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Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, - Кірбі

джон,кірбі

США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

"Путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які їм (Україні – ред.) найбільше потрібні зараз", - зазначив Кірбі.

Він додав, що впродовж літніх та осінніх місяців, США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії. На основі взаємодії будуть адаптовані наступні пакети підтримки України з метою задоволення цих потреб.

Після цього, згідно з його словами, Кірбі також підтвердив оцінки, що зволікання американським Конгресом з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинуло на ситуацію на полі бою, а також на безпеку мирних громадян.

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"Коли росіяни запускають ці масові атаки із БПЛА та ракетами, вони чудово усвідомлюють, що українці зможуть збити лише частину з них, інші пройдуть",- зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо. верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.  А президент Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

Автор: 

США (22473) допомога і підтримка (1156) Кірбі (526)


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Можливо бодай трішки нашим героям стане лушперити русьню.
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24.04.2024 08:38 Відповісти
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24.04.2024 08:47 Відповісти
у нас уряд думає як заробити на цій війні ..а ви думаєте там дурні ? ..і капіталісти відмовляться заробити на війні в Україні ... це буде беушна техніка і старе складське озброєння ..а за ці 60Я вони оновлять свої склади новою зброєю ..
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24.04.2024 08:54 Відповісти
Звичайно оновлять,своя сорочка ближче до тіла,тим більше вони передавали,не новітню зброю.В 2025 році заводи з озброєння повинні запрацювати на більші потужності ,щоб задовольнити потреби армії НАТО.
Ця війна ,не така,як були попередні,ця війна технологій і машин,дронів та інтелекту.Військові концерни ,будуть змушені орієнтуватись на майбутні технології.
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24.04.2024 09:04 Відповісти
Там завжди вказаний був пункт допомога іншим союзникам... і зараз його не викинули.... під цим соусом нам закуповують бу техніку а взамін надають нову...

І попередній аудит це виявив, що поставляли стару техніку за ціною нової і у Байдена було появилось лишніх 6 млрд...

але він їх не використовував мотивуючи що немає процедури витрачання тих грошей.... і вони мабуть просто повернуться в бюджет штатів...
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24.04.2024 09:37 Відповісти
 
 