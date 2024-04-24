УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини
3 029 12

Пакет допомоги США доставлять в Україну протягом днів. З логістикою допоможуть союзники, - Пентагон

сша,україна

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами створили потужну логістичну мережу. Вона дозволить доправити наступний пакет оборонної допомоги в Україну впродовж днів. Робота на певних напрямах уже проводиться.

Про це журналістам заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Завдяки таким організаціям, як Група сприяння безпеці в Україні, а також нашим зусиллям із міжнародними союзниками та партнерами, ми створили дуже потужну логістичну мережу, щоби забезпечити доставку допомоги в Україну", - підкреслив Райдер.

Читайте: Президент США Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня

Він підтвердив, що наразі докладаються зусилля на окремих напрямах, аби забезпечити доставку оборонної допомоги в Україну швидше.

"Ми зробимо все можливе, щоби просуватися далі, задіяти потужну мережу логістики, задіяти відносини, які ми побудували з нашими міжнародними союзниками та партнерами, аби швидко доправити туди допомогу", - наголосив Райдер.

Він також підтвердив, що, за оцінками Пентагону, доправити допомогу в Україну можна буде "упродовж днів".

Також читайте: Після ухвалення законопроєкту про допомогу Україні США одразу виділять пакети для задоволення негайних потреб ЗСУ, - Кірбі

Автор: 

Пентагон (1414) допомога (8288) США (22473)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Час покаже, чії палки міцніші
показати весь коментар
24.04.2024 08:59
+3
показати весь коментар
24.04.2024 09:32
+2
Московити встановили потужну мережу вставляння палок в колеса цій логістиці.
показати весь коментар
24.04.2024 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Московити встановили потужну мережу вставляння палок в колеса цій логістиці.
показати весь коментар
24.04.2024 08:52 Відповісти
Час покаже, чії палки міцніші
показати весь коментар
24.04.2024 08:59 Відповісти
Тре більше говорити, як про контрнаступ. Немож то мовчки прйняти та застосувати?
показати весь коментар
24.04.2024 12:00 Відповісти
стара беушна зброя зі складів давно проситься на фронт ...а з нового пакету склади НАТО оновлять ******** новою зброєю...
показати весь коментар
24.04.2024 08:57 Відповісти
І?
показати весь коментар
24.04.2024 09:32 Відповісти
Що в цьому поганого? Краще було коли нічого не передавали?
показати весь коментар
24.04.2024 10:42 Відповісти
Тягнули,поки не запізднілися остаточно.Фронт рухається на захід.Його ще не зупинили. Все інше - місцеве знеболювання.
показати весь коментар
24.04.2024 09:00 Відповісти
Бамбаские села за пару мес.это такой себе рух.запизнились это если бы русня во львове на арматах стояла а так пока в новомихайловке захватили.мопедные войска на гольфкарах.так фронт с такими темпами хай рухаеться хоть 10 год.
показати весь коментар
24.04.2024 09:20 Відповісти
Польські рольники вже підняті по тривозі та висуваються на позиції вздовж всієї лінії ЛБЗ.
показати весь коментар
24.04.2024 09:05 Відповісти
"Фермери" вже готові отримати гумовим кийком по сраці, чи ні?
показати весь коментар
24.04.2024 09:08 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2024 09:32 Відповісти
Там навіть *******!
Америка заздрить!
показати весь коментар
24.04.2024 10:44 Відповісти
 
 