Процедурне голосування в Сенаті США щодо допомоги Україні відкладається через позицію окремих республіканців, - The Guardian

Процедурне голосування в Сенаті США щодо законопроєкту про допомогу іноземним державам затримується республіканцями, які скаржаться, що не можуть запропонувати до нього поправки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Республіканці Ерік Шмітт та Майк Лі звинувачують лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера в тому, що він проштовхує свою версію законопроєкту "з мінімальними дебатами та, можливо, без поправок". При цьому Майк Лі повторив наратив своїх колег із нижньої палати Конгресу, які намагалися заблокувати цей законопроект минулого тижня під приводом того, що допомога Україні буцімто є непопулярною.

Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту, каже, що згоден з Лі. Крім того, він хоче запропонувати дві поправки, одна з яких заборонить передавати гроші для ізраїльської "воєнної машини", а друга розблокує грошову допомогу Агентству ООН з допомоги Палестині. В ухваленому в суботу законопроекті така заборона прописана прямо через те, що раніше Агентство, чи принаймні його працівників, кілька разів ловили на співпраці з ХАМАС.

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