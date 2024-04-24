Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 461 940 осіб (+880 за добу), 7242 танки, 11 808 артсистем, 13 928 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 461 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,

танків ‒ 7242 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,

артилерійських систем – 11808 (+43) од,

РСЗВ – 1048 (+2) од,

засоби ППО ‒ 771 (+2) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),

крилаті ракети ‒ 2117 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1944 (+8)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин з палицею проти українського дрона-камікадзе. ВIДЕО





