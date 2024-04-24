Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, - Кірбі

США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

"Путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які їм (Україні – ред.) найбільше потрібні зараз", - зазначив Кірбі.

Він додав, що впродовж літніх та осінніх місяців, США продовжать спілкування з українською стороною про те, якою є довгострокова стратегія Києва щодо відсічі російської агресії. На основі взаємодії будуть адаптовані наступні пакети підтримки України з метою задоволення цих потреб.

Після цього, згідно з його словами, Кірбі також підтвердив оцінки, що зволікання американським Конгресом з ухваленням пакета допомоги для України однозначно вплинуло на ситуацію на полі бою, а також на безпеку мирних громадян.

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"Коли росіяни запускають ці масові атаки із БПЛА та ракетами, вони чудово усвідомлюють, що українці зможуть збити лише частину з них, інші пройдуть",- зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо. верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США. А президент Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня