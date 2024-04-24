Окупанти завдали удару по житловому комплексу Харкова ракетами С-300, перебито газопровід, є постраждалі

Після пів на першу годину ночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Дві ракети С-300, які вибухнули біля житлового багатоповерхового будинку. Дуже багато вибитих вікон. Будемо обстежувати дахи. Постраждало декілька будинків. Зранку будемо відновлювати газ. Останнім часом відбуваються хаотичні обстріли Харкова, переважно, по житлових районах міста", - наголосив Терехов.

За інформацією речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, росіяни вдарили двома ракетами С-300.

Внаслідок удару пошкоджено фасади трьох багатоповерхових житлових будинків. Близько 30 автомобілей пошкоджено. Щонайменше двоє осіб отримали тілесні ушкодження від поранень склом.

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