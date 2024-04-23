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Новини Допомога Україні
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90% надходжень від заморожених активів РФ мають використовуватися на зброю для України, - Боррель

боррель

Надходження від активів РФ повинні на 90% спрямовуватися в Європейський фонд миру для закупівлі зброї та боєприпасів для України, а 10% цих прибутків мають фінансувати програми відновлення України.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо використовувати ці надходження та розміщувати їх, на 90% - для Європейського фонду миру, ще 10% – для бюджету ЄС. Ця ініціатива стосується лише використання надходжень, згенерованих за рахунок заморожених російських активів. Йдеться не про активи самі по собі, не про сам капітал, а про надходження від такого капіталу. Ймовірно, з часом можуть бути здійснені й інші заходи, які будуть виправданими з правової точки зору", - сказав Боррель.

Він нагадав, що активи російського Центробанку, які були заблоковані в ЄС після початку повномасштабного вторгнення в Україну, наразі управляються Центральними депозитаріями цінних паперів та приносять надзвичайні прибутки за рахунок нарахованих відсотків. Країни ЄС погодили покроковий шлях використання цих надзвичайних прибутків, загальний обсяг яких оцінюється у близько 3 мільярди євро на рік. Для їх використання в інтересах України, за словами високого представника, країнам ЄС довелося шукати інноваційні правові підходи.

Перший крок, який Європейська рада погодила у лютому, доручав Центральним депозитаріям тримати ці додаткові надходження на окремих рахунках, вести їх облік та обраховувати їх окремо, оскільки ці надходження не належать до суверенних активів Росії.

Також читайте: Країни ЄС "близькі" до рішення про передачу доходів від російських активів Україні, – міністр фінансів Бельгії

Зараз ЄС здійснює другий крок. За пропозицією високого представника ЄС, країни-члени мають погодити спрямування 90% цих надзвичайних надходжень на термінові потреби оборони України, на її підтримку через Європейський фонд миру.

"Хочу наголосити: Україна терміново потребує зброї та боєприпасів для самозахисту та для захисту свого народу від російської агресії, від російських ракет, дронів, керованих бомб та постійних атак. Від початку ми передбачали використання цих надходжень для підтримки відновлення та відбудови України. Але я вважаю, що до того, як думати про відбудову, ми маємо спочатку думати, як уникнути руйнації", - зазначив Боррель.

Він зауважив, що у Донецькому регіоні, який частково окупований, під час наступальних дій російські війська стирають з мапи цілі міста, наразі в Україні вже зруйновані більше 100 тисяч житлових будівель. Спрямування 90% надходжень від російських активів на зброю та боєприпаси для України допоможе запобігти її подальшому руйнуванню російськими загарбниками.

Також читайте: Глави МЗС країн G7 відклали розгляд питання про передачу Україні заморожених активів РФ до червня 2024 року

"Така пропозиція виходить від Єврокомісії та від мене. Це рішення має бути ухвалене Радою ЄС, після чого може застосовуватися. Рада ЄС обговорює це просто зараз. Я сподіваюся, це буде швидке обговорення. Нам потрібні ці ресурси, щоб продовжувати підтримувати Україну у вирішальний момент", - підкреслив високий представник ЄС.

Автор: 

Євросоюз (13313) Боррель (1074) заморожені активи (545)


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Топ коментарі
+9
100% тільки на зброю ... а не у кишеню зеленого бюджету !
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23.04.2024 22:12
+5
Все 100% только на оружие. Бюджет как то перекантуется. Если за год не выбьем рашистов с Украины то не будет ни бюджета ни страны
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23.04.2024 22:20
+3
10% це теж занадто багато для зелених крадіїв
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23.04.2024 22:22
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100% тільки на зброю ... а не у кишеню зеленого бюджету !
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23.04.2024 22:12 Відповісти
Все 100% только на оружие. Бюджет как то перекантуется. Если за год не выбьем рашистов с Украины то не будет ни бюджета ни страны
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23.04.2024 22:20 Відповісти
10% це теж занадто багато для зелених крадіїв
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23.04.2024 22:22 Відповісти
Зважаючи на на безконтрольність, і розкрадання готівки на найвищому рівні державного управління, Як показує практика, розкрадено буде не 10% а 90 відсотків коштів на гуманітарну допомогу. Розкрадено безкарно.
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23.04.2024 23:56 Відповісти
10% отката чиновникам. Уже договорились, мрази, наверняка больше хотели.
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23.04.2024 22:35 Відповісти
Нарешті Європа розгледіла свого ворога. Невже хтось надіслав їм ролики передач держаних пропагандистів Солов'йова з Скабеєвой та Симонян з субтитрами...
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23.04.2024 22:35 Відповісти
чи Ви не дурноваті???
лиш грішми!!!!
і те що виплачуєт весь світ біженцям, теж будьте добрі, налом, на рахунок Українського бюджету!!!
це бабло вже розподілено та підрахований кеш на карман
а Ви там ******* страдаєте!!!
яказброя???
на ці гроші другі плани!!!
ВІДБУДОВА!!!!
ну, по принципу Великого будівництва.
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23.04.2024 22:36 Відповісти
давно такого облому не було у зермаків....
а вониж надіялися.....
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23.04.2024 22:38 Відповісти
Оце правильно,ніяких передач грошей зешоблі!!!
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23.04.2024 22:54 Відповісти
Дєрьмак іншої думки про те, куди треба покласти цю суму
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23.04.2024 22:54 Відповісти
Тільки 100 процентів має йти на зброю. Бо нашим хабарникам і 10 процентів вистачить для їх родин.
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23.04.2024 23:03 Відповісти
дайте єто зеленскаму
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23.04.2024 23:30 Відповісти
 
 