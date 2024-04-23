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Новини Допомога Україні
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Процедурне голосування в Сенаті США щодо допомоги Україні відкладається через позицію окремих республіканців, - The Guardian

сенат

Процедурне голосування в Сенаті США щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам затримується республіканцями, які скаржаться, що не можуть запропонувати до нього поправки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Республіканці Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера в тому, що він проштовхує свою версію законопроєкту "з мінімальними дебатами та, можливо, без поправок". При цьому Майк Лі повторив наратив своїх колег із нижньої палати Конгресу, які намагалися заблокувати цей законопроект минулого тижня під приводом того, що допомога Україні буцімто є непопулярною.

Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту, каже, що згоден з Лі. Крім того, він хоче запропонувати дві поправки, одна з яких заборонить передавати гроші для ізраїльської "воєнної машини", а друга розблокує грошову допомогу Агентству ООН з допомоги Палестині. В ухваленому в суботу законопроекті така заборона прописана прямо через те, що раніше Агентство, чи принаймні його працівників, кілька разів ловили на співпраці з ХАМАС.

Читайте також: Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Автор: 

США (22473) Сенат США (596)


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Топ коментарі
+19
Тепер будемо півроку спостерігати за розбірками в Сенаті. *****, й#баний сором.🤦
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23.04.2024 21:48
+18
Кацапорылые, перед смертью не надышишься.
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23.04.2024 21:46
+15
це схоже на знущання.
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23.04.2024 21:46
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Кацапорылые, перед смертью не надышишься.
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23.04.2024 21:46 Відповісти
вже проголосували допомогу. 80 голосів за! https://www.senate.gov/legislative/floor_activity_pail.htm https://www.senate.gov/legislative/floor_activity_pail.htm

Пряма тр
ансляція з сенату
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23.04.2024 22:01 Відповісти
Я в энглишь не копен-гааген. Можно кратко своими словами?
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23.04.2024 22:08 Відповісти
Проголосовали процедурное голосование 80 за. В нем - проголосовали Против внесения поправок в в H.R 815 ! Против долгих дебатов (максимум 30 часов). Счас будут до 30 часов віступать. Каждій сенатор поговорит. Потом финальное голосование и подпись Байдена
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23.04.2024 22:17 Відповісти
По сенату США: Проголосовали против возможности внесения поправок в H.R 815. Это чудесно. Проголосовали за ограничение дебатов (меньше времени будут тянуть). Это хорошо. Следующее голосование финальное, однако зависит от того, насколько долго будут тянуть время своей речью, выступлениями, и тд (не более 30 часов). Ну а потом подпись Байдена. PS: идёт пока всё очень хорошо.
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23.04.2024 22:08 Відповісти
30 годин кожен?
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23.04.2024 22:36 Відповісти
ні. 30 годин це макимум і то якшо захолчуть. Попровок не буде. А взагалі ще сьогодні очікується десь (у них ввечері )у нас о півночі фінальне голосування. Різниця у сім годин. Зараз у ни[ 15:30
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23.04.2024 22:42 Відповісти
смисл триндіти тоді. Зай зразу голосують
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23.04.2024 23:11 Відповісти
Сколько времени продлятся дебаты, зависит от сенаторов/ Каждый может говорить 1 час. но как правило несколько віступят и то не по часу
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23.04.2024 22:50 Відповісти
Посол України у США Оксана Маркарова https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/23/7184464/ нагадувала , що в лютому під час попереднього голосування в Сенаті за допомогу Україні виступи сенаторів тривали всю ніч, тож "тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть".
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23.04.2024 22:53 Відповісти
Ну, дай Бог все буде швидше ніж попередня вистава з самим виставленням питання допомоги на голосування.
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23.04.2024 22:59 Відповісти
це схоже на знущання.
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23.04.2024 21:46 Відповісти
Так. Ласі до кацапських грошей продажні конгресмени і сенатори-це знущання над США. Дожилися.
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23.04.2024 21:51 Відповісти
Берні Сандерс народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD Брукліні, Нью-Йорк , у родині єврейських іммігрантів з Польщі.

