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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 461 940 осіб (+880 за добу), 7242 танки, 11 808 артсистем, 13 928 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка,знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 461 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 461940 (+880) осіб,

танків   ‒ 7242 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 13928 (+12) од,

артилерійських систем – 11808 (+43) од,

РСЗВ – 1048 (+2) од,

засоби ППО  ‒ 771 (+2) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),

крилаті ракети  ‒ 2117 (+0),

кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15892 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1944 (+8)

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Втрати РФ

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135)


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Топ коментарі
+19
Минув 3713 день москальсько-української війни.
115! одиниці техніки та 880 чумардосів.
Арта 43, броня 13, логістика 47.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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24.04.2024 08:56
+12
Шо це в кацапів танчики закінчились...
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24.04.2024 08:19
+12
ой... а шо с танками? но арта порадовала снова... рсзв с пво тоже...
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24.04.2024 08:27
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Шо це в кацапів танчики закінчились...
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24.04.2024 08:19 Відповісти
Зате артсистеми випилюються як завжди,десятками!!!
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24.04.2024 08:26 Відповісти
Що в березні, що зараз в квітні середньодобово 31 ствол.
Березень 976 стволів (найбільше за місяць з початку війни), ще тиждень і побачимо підсумки квітня але навряд чи березень буде перевершено у квітні на один день все ж менше. Вийти на вересень 23-го 947 стволів, якщо нічого не зміниться - то десь в притик.
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24.04.2024 10:50 Відповісти
Готують "ударний кулак"
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24.04.2024 08:34 Відповісти
Син кужугєта підкине ще гольфкарів, зараз тільки грошей на закупівлю натрусять з артура іванова і можна в літній наступ.
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24.04.2024 10:55 Відповісти
Раніше готували "кулак" і перед тим танків не жаліли
Значить танки таки закінчуються
По розрахунку "експертів" - танки у путіна закінчаться аж ПІД НУЛЬ в кінці 2025 року
Звичайно "під нуль" не буде - тому середина 2024 року - дедлайн по танкам
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24.04.2024 13:09 Відповісти
Ходять чутки у кацапів на "дєнь пабєдобєсія" не буде бєссмєртного палка, щоб ніхто не побачив кількості новітніх " дідов на палках".
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24.04.2024 08:25 Відповісти
То не чутки, заборонили на мокшандії.
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24.04.2024 08:46 Відповісти
Чутки не про заборону, а про те що на палках замість дідів можуть з'явитися херої посвіжіше.
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24.04.2024 10:07 Відповісти
То з'являться..там ж комітети солдатських матерів/дружин потроху вже невдоволення виявляють..якісь демонстрації проводять з фото й транспорантами. Все чекаю, щоб у когось планка впала, й по тим самкам пару-вісім черг дали..а ще краще, щоб з кулеметів розфігачили, в кращих сталінських традиціях. Може у дебілів в головах щось клацне й вони підуть зі своїми тварями розбиратись.
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24.04.2024 10:33 Відповісти
Ваш прогноз малоймовірний. Спита і зашугана маса орків проти сцаря ***** не піде.
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24.04.2024 11:07 Відповісти
Навіть дуже реалістичний, особливо в частині

... пару-вісім черг з кулеметів
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24.04.2024 11:33 Відповісти
До 9 травня недовго залишилось, поливимось, що на мокшандії буде. Головне, щоб орки понапивались добре, щоб не злітіти й не сісти..
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24.04.2024 12:54 Відповісти
ой... а шо с танками? но арта порадовала снова... рсзв с пво тоже...
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24.04.2024 08:27 Відповісти
Минув 3713 день москальсько-української війни.
115! одиниці техніки та 880 чумардосів.
Арта 43, броня 13, логістика 47.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 461 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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24.04.2024 08:56 Відповісти
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24.04.2024 08:59 Відповісти
Схоже ***** забрало танки до мааскви на день победобесія, бо інакше прийшлось би т-34 з постаментів знімати.
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24.04.2024 09:00 Відповісти
Є ще у них танки.Купують для бронекулака при наступі..
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24.04.2024 11:36 Відповісти
Ні, це не 22 рік, в магазинах воєнторга полиці вже пусті.
Пригонять те що вийшло з Вірменії, якісь залишки з Абхазії і Осетії, може ще який мотлох позбирають на камчатці і курілах, з бульбофюрера знімуть останні труси, може пончик щось з броні продасть за потрійну ціну, а так все - лавочка закривається.
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24.04.2024 12:00 Відповісти
У кого купують?
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24.04.2024 13:10 Відповісти
З укр. на рос.-кучкуют
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24.04.2024 13:18 Відповісти
Само собой кучкують...
Але колись кучкували і на фронт посилали
Значить? Значить танки - дефіцит
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24.04.2024 13:25 Відповісти
 
 