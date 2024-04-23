90% надходжень від заморожених активів РФ мають використовуватися на зброю для України, - Боррель

Надходження від активів РФ повинні на 90% спрямовуватися в Європейський фонд миру для закупівлі зброї та боєприпасів для України, а 10% цих прибутків мають фінансувати програми відновлення України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо використовувати ці надходження та розміщувати їх, на 90% - для Європейського фонду миру, ще 10% – для бюджету ЄС. Ця ініціатива стосується лише використання надходжень, згенерованих за рахунок заморожених російських активів. Йдеться не про активи самі по собі, не про сам капітал, а про надходження від такого капіталу. Ймовірно, з часом можуть бути здійснені й інші заходи, які будуть виправданими з правової точки зору", - сказав Боррель.

Він нагадав, що активи російського Центробанку, які були заблоковані в ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну, наразі управляються Центральними депозитаріями цінних паперів та приносять надзвичайні прибутки за рахунок нарахованих відсотків. Країни ЄС погодили покроковий шлях використання цих надзвичайних прибутків, загальний обсяг яких оцінюється у близько 3 мільярди євро на рік. Для їх використання в інтересах України, за словами високого представника, країнам ЄС довелося шукати інноваційні правові підходи.

Перший крок, який Європейська рада погодила у лютому, доручав Центральним депозитаріям тримати ці додаткові надходження на окремих рахунках, вести їх облік та обраховувати їх окремо, оскільки ці надходження не належать до суверенних активів Росії.

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Зараз ЄС здійснює другий крок. За пропозицією високого представника ЄС, країни-члени мають погодити спрямування 90% цих надзвичайних надходжень на термінові потреби оборони України, на її підтримку через Європейський фонд миру.

"Хочу наголосити: Україна терміново потребує зброї та боєприпасів для самозахисту та для захисту свого народу від російської агресії, від російських ракет, дронів, керованих бомб та постійних атак. Від початку ми передбачали використання цих надходжень для підтримки відновлення та відбудови України. Але я вважаю, що до того, як думати про відбудову, ми маємо спочатку думати, як уникнути руйнації", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що у Донецькому регіоні, який частково окупований, під час наступальних дій російські війська стирають з мапи цілі міста, наразі в Україні вже зруйновані більше 100 тисяч житлових будівель. Спрямування 90% надходжень від російських активів на зброю та боєприпаси для України допоможе запобігти її подальшому руйнуванню російськими загарбниками.

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"Така пропозиція виходить від Єврокомісії та від мене. Це рішення має бути ухвалене Радою ЄС, після чого може застосовуватися. Рада ЄС обговорює це просто зараз. Я сподіваюся, це буде швидке обговорення. Нам потрібні ці ресурси, щоб продовжувати підтримувати Україну у вирішальний момент", - підкреслив високий представник ЄС.