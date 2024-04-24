Армія РФ перекидає військову техніку через окупований Маріуполь на північ Донеччини, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували активний рух військової техніки російських окупантів. Росія перекидає її на північ Донецької області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Продовжуємо фіксувати активний рух на північ Донецької області через Маріуполь. Вчора активно з Новоазовська", - зазначив він.
Крім цього, з Бердянського напряму російські окупанти поки сповільнили рух.
"Наскільки це буде систематичне - побачимо", - зауважив радник мера міста.
"Після "бавовни" очікувано відбувалось активне внутрішнє переміщення складів. Пряме свідчення щодо оцінки безпеки з боку росіян. Реальної оцінки", - додав Андрющенко.
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Sveta Yatsenko
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