але Україну він підтримує - наш чєловєк !
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23.04.2024 22:05 Відповісти
Але виходячи з інформації щось такого не видно.
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23.04.2024 22:38 Відповісти
путін добре до війни підготувався, скупив всіх і вся
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23.04.2024 21:46 Відповісти
"І здавалось що довіку отака неволя буде".
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23.04.2024 21:47 Відповісти
Тепер будемо півроку спостерігати за розбірками в Сенаті. *****, й#баний сором.🤦
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23.04.2024 21:48 Відповісти
та сьогодні все проголосують. там просто така сама процедура з тими поправками, як було в суботу з тими поправками від Марджорі і від нашої манкуртки Спартц. і ці поправки вже відхилили. Тож зранку прокинетесь і все буде вже проголосовано. далі на підпис Байдену. тож не варто нагнітати і розганяти зраду.
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23.04.2024 22:01 Відповісти
як оптимістам легко жити!!!
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23.04.2024 22:10 Відповісти
Надо просто онлайн трансляцию из сената США и английский язік знать Процедурное голосование біло 80 -ЗА , но чудесное. В нем приняла к расмотрению закон, отказано к нему делать поправки, отказано долго дебатировать (максимум 30 часов). Счас у сенаторов начался финальній период - а поговорить каждому сенатору. Потом голосование. Поправок не будет. Долго говорить не будут.
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23.04.2024 22:31 Відповісти
реалістам. оптимісти телемарафон дивляться і готуються каву пити у Ялті...
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23.04.2024 22:54 Відповісти
ну добре. Якщо ви реаліст, то скажіть що з нами буде далі.
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23.04.2024 22:56 Відповісти
війна буде далі..
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23.04.2024 22:58 Відповісти
містер очевидність. Питання як довго і чим закінчиться.
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23.04.2024 23:08 Відповісти
а цього ніхто точно не знає, крім того, хто ту війну почав. тому в реалі це ще може тягнутися точно не місяці, а також і не десятиліття.. найбльш очевидно, що це ще на кілька років розтягнеться. принаймні фаза гарячих бойових дій. Дуже і дуже малоймовірно, що Захід буде зливати Україну кацапам і проводити якісь лінії, знову кроїти світову карту і світовий порядок. кацапи уже так всіх заїпали, що НАТО швидше введе в Україну свої війська, ніж піде на якісь сепаратні домовленості з тими, хто ці домовленості не виконує. Тому переговорів ніяких з кацами вести не будуть і нам не дозволять їх вести. та й самі ми не захочемо їх вести. будуть і далі вимотувати кацапів, поки вони самі не заберуться з України. але спочатку потрібно в Україні утилізувати всю ту стару совкову і натівську зброю і максимально прорідити ту цапську армію, щоб у них на десятиліття відпало бажання воювати.
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23.04.2024 23:24 Відповісти
ви мабуть клон мого родича чи він і є))) Той те ж саме мені каже.
Більш того, я заклався з ним, що сша не дадуть допомогу до травня, і програв. Заклався бо песиміст, і впевнений що все буде погано. А він як ви, оптиміст типу До речі, вірить що і крим нам повернеться, але не скоро.
Мій прогноз - війна буде тривати, поки путін живий. То 100%. навіть 1000%.
А про прорідження армії, то у нас скорше люди закінчаться, чим в кацапії.
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23.04.2024 23:39 Відповісти
та там насправді того путєна вже може і не бути в живих. там питання не в самому путєні, а питання в тій гебні, яка керує тим лепрозорієм. і ще більше питання у тому люмпені, яке населяє той лепрозорій... це ж не середньвічна війна, де спис на спис.. от тоді люди швидше закінчуються в того, в кого їх реально менше... а в нинішніх умовах при ******** зброї, при бажанні упоротих орків походити в м'ясні штурми, то кацапів надовго не вистачить. а до нас тільки на підході натівська авіація. а її буде тут немало.. не тільки Крим повернеться, проте і Придністров'я повернеться до Молдови, Абхазія і Південна Осетія повернеться до Грузії, навіть Чечня зможе отримати незалежність (якщо захоче)... Так, нам буде погано, ще будуть втрати. багато хто не доживе до кінця війни/перемоги. однак йти на сепаратні переговори з кацапи зараз, то це значить взагалі поставити хрест на країні. її просто не стане.
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23.04.2024 23:52 Відповісти
ну тут ще простіше. Русня сама проти перемов
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23.04.2024 23:55 Відповісти
та русня при кожній нагоді говорить про переговори. і її боти постійно цю куйню розганяють. разом з Орбаном, Фіцом, німецькими ультраправими і т.д... от тільки вони готові на перемовини з врахуванням реалій, що склалися. тобто наступний Мінськ (Стамбул).
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24.04.2024 00:01 Відповісти
Нє. До 21 травня.
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23.04.2024 22:16 Відповісти
Мумо-би.
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23.04.2024 21:48 Відповісти
Уже пройшло, проголосували
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23.04.2024 21:49 Відповісти
Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту
але залежний від фуйла
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23.04.2024 21:50 Відповісти
Сандерс - еталонна, лівацька потвора та захисник небінарних, кольорових тіток з кадиками.
***** активно скуповує подібних покидьків, як і праворадикальних, які також орієнтовані на дебільний електорат.
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23.04.2024 21:59 Відповісти
станом на цю годину вже подолано "республіканські "перешкоди...але це тільки перше голосування..
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23.04.2024 21:50 Відповісти
Байден давай включай Ленд-ліз, бо потім буде як мертвому припарка.....
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23.04.2024 21:52 Відповісти
щоб його включити, потрібно щоб у Конгресі його продовжили, бо він закінчився 1.10.23.
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23.04.2024 22:04 Відповісти
Не довго музика грала Я навіть станцювати не встиг.
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23.04.2024 21:52 Відповісти
Берні Сандерс? Це той Сандерс, який мав стати кандидатом в президенти від демократів? Не дивно, що він їм не став!
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23.04.2024 21:53 Відповісти
це єврейський віка спарц

