Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку, - МЗС

Міністерство закордонних справ України пояснило причини тимчасових обмежень у прийнятті нових заяв на надання консульських послуг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Нещодавно був ухвалений і підписаний Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Робота української консульської служби регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроєкту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем МЗС, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій", - пояснили в міністерстві.

У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі.

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Як пояснили в міністерстві, механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для чоловіків 18-60 років, які тимчасово перебувають за кордоном, наразі узгоджується причетними державними органами. "Щойно ця міжвідомча робота буде завершена, дипломатичні установи та МЗС оприлюднять додаткові докладні роз'яснення", - зазначили в МЗС.

Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном. У разі потрапляння будь-якого громадянина України у надзвичайну ситуацію за кордоном (ДТП, затримання, стихійні лиха тощо), співробітники консульської служби надаватимуть в межах законодавства необхідну консульську допомогу в повному обсязі.

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