Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 461 940 осіб (+880 за добу), 7242 танки, 11 808 артсистем, 13 928 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 461 940 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,
танків ‒ 7242 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,
артилерійських систем – 11808 (+43) од,
РСЗВ – 1048 (+2) од,
засоби ППО ‒ 771 (+2) од,
літаків - 348 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),
крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 1944 (+8)
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Березень 976 стволів (найбільше за місяць з початку війни), ще тиждень і побачимо підсумки квітня але навряд чи березень буде перевершено у квітні на один день все ж менше. Вийти на вересень 23-го 947 стволів, якщо нічого не зміниться - то десь в притик.
Значить танки таки закінчуються
По розрахунку "експертів" - танки у путіна закінчаться аж ПІД НУЛЬ в кінці 2025 року
Звичайно "під нуль" не буде - тому середина 2024 року - дедлайн по танкам
... пару-вісім черг з кулеметів
115! одиниці техніки та 880 чумардосів.
Арта 43, броня 13, логістика 47.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
Пригонять те що вийшло з Вірменії, якісь залишки з Абхазії і Осетії, може ще який мотлох позбирають на камчатці і курілах, з бульбофюрера знімуть останні труси, може пончик щось з броні продасть за потрійну ціну, а так все - лавочка закривається.
Але колись кучкували і на фронт посилали
Значить? Значить танки - дефіцит