Берні Сандерс народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD Брукліні, Нью-Йорк , у родині єврейських іммігрантів з Польщі.
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23.04.2024 22:07 Відповісти
*******... А мені ще він подобався, типу хотів зробити в Америці безкоштовну медицину, як в Канаді...
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23.04.2024 23:19 Відповісти
Конгрес, сенат, перше голосування, друге, третє, канікули, Різдво, місячні, голова болить це якийсь піздець!!!!!
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23.04.2024 21:53 Відповісти
Кацапи, мабуть зараз плескають в долоні!!!
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23.04.2024 21:56 Відповісти
Та ви знущаєтесь!
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23.04.2024 21:57 Відповісти
Це якийсь треш....
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23.04.2024 22:00 Відповісти
Сандерс комуніст
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23.04.2024 22:01 Відповісти
Бикують
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23.04.2024 22:02 Відповісти
США не дадуть Україні високотехнологічну зброю, так важко просити у США навіть найнеобхідніші кошти, США не є надійним союзником. чи дадуть США більше грошей, коли закінчаться 61 мільярд доларів
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23.04.2024 22:02 Відповісти
Who are you?
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23.04.2024 22:04 Відповісти
Якась китайська потвора від путлєра!!!
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23.04.2024 22:09 Відповісти
Точно. Видно за кілометр 😁
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23.04.2024 22:16 Відповісти
Лише рідкісний виродок на землі міг би подумати так
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01.05.2024 22:02 Відповісти
Як???
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03.05.2024 15:43 Відповісти
аналізувати🥝🥔🌽
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03.05.2024 22:14 Відповісти
Ну то піди вдавись, нещасний, не му себе...
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23.04.2024 22:08 Відповісти
Шлюб - це нещастя, чи не так? Люди з низьким IQ не турбуються про це. Люди з низьким IQ щасливі кожного дня.
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01.05.2024 22:09 Відповісти
Ніхау сам підеш, чи послати прямим текстом?
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23.04.2024 22:44 Відповісти
Треба почекати, поки ти підеш до коледжу.
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01.05.2024 22:14 Відповісти
Ты прав, косоры-й, самый надежный партнер - это *********.
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23.04.2024 23:53 Відповісти
Спасибо. Ваш партнер поддерживает Украину.
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01.05.2024 22:20 Відповісти
Понятно! Украина, Южный Вентам!
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23.04.2024 22:04 Відповісти
Затягують голосування , але це вже не допоможе . У Сенаті є 80 голосів- ЗА , і лише 19 проти . Кожен з цих 19 може своєю пустопорожньою балаканиною затягнути час на 1 годину . Тобто базікатимуть в сумі - 19 годин і не більше . А далі фінальне голосування .
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23.04.2024 22:05 Відповісти
Просто вовік 🤡 на вихід ... США будуть за кольйоні смикати ,покі ОПа не зрозуміє...один термін і фсьоооо ну може є якись голос по темному допоможе ...дай Боже !!!
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23.04.2024 22:07 Відповісти
О нііі... хлопці, ізоляціонізм не стане вирішенням ваших надуманих страхів і проблем. Тих , хто вважатиме певні дії справою честі, уже зараз вдосталь.
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23.04.2024 22:11 Відповісти
пішла справа вже...Лі та Берні надавали копняків у кутку..
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23.04.2024 22:13 Відповісти
Ну чтобы не подкинуть Зрады это был бы не Цензор ) Ничего там не задерживается, всё по плану и даже быстрее, чем можно было ожидать.
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23.04.2024 22:15 Відповісти
Сандерс агент кгб
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23.04.2024 23:08 Відповісти
....нам треба зброї, багато.
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24.04.2024 04:04 Відповісти
 
 