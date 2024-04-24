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Новини Війна
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Найбільшу загрозу поразки у війні ми подолали в 2022 році, зараз ми набагато сильніші, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

костенко

Найскладніший для України період, де була найбільша загроза поразки перед РФ, суспільство і військо вже подолали у 2022 році.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відтоді ми покращили свої позиції, тож говорити про програш - недоречно. 

"Найбільша загроза програти була з 24 лютого 2022 року і десь до червня місяця, коли були найактивніші бої і коли ми не отримували допомогу. Зараз наша армія має набагато більше підготовленого особового складу, триває мобілізація, у нас в десятки разів більше озброєння, ніж було до цього, до нас постачаються боєприпаси. Хотілось би більше і ми чекаємо цього від наших партнерів", - акцентує представник "Голосу".

За словами Романа Костенка, саме від забезпечення зброєю і снарядами залежить, чи ми перехопимо ініціативу, чи зможемо контратакувати на якомусь напрямку.

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"Я би не говорив слово "програти". У нас підготовлений народ, йде мобілізація, ми піднімаємо свій оборонно-промисловий комплекс, у нас є союзники. У нас все є, домовляйтесь про зброю. Ми не маємо говорити про програш, в нас хороші позиції, ми вже перемогли тоді - тепер питання повернення територій і підвищення рівня мотивації наших захисників", - підкреслює народний депутат.

Автор: 

бойові дії (3681) Костенко Роман (204)


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Топ коментарі
+4
У супереч підлих дій, так званими урядовцями, квартального шоумена-ухилянта, захисники України боронять Державу від московитів і завдають їм смертельних ударів!! Україна переможе московську навалу без отих переляканих і некомпетентних призначенців Зеленського!!
Слава Україні!
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24.04.2024 09:40
+3
Ми стояли на межі десь до 15 квітня 22 го., вже тоді я зрозумів, що нічого в кацапі не вийде. А зараз це позиційна, досить рівна боротьба, зовсім інша ситуація, як би не завивали зрадоййоби.
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24.04.2024 10:10
+2
Але 2 роки тому й кацапи були не так підготовлені як зараз.Просто в ті часи вони мріяли що Україна впаде
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24.04.2024 09:51
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У супереч підлих дій, так званими урядовцями, квартального шоумена-ухилянта, захисники України боронять Державу від московитів і завдають їм смертельних ударів!! Україна переможе московську навалу без отих переляканих і некомпетентних призначенців Зеленського!!
Слава Україні!
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24.04.2024 09:40 Відповісти
Але 2 роки тому й кацапи були не так підготовлені як зараз.Просто в ті часи вони мріяли що Україна впаде
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24.04.2024 09:51 Відповісти
то повертайтесь, допоможете перемогти московитів.
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24.04.2024 10:03 Відповісти
Та да, зараз вони їдуть в атаки на "відновлених" мтлб і гольфкарах, а тоді їхали на моднрнізованих БТР-80 і БМП-3.
Трохи підготувались...
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24.04.2024 10:03 Відповісти
Ми стояли на межі десь до 15 квітня 22 го., вже тоді я зрозумів, що нічого в кацапі не вийде. А зараз це позиційна, досить рівна боротьба, зовсім інша ситуація, як би не завивали зрадоййоби.
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24.04.2024 10:10 Відповісти
Саме так - з 10 по 14 Оболонь здригалась від пострілів, північніше усе застилав дим, але було відчуття, що Київ вистояв.
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24.04.2024 10:16 Відповісти
От на#єра було голосувати за "слуг"? Вам не подобався Вакарчук? На його концерти аж бігом, а обрали безуглих з тищенками. Ну, бл@дь, мудрий нарід...
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24.04.2024 10:11 Відповісти
ти що? зараз посипляться накиди що Вакарчук марінетка Пінчука)))
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24.04.2024 13:00 Відповісти
Не варто втішати себе і український народ про те,що найбільша загроза поразки для України вже минула.Найбільша загроза поразки Україні ,сидить у владі.та в її керівному органі ОП (офіс путіна).котрий безпосередньо керує діями влади в Україні.
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24.04.2024 10:13 Відповісти
Вони до всирачки бояться Майдану, то ж чекаємо...
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24.04.2024 10:18 Відповісти
Якщо б інші страни нам не допомагали то кацапія вже би захопила більшу частину України. Так вони допомагають недостатньо але навіть цього вистачило. Маю надію що зараз справи підуть краще
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24.04.2024 10:24 Відповісти
 
 