Сенат США проголосував за скорочену процедуру розгляду законодавчого пакету допомоги Україні

Сенат Сполучених Штатів підтримав клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера "про завершення дебатів", яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні, за скороченою процедурою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Раніше ультраправий республіканець Майк Лі, який виступав проти допомоги Україні, вніс поправку, яка мала заблокувати зусилля лідера демократів Чака Шумера провести розгляд H.R.815 без внесення поправок.

Однак його ініціативу підтримали лише 46 законодавців зі 100-мандантої палати, вона не пройшла.

Далі сенатори проголосували за припинення дебатів по законопроєкту H.R.815. Для ухвалення цієї норми, за процедурою, необхідно було зібрати щонайменше 60 голосів. Таким чином, припинення дебатів підтримали 80 законодавців, і лише 19 виступили проти.

Це відкрило шлях для винесення проєкту закону із зовнішньою допомогою на загальне голосування за спрощеною процедурою, проведення якого очікується пізніше цього ж дня.

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