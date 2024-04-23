Процедурне голосування в Сенаті США щодо допомоги Україні відкладається через позицію окремих республіканців, - The Guardian
Процедурне голосування в Сенаті США щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам затримується республіканцями, які скаржаться, що не можуть запропонувати до нього поправки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Республіканці Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера в тому, що він проштовхує свою версію законопроєкту "з мінімальними дебатами та, можливо, без поправок". При цьому Майк Лі повторив наратив своїх колег із нижньої палати Конгресу, які намагалися заблокувати цей законопроект минулого тижня під приводом того, що допомога Україні буцімто є непопулярною.
Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту, каже, що згоден з Лі. Крім того, він хоче запропонувати дві поправки, одна з яких заборонить передавати гроші для ізраїльської "воєнної машини", а друга розблокує грошову допомогу Агентству ООН з допомоги Палестині. В ухваленому в суботу законопроекті така заборона прописана прямо через те, що раніше Агентство, чи принаймні його працівників, кілька разів ловили на співпраці з ХАМАС.
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Пряма тр
ансляція з сенату
але Україну він підтримує - наш чєловєк !
Більш того, я заклався з ним, що сша не дадуть допомогу до травня, і програв. Заклався бо песиміст, і впевнений що все буде погано. А він як ви, оптиміст типу До речі, вірить що і крим нам повернеться, але не скоро.
Мій прогноз - війна буде тривати, поки путін живий. То 100%. навіть 1000%.
А про прорідження армії, то у нас скорше люди закінчаться, чим в кацапії.
але залежний від фуйла
***** активно скуповує подібних покидьків, як і праворадикальних, які також орієнтовані на дебільний електорат.
Берні Сандерс народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD Брукліні, Нью-Йорк , у родині єврейських іммігрантів з Польщі.