудних разом зі Шмигалем і Дейнеко, які своїми писульками скасували статтю 33 Конституції в частині права на виїзд чоловіків за кордон