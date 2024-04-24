Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися, - президент Фінляндії Стубб

Швеція і Фінляндія, два найновіші члени НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру і пом’якшенні риторики про війну, водночас готуючись до неї,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб під час свого візиту у Стокгольм.

"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході", - заявив він.

Стубб наголосив, ця риторика може легко порушити почуття безпеки й віри в майбутнє у молодого покоління.

"Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру. Ми хочемо мати сильну армію і саме тому ми вступили до НАТО. Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно", - наголосив Стубб.

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