Засідання ТСК з питань Києва проходять за закритими дверима, представників громади на засідання не пускають, - депутат Київради
Представників громади Києва не допускають на засідання тимчасової спеціальної комісії з питань Києва. Питання вирішують за закритими дверима.
Про це повідомив депутат Київради, співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець та оприлюднив відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Дивіться, як "слуги" бояться громади: ховаються за закритими дверима, щоб провести засідання комісії проти Києва. Те, що ви бачите на відео, – це тимчасова спеціальна комісія проти Києва. Вона була створена в Раді Банковою. На першому ж засіданні голова комісії "слуга" Безгін повідомив, що на комісію запрошуються представники громади Києва. На цьому відео чітко видно, як у "слуг" слова розходяться з ділом. Представників громади і мене як очільника профільної комісії Київської міської ради на засідання комісії не допустили", - повідомив Білоцерковець.
Він зазначив, що засідання ТСК фактично перетворилось на засідання фракції "Слуга народу".
"Вони мають лише одну мету – політичне та інформаційне маніпулювання, тому не хочуть допускати на засідання інші точки зору, представників інших політичних сил", - наголосив депутат Київради.
На відео, яке оприлюднив Білоцерковець, видно, як голова ТСК, представник "Слуги народу" Віталій Безгін та інші намагаються не допустити представників громади Києва на засідання ТСК, буквально виштовхуючи.
"Звісно, недопуск на засідання – це порушення з боку "слуг". Але про закон тут мови йти не може, адже голова комісії Віталій Безгін сам ходить під кримінальною статтею. Жодних сумнівів, що ця ТСК не має нічого спільного з бажанням допомогти місцевому самоврядуванню. Навпаки вона була створена, щоб знищити місцеве самоврядування в Києві", - вважає Білоцерковець.
Він також озвучив вимоги до ТСК:
1) Замінити призначеного Офісом Президента голову ТСК "слугу" Безгіна, який ходить під 110 статтею КК, на іншого неангажованого представника ТСК.
2) Невідкладно розглянути пропоновані громадою Києва законодавчі ініціативи з подальшими їх винесенням на розгляд профільного комітету та на засідання ВР.
Як повідомлялося, Тимчасова спеціальна комісія ВР з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану була утворена в лютому поточного року. Її очолив народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін. Як відомо, ДБР веде провадження проти Безгіна за бізнес з представниками влади РФ за ч. 2 ст. 110 КК – зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади.
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Все що стосується громади має обговорюватися з громадою !!
Земля в Києві, кривава і дорога … от і мудрять…
23.04.2024 789 доба війни
22 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" ) викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання. Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
(по темі 22.03.2024 10.01.2024)
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
совпадєніє ?
нє думаю !
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