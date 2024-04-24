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Залужний почне офіційну діяльність на посту посла у Великій Британії протягом найближчих тижнів, - Подоляк

валерій,залужний

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у найближчі тижні почне працювати послом у Великій Британії

Про це заявив керівник Офісу президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посту посла України.

За його словами, наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", і "деякі логістичні складові треба довирішувати".

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - зауважив Подоляк.

Читайте: Процедура щодо призначення Залужного послом у Британії запущена, - ОП

Автор: 

Велика Британія (5541) посол (1094) Залужний (723) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+21
Кожен потрібен на своєму місці - Залужний як Головнокомадуючий, а не посол, Зеленський і Єрмак як в'язні тюрми, Порох як прем'єр міністр, олігархи як трупи у морзі, а як що це все навпаки то це бардак.
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24.04.2024 03:04
+15
А слабо відказатися від цієї посади,та створити штурмову бригаду,а уважаємий мною Валерій Залужний?!
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24.04.2024 02:41
+13
А що злякались рейтингу Залужного
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24.04.2024 03:11
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Заподляк нiчого не бачить. А не повилазило б тобi.
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24.04.2024 01:36 Відповісти
Падаль-ляк , тобі вірити - себе не поважати, ви ЗЕУБЛЮДКИ, брешете , як тільки відкриваєте рота ! А ти працював, на банду Януковича , бандита Юру Енакіевського , підписував капітуляцію в Стамбулі , бе МАНЬЯКА ***** , мав бути 🙃» гарантом безпеки» ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ ПРОКЛЯТІ ВИРОДКИ
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24.04.2024 08:49 Відповісти
керівник Михайло Подоляк- це вам не якась Кулеба, що підтанцьовує мінїстом зак.справ під ОПою, все знає, хоча й не баче: "Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного"
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24.04.2024 01:48 Відповісти
Логнистичні питання?!
Мені так мріється, там повинна бути "СТАВКА" НАТО-УКРАЇНА, з генералами Залужного ( тому й тягнуть впираються МАБУТЬ Я ТАК ДУМАЮ, не братва тітушок під прикриттям генералів Сирського на ставці вовчика у Києві, а справжні сратеги . Чому військові консули, відставні генерали зі США у посольстві України є а наших генералів та ще й де У ЛОГДОНІІ!!! незалежному від ЄС , бути не може ?
А вони що думали - Подоляк буде міги а аткаамси вести облік та Кремлю доповідати?
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24.04.2024 02:16 Відповісти
Пам"ятаєте як оця гнида Подляківська, дружбан Пригожина , диктувала НАТО скільки й коли танків давати Україні ...

от зараз воно вилізло видає їхх ставлять нє удєл - вонючок януковичевських . Невже Єрмак- тармпьониш буде СТАВКОЮ рулити зараз?
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24.04.2024 02:21 Відповісти
А що злякались рейтингу Залужного
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24.04.2024 03:11 Відповісти
Залужний - військовий, не думаю, що він щось тямить в дипломатії.
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24.04.2024 02:13 Відповісти
Поцікавтеся його освітою . Не Ларьочник же Козир вонючий трампьониш Х,,йла дипламатією рулить разом з сексопатологинею.
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24.04.2024 02:18 Відповісти
з нарів. ха ха. а шо не ясно? ОП - это ничто, а под(о)ляк - ни кто и звать его никак
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24.04.2024 09:42 Відповісти
підовчицця на трускавецьких курсах екстерном або вулицею козу водили...
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24.04.2024 08:12 Відповісти
А ,що тямив , твій ЧЛЕНОГРАЙ, та ще на співпраці з ФСБ, якого обрали БИДЛЮКИ , надивившись « говнобородька» ???
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24.04.2024 08:56 Відповісти
тямить...він ще й юрист
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24.04.2024 09:04 Відповісти
Да что там тямить, волай лозунги и ходи по ресторанам. Судя по дипломатам идиотам достаточно трех классов.
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24.04.2024 13:37 Відповісти
Щоб
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24.04.2024 02:26 Відповісти
А слабо відказатися від цієї посади,та створити штурмову бригаду,а уважаємий мною Валерій Залужний?!
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24.04.2024 02:41 Відповісти
Наступна вимога - очолити штурм посадки під селом N.
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24.04.2024 08:47 Відповісти
Ванька - ванька, а ти першим підешь в ту бригаду⁉️
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24.04.2024 08:59 Відповісти
Хіба десь є його підтвердження цієї посади?Є усні твори зе і решти його шушари, але ці наркоман і брехуни за п'ять років влади ще жодного слова правди не вимовили.
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24.04.2024 10:07 Відповісти
Кожен потрібен на своєму місці - Залужний як Головнокомадуючий, а не посол, Зеленський і Єрмак як в'язні тюрми, Порох як прем'єр міністр, олігархи як трупи у морзі, а як що це все навпаки то це бардак.
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24.04.2024 03:04 Відповісти
Страх перед Залужним для 🤡ОПи ...великий , тому вони намагаються встигнути ,прибрати його до 20 Травня з України ...вони чомусь вірять, що як Залужного не буде з ними поруч ... то 73 % будуть їх любити , ще більше, ніж у 19р...
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24.04.2024 03:46 Відповісти
Ставка на любов була у 2019 році щоб зеленого дебіла вибрали президентом, тепер ставка на януковські кадри на місцях по всій Україні, їм вже на народні симпатії все одно, хоча брешу - ГРЕЧКА В АТБ ПО 22 гривні 😆 Це не жарт, гречка в два рази дешевша за рис.
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24.04.2024 20:33 Відповісти
Страшно ...як шо опозиція та військові знову нададуть можливість помилитися 73%
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24.04.2024 20:42 Відповісти
Ще раз цитата від Подляка ... і "деякі логістичні складові треба довирішувати".

