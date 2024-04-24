Найбільшу загрозу поразки у війні ми подолали в 2022 році, зараз ми набагато сильніші, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Найскладніший для України період, де була найбільша загроза поразки перед РФ, суспільство і військо вже подолали у 2022 році.

На цьому наголошує народний депутат "Голосу", секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відтоді ми покращили свої позиції, тож говорити про програш - недоречно.

"Найбільша загроза програти була з 24 лютого 2022 року і десь до червня місяця, коли були найактивніші бої і коли ми не отримували допомогу. Зараз наша армія має набагато більше підготовленого особового складу, триває мобілізація, у нас в десятки разів більше озброєння, ніж було до цього, до нас постачаються боєприпаси. Хотілось би більше і ми чекаємо цього від наших партнерів", - акцентує представник "Голосу".

За словами Романа Костенка, саме від забезпечення зброєю і снарядами залежить, чи ми перехопимо ініціативу, чи зможемо контратакувати на якомусь напрямку.

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"Я би не говорив слово "програти". У нас підготовлений народ, йде мобілізація, ми піднімаємо свій оборонно-промисловий комплекс, у нас є союзники. У нас все є, домовляйтесь про зброю. Ми не маємо говорити про програш, в нас хороші позиції, ми вже перемогли тоді - тепер питання повернення територій і підвищення рівня мотивації наших захисників", - підкреслює народний депутат.