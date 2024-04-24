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Новини Війна
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Армія РФ перекидає військову техніку через окупований Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко

Техніка окупантів в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активний рух військової техніки російських окупантів. Росія перекидає її на північ Донецької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора активно з Новоазовська", - зазначив він.

Крім цього, з Бердянського напряму російські окупанти поки сповільнили рух.

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"Наскільки це буде систематичне - побачимо", - зауважив радник мера міста.

"Після "бавовни" очікувано відбувалось активне внутрішнє переміщення складів. Пряме свідчення щодо оцінки безпеки з боку росіян. Реальної оцінки", - додав Андрющенко.

Автор: 

армія рф (17185) Маріуполь (3220) окупація (6661) Андрющенко Петро (692)


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В чому новина?Вже 2 роки так.
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24.04.2024 09:45 Відповісти
новина в тому, що кацапи планують до 9 травня зайти у Харків
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24.04.2024 10:55 Відповісти
Ще вони планують захопити Дніпро,Одесу,Київ та й всю Україну.Хто їм це дозволить?
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24.04.2024 11:06 Відповісти
так. дійсно. планують. питання лише як і коли.
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24.04.2024 11:10 Відповісти
А до Маріуполя ця техніка йде з Криму, куди йде через Кримський міст. Також ********** якими нищать Одесу і Херсон також йдуть до Криму через міст.
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24.04.2024 09:48 Відповісти
 
 