Логістика як Залужного переправити до Лондону, чи може як МАРОДЕРНІ знати всі логістичні таємниці постачань зброї й ГОЛОВНЕ, хто буде скаладати генеральні плани ЗСУ? Подоляк з Козирем над картою Сирського?
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24.04.2024 04:45 Відповісти
Вітаю усіх з прийнятим решеням у Сенаті -79 проти 18!!!
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24.04.2024 05:05 Відповісти
Слабо було Залужному вийти і сказати Всім Ху із Ху?! А так мовчки через ВЛК поїхати до Британії.
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24.04.2024 05:07 Відповісти
Всі ми повчаємо когось, як треба було вчинити, та чому не вийшов та не сказав так, як ми хотіли. А що ми зробили для того, щоби так не поступали з ним? Може підклали дружнє плече чи стали на захист, коли Зеленський носив його в зубах?
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24.04.2024 08:10 Відповісти
Якшо Залужний логістично поїде до Британії, то він буде посол, ... пошел, подал...це дійсно Наш Залужний? чи той пирожок, шо с зелей цьомкався?
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24.04.2024 05:49 Відповісти
почему кто то должен верить твоим словам?
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24.04.2024 12:03 Відповісти
"Почему кто-то должен верить твоим словам" - какой-то, @лять, детский лепет. С 19.12.2022 г. по 24.04.2024 г. в коматозе находился (-ась-) ?
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25.04.2024 08:45 Відповісти
с твоими домыслами фантазиями всё ясно, кто угодно только не Залужный))
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25.04.2024 11:18 Відповісти
Кацапи зі шкіри лізуть, щоб хоч якось опустити Залужного. І тут на форумі також.
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24.04.2024 06:20 Відповісти
Тут їх взагалі море, мабуть 90 відсотків. Вони тупо спілкуються між собою.Цензору потрібно закрити коментарі.
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24.04.2024 06:40 Відповісти
з вилупленням чотирьох добове! сплатив роялті та інше ресурсу?
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24.04.2024 11:07 Відповісти
Залужному хвала!, але доки патріоти України не об'єднаються, Україною і буде правити маланська шобла!
Я наприклад не знаю за кого б голосував, якби прийшли вибори, хіба що за ЄС і Порошенка!
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24.04.2024 07:03 Відповісти
Піариться це в перекладі з зелено-імбіцильного "витрачає свої кошти і час на допомогу армії". А примножив статки - це уміє вести бізнес щоб були гроші на допомогу армії 🤡
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24.04.2024 08:22 Відповісти
Тільки за ЕС , всі інші ПОТВОРИ ! « голос « вакарчук - мильна бульба , виявились прихвостнями ЗЕМАФІІ ( окрім полковника Костенко Кіри Рудик
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24.04.2024 09:04 Відповісти
Все таки витурили Фьодрича зУкраїни дємони...Шкода,що такий спєц забив на оборону Батьківщини від лютого ворога та вибрам собі долю пенсіонера -путєшєствінніка....
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24.04.2024 07:09 Відповісти
Сам звільнився і сам себе назначив послом?Чи це ти так просто балаболкою своє мотиляєш?
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24.04.2024 09:26 Відповісти
не сотвори собі кумира
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24.04.2024 08:17 Відповісти
-Видишь суслика?
-Нет
-И я нет.
А Залужный есть!
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24.04.2024 08:52 Відповісти
мірзенний суслік 🤮 , зеленогнійний 🤡🤢🎪ПНХ ! ЯК , би не Залужний і ойго команда , давно б не було України
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24.04.2024 09:09 Відповісти
Овчарка оказалась мопсиком,медальки,косточки,импортная будка - и охранника можно пнуть ногой без последствий.
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24.04.2024 07:19 Відповісти
Хіба можна з таким слабким здоров'ям займатись такою важливою справою?
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24.04.2024 07:57 Відповісти
І ось виходить Подоляк з армії дармоїдів і розповідає, що буде робити Залужний. Просто абсурд. У бідній воюючій країні головний керівний центр - офіс на чолі з Єрмаком і тисячею прислуги та нашіптувачів і на підтанцьовці у нього Кабінет, Рада і президент
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24.04.2024 08:26 Відповісти
Это называется политическая ссылка. Потому что, преЗедент зассал из-за популярности Залужного.
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24.04.2024 08:27 Відповісти
Маю надію, що США та ВБ забезпечать гідне повернення Валерія Федоровича в Україну вже у якості політичнлї сили.
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24.04.2024 08:33 Відповісти
Оце і вся різниця. Коли під час другої світової війни в 1941 році Жукова зняли з посади начальника генерального штабу, він не поїхав послом, не став десь викладати, а поїхав командувати на фронт .
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24.04.2024 08:40 Відповісти
Я не характеризував Жукова як якогось видатного полководця чи навпаки як ви пишете мясника. Я просто вказав на факт того, як поступила військова людина на час війни, не пішла на ВЛК , не визнала себе неприданим і не виїхала за кордон разом з сім єю . Я не я і хата не моя називається. Залужного навчали, готували до його прямої професії захищати батьківщину як військового, давали йому звання , сплатили вихідну домомогу , яка в його статусі складає декілька мільйонів. А він вирішив, що досить ,навювався, піду відпочину. Цікаво , яка причина його непридатності???.
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24.04.2024 14:50 Відповісти
дякую за ввічливість, але для мене дикунство, стверджувально щось вказувати за той період де жодної правди не існувало та все було перевернуто та спотворено з ніг до голови... Витру свій допис, оскільки: "ніщо так не коштує дешево та не ціниться так дорого як ввічливість". Щодо Жукова- зробіть висновки самі, ху із ху. https://www.radiosvoboda.org/a/30066539.html «Маршал Перемоги» чи «Маршал-м'ясник»:
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24.04.2024 15:01 Відповісти
Ще раз , мені не потрібно пояснювати якою ціною Жуков здобував свої "перемоги". Я це і сам знаю. Людей клади мільйонами, особливо під Ржевом. Я хотів просто вказати, що бойові генерали ,якщо вони себе такими вважають потрібні бути на фронті, разом з тими як правило цивільними у звичаному житті ,кого вони вимагали мобілізувати, і яких мобілізували.
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24.04.2024 16:54 Відповісти
Порешало Падлоляк.
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24.04.2024 08:48 Відповісти
Ху із цей Падляк? Кончені узурпатори влади?
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24.04.2024 08:59 Відповісти
Про це заявив керівник Михайло Подоляк Джерело:

а коли його призначили керівником оХфісу преЗедента?
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24.04.2024 09:06 Відповісти
- після цього, напевно.
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24.04.2024 09:39 Відповісти
ещё один+два поддерживающих зедеблоида вылезло
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24.04.2024 12:07 Відповісти
А Кулеба буде керувати ЗСУ ?
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24.04.2024 12:10 Відповісти
Чому це анонсує і коментує… «»?? Хто це коментує?! Хто ця особа?
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24.04.2024 12:49 Відповісти
 
 