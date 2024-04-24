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Новини Війна
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Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися, - президент Фінляндії Стубб

стубб

Швеція і Фінляндія, два найновіші члени НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру і пом’якшенні риторики про війну, водночас готуючись до неї,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб під час свого візиту у Стокгольм.

"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході", - заявив він.

Стубб наголосив, ця риторика може легко порушити почуття безпеки й віри в майбутнє у молодого покоління.

"Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру. Ми хочемо мати сильну армію і саме тому ми вступили до НАТО. Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно", - наголосив Стубб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Фінляндії Стубб про безпекову угоду: Таким чином ми хочемо прокласти шлях для руху України в ЄС та НАТО

Автор: 

Фінляндія (1296) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+11
Золоті слова ...
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24.04.2024 09:47
+7
А асфальт, обвинить США и НАТО, а телемарафет и видосики для плебса? Без этого, говорят, не получится никак.

А если серьёзно - вот так и должен говорить и, главное, делать адекватный и взрослый человек.
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24.04.2024 09:58
+3
Ізраїль має...
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24.04.2024 10:03
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Золоті слова ...
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24.04.2024 09:47 Відповісти
Найкращий способ уникнути війни.
Запізно, але все ще актуально.
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24.04.2024 10:05 Відповісти
А асфальт, обвинить США и НАТО, а телемарафет и видосики для плебса? Без этого, говорят, не получится никак.

А если серьёзно - вот так и должен говорить и, главное, делать адекватный и взрослый человек.
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24.04.2024 09:58 Відповісти
ніяких, серйозно!
тільки: а поржать попріколу!
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24.04.2024 09:59 Відповісти
я ще ні-разу НЕ чув на ЗЕмарафоні(в 2022, зараз НЕ дивлюсь 95-й кагал взагалі), що

"...раZZія ВІРОЛОМНО, БЕЗ оголошення війни 24.02.2022, 4:00 напала на Україну...."

і так по-всіх ЗМІ...

напевно, це було заборонено по оманських договорнячках...
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24.04.2024 10:05 Відповісти
тююю....
закрийте кордони, для всіх!
а, як що пару тисяч безвідповідальних фінів втопиться в турнеельвені або в ботнічній затоці, так то таке.
знову ж прикордонники зароблять трохи.
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24.04.2024 09:58 Відповісти
Найкращий спосіб уникнути війни - мати свою ЯЗ.
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24.04.2024 09:59 Відповісти
Ізраїль має...
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24.04.2024 10:03 Відповісти
хто...хто...а Фінляндія знає, що
руZZкому міру повірити - себе обманути!


3-и війни з рашистами в 20-му сторіччі дали свої РЕЗУЛЬТАТИ: на разі Фінляндія одна з найпередовіших країн Європи.
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24.04.2024 10:00 Відповісти
І в них резерв армії - приблизно 1 млн. чоловіків, які за кілька днів стають у стрій. Хоча Фінляндія у 8 разів менша, ніж Україна
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24.04.2024 10:16 Відповісти
І ЄДИНИЙ СПОСІБ УНИКНУТИ В МАЙБУТНЬОМУ ВІЙНИ- ЦЕ ЗНИЩИТИ РАШИСТСЬКУ 3,14ДЕРАЦІЮ, КОТРА РОЗПОЧИНАЛА ВІЙНИ І ВІЙСКОВІ КОНФЛІКТИ У ЦІЛОМУ СВІТІ БІЛЬШЕ, ЯК СОВКОВИЙ СОЮЗ...
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24.04.2024 10:16 Відповісти
Сама Україна не зможе цього зробити, сильно різні вагові категорії, а от блоком нато можна булоб і перемогти на протязі 2-3 років
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24.04.2024 10:45 Відповісти
мова тут не йде про Україну.Світова спільнота має позбутися цієї " рашистської кровожадної ракової пухлини" ,або "рашистсько мутанта -антихриста "
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24.04.2024 10:59 Відповісти
це все балаканина, в реальності цивілізований світ знаходиться в зоні комфорту, працюють, літають, подорожують , планують, народжують, а війна десь далеко в телевізорі, немає причин щоб воювати московія десь гавкає на них але фізичної загрози немає
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24.04.2024 11:18 Відповісти
Додайте це Бабая, його кадирівці зґвалтували.
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24.04.2024 10:53 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum&ved=2ahUKEwif7NfRuNqFAxXG9AIHHVwlCH0QFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2J_wDi6fFNp63HlacSh97E Si vis pacem, para bellum
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24.04.2024 11:36 Відповісти
 
 