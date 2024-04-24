Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися, - президент Фінляндії Стубб
Швеція і Фінляндія, два найновіші члени НАТО, мають відігравати важливу роль у підтримці миру і пом’якшенні риторики про війну, водночас готуючись до неї,
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб під час свого візиту у Стокгольм.
"Найкращий спосіб уникнути війни - менше говорити і більше готуватися. Думаю, ви відчуваєте те саме. Це цілком зрозуміло. Наші екрани заповнені війнами в Європі та на Близькому Сході", - заявив він.
Стубб наголосив, ця риторика може легко порушити почуття безпеки й віри в майбутнє у молодого покоління.
"Фінляндія і Швеція відіграють важливу роль у просуванні миру. Ми хочемо мати сильну армію і саме тому ми вступили до НАТО. Неможливо переоцінити важливість того, що ми змогли зробити цей крок разом. Також неможливо переоцінити значення того, що ми день і ніч інформували один одного на всіх рівнях. Ситуація була критичною, і ми діяли відповідно", - наголосив Стубб.
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Запізно, але все ще актуально.
А если серьёзно - вот так и должен говорить и, главное, делать адекватный и взрослый человек.
тільки: а поржать попріколу!
"...раZZія ВІРОЛОМНО, БЕЗ оголошення війни 24.02.2022, 4:00 напала на Україну...."
і так по-всіх ЗМІ...
напевно, це було заборонено по оманських договорнячках...
закрийте кордони, для всіх!
а, як що пару тисяч безвідповідальних фінів втопиться в турнеельвені або в ботнічній затоці, так то таке.
знову ж прикордонники зароблять трохи.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
3-и війни з рашистами в 20-му сторіччі дали свої РЕЗУЛЬТАТИ: на разі Фінляндія одна з найпередовіших країн Європи.