Пріоритетом Норвегії на цей рік є підтримка України, - головнокомандувач ЗС Крістофферсен

Україна опиниться у поганому становищі без додаткової допомоги від країн Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Breaking Defense, про це заявив головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен.

"Я сказав це в січні минулого року: я не бачу короткострокового військового рішення в Україні", - заявив він.

При цьому військовий чиновник додав, що країни Заходу недостатньо інвестували в допомогу Києву, і їм потрібно більше підтримувати Збройні сили України.

Також Крістофферсен уточнив, що Норвегія могла б надати Україні підтримку у сфері протиповітряної оборони, бо вона є актуальною прямо зараз. Він додав, що вражений успіхами українських військ в умовах дефіциту зброї, але він також відзначив розвиток усередині російської армії.

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Нагадаємо, Норвегія зробить фінансовий внесок в ініціативу Німеччини щодо забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.