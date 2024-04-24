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Міноборони працює над створенням системи надання допомоги пораненим на основі стандартів НАТО, - заступниця міністра оборони Калмикова

Обговорення реформування системи допомоги при бойовій травмі.

Міністерство оборони розробляє систему надання допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО.

Про це під час обговорення реформування системи допомоги при бойовій травмі заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася за участі представників Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Командування Медичних сил, громадських організацій та бойових медиків.

Серед основних питань - обсяги надання домедичної допомоги та модернізація тактичної медицини. Окрема увага приділялася особливостям підготовки, спільній роботі над протоколами за принципами доказовості та збору статистичних даних.

"Ми створюємо єдину ефективну систему надання медичної допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Тому для нас дуже важлива спільна робота і допомога тих людей, які з 2014 року створюють умови порятунку життя на передовій. Вдячна всім за участь у заході та дискусії над актуальними питаннями змін", - наголосила Калмикова.

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Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я України Сергій Дубров зазначив, що наразі відбувається активна робота над створенням нових клінічних протоколів, на основі Joint Trauma System: "До початку осені ми плануємо підготувати 30 протоколів. Просимо всіх долучатися до обговорення".

Під час зустрічі також обговорили реформування нової системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини.

"Сьогодні ми маємо перезавантажити систему підготовки і вийти на якісно новий рівень. Навчання має проходити за одними єдиними правилами і базуватися на кращому вітчизняному та зарубіжному досвіді", - додала керівниця Департаменту охорони здоров’я МОУ Оксана Сухорукова.

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Автор: 

Міноборони (7304) поранення (2793) членство в НАТО (1714)


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Сенат у вівторок ухвалив давно відкладений пакет на суму 95 мільярдів доларів із широкою двопартійною підтримкою після того, як обидві сторони Капітолійського пагорба місяцями намагалися надіслати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.

CNN
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24.04.2024 05:03 Відповісти
Калмикова...ще одна щира українка((
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24.04.2024 05:17 Відповісти
Рустем Умєров став другим в історії України https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 Міністром оборони з російським паспортом.
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24.04.2024 06:03 Відповісти
Міноборони працює над... Він працює, вона працює, вони працюють...? Важливо процес, а не результат...
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24.04.2024 06:27 Відповісти
щоб далі викинути за штат на призволяще???
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24.04.2024 08:54 Відповісти
а Ви знаєте як він працює???
це слова яника про свого сашу стоматолога, коли запитали,
а де ваш син заробив 2 ярда баксів
тож виявляється що в україні працюють лиш чиновники, влада та їх оточення
остальні всі нероби та трутні
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24.04.2024 08:58 Відповісти
За быльше,як два роки війни, скільки 200х наших захисників,після первинної допомоги санітарами з передової--ДКУЄМО!!!, потребують ЯКІСНОЇ мед.допомоги. Багато репортижів,повідомлень з цих закладів.Медики роблять все можливе і не можливе щоб допомогти праненим БІЙЦЯМ. Але без суттєвої допомоги держави, а не на одніх волонтрах - якісного лікування і реабілітації не буде. Слава ЗСУ!!!
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24.04.2024 07:39 Відповісти
А в НАТО теж все бійці купляють за свої кошти ?
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24.04.2024 09:41 Відповісти
Знову , тобто все , що зробила п'ята влада зруйнували , і подають то, що було як своє досягнення ?
Петро Порошенко--Нову військову медицину ми будуємо за стандартами НАТО - Президент під час урочистостей до Дня медика. (15 червня 2018 рік )
https://dn.gov.ua/news/novu-vijskovu-medytsynu-my-buduyemo-za-standartamy-nato-prezydent-pid-chas-urochystostej-do-dnya-medyka
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24.04.2024 10:51 Відповісти
 
 