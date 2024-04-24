Міноборони працює над створенням системи надання допомоги пораненим на основі стандартів НАТО, - заступниця міністра оборони Калмикова

Міністерство оборони розробляє систему надання допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО.

Про це під час обговорення реформування системи допомоги при бойовій травмі заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася за участі представників Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров’я, Командування Медичних сил, громадських організацій та бойових медиків.

Серед основних питань - обсяги надання домедичної допомоги та модернізація тактичної медицини. Окрема увага приділялася особливостям підготовки, спільній роботі над протоколами за принципами доказовості та збору статистичних даних.

"Ми створюємо єдину ефективну систему надання медичної допомоги пораненим на основі стандартів країн НАТО та бойового досвіду українських медиків. Тому для нас дуже важлива спільна робота і допомога тих людей, які з 2014 року створюють умови порятунку життя на передовій. Вдячна всім за участь у заході та дискусії над актуальними питаннями змін", - наголосила Калмикова.

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Водночас перший заступник міністра охорони здоров’я України Сергій Дубров зазначив, що наразі відбувається активна робота над створенням нових клінічних протоколів, на основі Joint Trauma System: "До початку осені ми плануємо підготувати 30 протоколів. Просимо всіх долучатися до обговорення".

Під час зустрічі також обговорили реформування нової системи підготовки військовослужбовців з тактичної медицини.

"Сьогодні ми маємо перезавантажити систему підготовки і вийти на якісно новий рівень. Навчання має проходити за одними єдиними правилами і базуватися на кращому вітчизняному та зарубіжному досвіді", - додала керівниця Департаменту охорони здоров’я МОУ Оксана Сухорукова.

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