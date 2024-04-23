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Новини Допомога Україні
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Сенат США проголосував за скорочену процедуру розгляду законодавчого пакету допомоги Україні

сша,сенат

Сенат Сполучених Штатів підтримав клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера "про завершення дебатів", яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні, за скороченою процедурою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Раніше ультраправий республіканець Майк Лі, який виступав проти допомоги Україні, вніс поправку, яка мала заблокувати зусилля лідера демократів Чака Шумера провести розгляд H.R.815 без внесення поправок.

Однак його ініціативу підтримали лише 46 законодавців зі 100-мандантої палати, вона не пройшла.

Далі сенатори проголосували за припинення дебатів по законопроєкту H.R.815. Для ухвалення цієї норми, за процедурою, необхідно було зібрати щонайменше 60 голосів. Таким чином, припинення дебатів підтримали 80 законодавців, і лише 19 виступили проти.

Це відкрило шлях для винесення проєкту закону із зовнішньою допомогою на загальне голосування за спрощеною процедурою, проведення якого очікується пізніше цього ж дня.

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Автор: 

допомога (8288) Сенат США (596)


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Топ коментарі
+26
Свинособаки- вешайтесь !!!
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23.04.2024 22:15
+14
Аллилуйя!!!
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23.04.2024 22:14
+12
Вперед, Америко!
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23.04.2024 22:16
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Аллилуйя!!!
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23.04.2024 22:14 Відповісти
Найбільш читаємий тріллер у світі.
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23.04.2024 22:23 Відповісти
Свинособаки- вешайтесь !!!
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23.04.2024 22:15 Відповісти
Собак не чипай дурнику. Собака ~ благородна тварина, на відміну від рабссіян.

Також ті орки брудніші за свиней, тому і свинями їх назвати не можна, бо свині шкоди не роблять, на відміну від тих3.14-дарів.
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24.04.2024 00:28 Відповісти
Идиот, свинособака- синоним кацапа. При чём тут собаки???
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24.04.2024 07:21 Відповісти
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24.04.2024 07:23 Відповісти
ІншАллах!)))
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23.04.2024 22:16 Відповісти
Нам не нужны ваши условия , мол если пожелает... Дайошь конкретику, мол, уже пожелал. АМИНЬ !!!
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24.04.2024 01:22 Відповісти
Отлично, если так!
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23.04.2024 22:16 Відповісти
Вперед, Америко!
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23.04.2024 22:16 Відповісти
Ну, что же... давно пора...
Теперь уже другая интрига, дадут ли Атакмс на 300 км и сколько...
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23.04.2024 22:16 Відповісти
Не дадуть.
Так шо кацапи можуть спокійно розставляти льотакі по аеродромах, їм нічо не грозить...
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23.04.2024 22:19 Відповісти
Зєля вчора сказав, що у цьому питанні крапки над й розставлено.
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23.04.2024 22:29 Відповісти
Зеля там не главний. Хай цапи ставлять літаки сміливо...
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23.04.2024 22:36 Відповісти
так отож. нехай сміливо ставлять і нічого не бояться. )
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23.04.2024 22:50 Відповісти
і плотненько так поставлять...
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23.04.2024 22:59 Відповісти
......і по фарбують на прощання
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23.04.2024 23:29 Відповісти
На ..уй лі, на ..уй всіх хто мріяв заблокувати допомогу Україні!!! Дякуємо США!!! Слава Україні!!!
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23.04.2024 22:17 Відповісти
Проголосують! - тепер чи Баиден рішиться на Атакамси - повинен - шоб слова не розходились з ділом
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23.04.2024 22:18 Відповісти
АТАКАМИ всі бідуть на кацапів. Для того вони і виготовлялись у Холодну війну. Підуть по назначению так сказать
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23.04.2024 22:44 Відповісти
та рішиться. питання тільки в часі. бо ті атакамси все одно будуть через трошки списувати і утилізовувати, оскільки вже повним ходом там виробляють нові ракети на 500-700 км.
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23.04.2024 22:52 Відповісти
Боже . храни Америку.
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23.04.2024 22:25 Відповісти
Здивувало, що аж 80 % сенаторів підримали пропозицію припинити дебати. Навіть трампісти підтримали: плювати їм на свої принципи і на свого бога Трампа, бо хочеться поскоріше додому потрапити
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23.04.2024 22:27 Відповісти
Трамп трохи просів по рейтингах. Одним з чинників була якраз допомога Україні. Так що це в їхніх інтересах...
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23.04.2024 22:42 Відповісти
Допомога від США для України!
https://www.youtube.com/watch?v=zGG50cL-cG0
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23.04.2024 22:27 Відповісти
Підтримуючи Україну в її боротьбі з осатанілою рашою Америка стає реальним лідером Заходу і відкидає хибну трампівську ідею замикання у внутрішніх проблемах.
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23.04.2024 22:28 Відповісти
Good
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23.04.2024 22:39 Відповісти
ми на фінішній прямій!
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23.04.2024 22:55 Відповісти
Україна, перепрошую, все ж таки ~на злітній полосі,

але як ви саме на фінішній прямій ~ не смію сперечатись..
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24.04.2024 00:31 Відповісти
ну хто тільки злітає, а хто вже виграв....кожному своє)
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24.04.2024 00:37 Відповісти
Сенат США схвалив пакет допомоги
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23.04.2024 23:07 Відповісти
Сенат у вівторок ухвалив давно відкладений пакет на суму 95 мільярдів доларів із широкою двопартійною підтримкою після того, як обидві сторони Капітолійського пагорба місяцями намагалися надіслати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.

CNN
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24.04.2024 05:05 Відповісти
 
 