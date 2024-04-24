ЗСУ потребують засобів ППО, артилерії та боєприпасів. Постачання нової партії озброєнь в Україну є критично важливим, - Кірбі

Посилення протиповітряної оборони є одним із найбільш актуальних питань для України. ЗСУ потребує артилерії та боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

Він відзначив важливість погодження у Конгресі законопроєкту щодо фінансування пакетів допомоги для України від США.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ, яка зброя зараз найбільше потрібна Силам оборони України, Кірбі зауважив, що не збирається "переглядати наступний пакет".

"Але схоже на те, про що ми тут говорили, очевидно, що їм потрібні засоби протиповітряної оборони - ракети-перехоплювачі", - наголосив представник Білого дому.

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Причиною є те, що Росія не припиняє завдавати ударів по Україні із використанням ракет та дронів-камікадзе.

"Їм потрібна артилерія. 155 (калібр - ред.), зокрема, дуже потрібний для (військового - ред.) командування на землі, оскільки росіяни продовжують просуватися вперед", - наголосив Кірбі.

Також він висловив думку, що ЗСУ могли б використати деякі "інші можливості дальньої дії, як-от HIMARS".

"А стрілецька зброя та боєприпаси завжди мають великий попит. І, знаєте, можливо, деякі... якісь транспортні засоби - гусеничні транспортні засоби, колісні транспортні засоби, такі речі", - зауважив радник Білого дому.

Кірбі додав, що останній пакет оборонної допомоги від США був переданий Україні у грудні минулого року, тому постачання нової порції озброєння та амуніції є "критично важливим".

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Нагадаємо. верхня палата Конгресу США у вівторок ухвалила проєкт закону, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також відповідь на інші виклики національній безпеці США.

А президент Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні 24 квітня.