Сенат США проголосував за скорочену процедуру розгляду законодавчого пакету допомоги Україні
Сенат Сполучених Штатів підтримав клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера "про завершення дебатів", яке дозволяє ухвалити законодавчий пакет із допомогою Україні, за скороченою процедурою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Раніше ультраправий республіканець Майк Лі, який виступав проти допомоги Україні, вніс поправку, яка мала заблокувати зусилля лідера демократів Чака Шумера провести розгляд H.R.815 без внесення поправок.
Однак його ініціативу підтримали лише 46 законодавців зі 100-мандантої палати, вона не пройшла.
Далі сенатори проголосували за припинення дебатів по законопроєкту H.R.815. Для ухвалення цієї норми, за процедурою, необхідно було зібрати щонайменше 60 голосів. Таким чином, припинення дебатів підтримали 80 законодавців, і лише 19 виступили проти.
Це відкрило шлях для винесення проєкту закону із зовнішньою допомогою на загальне голосування за спрощеною процедурою, проведення якого очікується пізніше цього ж дня.
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Також ті орки брудніші за свиней, тому і свинями їх назвати не можна, бо свині шкоди не роблять, на відміну від тих3.14-дарів.
Теперь уже другая интрига, дадут ли Атакмс на 300 км и сколько...
Так шо кацапи можуть спокійно розставляти льотакі по аеродромах, їм нічо не грозить...
https://www.youtube.com/watch?v=zGG50cL-cG0
але як ви саме на фінішній прямій ~ не смію сперечатись..
Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.
CNN