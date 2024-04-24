Залужний почне офіційну діяльність на посту посла у Великій Британії протягом найближчих тижнів, - Подоляк
Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у найближчі тижні почне працювати послом у Великій Британії
Про це заявив керівник Офісу президента Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Він зазначив, що Лондон вже погодив кандидатуру Залужного на посту посла України.
За його словами, наразі тривають процедурні процеси, зокрема через Міністерство закордонних справ, і "це питання вже тижнів", і "деякі логістичні складові треба довирішувати".
"Я вже не бачу політизації взагалі навколо прізвища пана Залужного", - зауважив Подоляк.
Топ коментарі
+21 valera ivolgov
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+15 Ivan Ivanov #437477
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+13 Lada2014
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Мені так мріється, там повинна бути "СТАВКА" НАТО-УКРАЇНА, з генералами Залужного ( тому й тягнуть впираються МАБУТЬ Я ТАК ДУМАЮ, не братва тітушок під прикриттям генералів Сирського на ставці вовчика у Києві, а справжні сратеги . Чому військові консули, відставні генерали зі США у посольстві України є а наших генералів та ще й де У ЛОГДОНІІ!!! незалежному від ЄС , бути не може ?
А вони що думали - Подоляк буде міги а аткаамси вести облік та Кремлю доповідати?
от зараз воно вилізло видає їхх ставлять нє удєл - вонючок януковичевських . Невже Єрмак- тармпьониш буде СТАВКОЮ рулити зараз?
Логістика як Залужного переправити до Лондону, чи може як МАРОДЕРНІ знати всі логістичні таємниці постачань зброї й ГОЛОВНЕ, хто буде скаладати генеральні плани ЗСУ? Подоляк з Козирем над картою Сирського?
Я наприклад не знаю за кого б голосував, якби прийшли вибори, хіба що за ЄС і Порошенка!
-Нет
-И я нет.
А Залужный есть!
а коли його призначили керівником оХфісу преЗедента?