Пакет допомоги США доставлять в Україну протягом днів. З логістикою допоможуть союзники, - Пентагон

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами створили потужну логістичну мережу. Вона дозволить доправити наступний пакет оборонної допомоги в Україну впродовж днів. Робота на певних напрямах уже проводиться.

Про це журналістам заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну", - підкреслив Райдер.

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Він підтвердив, що наразі докладаються зусилля на окремих напрямах, аби забезпечити доставку оборонної допомоги в Україну швидше.

"Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу", - наголосив Райдер.

Він також підтвердив, що, за оцінками Пентагону, доправити допомогу в Україну можна буде "упродовж днів".

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