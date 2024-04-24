Залужний почне офіційну діяльність на посту посла у Великій Британії протягом найближчих тижнів, - Подоляк

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у найближчі тижні почне працювати послом у Великій Британії

Про це заявив керівник Офісу президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посту посла України.

За його словами, наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", і "деякі логістичні складові треба довирішувати".

"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - зауважив Подоляк.

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