У 2023 році ООН зафіксувала в Україні 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні торік зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із війною. Ці воєнні злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених.

Про це повідомила спеціальна представниця генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту Праміла Паттен на щорічних дебатах Ради Безпеки ООН з цієї теми, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

За даними ООН, за минулий рік кількість випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктами, збільшилася на 50%, порівняно з 2022 роком.

Всього у доповіді досліджували 21 конфлікт, у рамках яких зафіксовано 3688 сексуальних злочинів. За даними ООН, у 2023 році в 95% верифікованих випадків жертвами сексуального насильства були дівчата та жінки, і 5% - чоловіки та хлопчики.

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Ситуації в Україні присвячений окремий розділ доповіді. У ньому зазначено, що за минулий рік Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 85 випадків сексуального насильства, пов’язаних із конфліктом. Ці злочини були скоєні як проти цивільних, так і проти військовополонених. Зокрема, жертвами стали 52 чоловіки, 31 жінка, одна дівчина та один хлопчик.

У більшості задокументованих випадків, коли жертвами були дорослі чоловіки, сексуальне насильство використовувалося як метод тортур у російському полоні. Окрім безпосередньо зґвалтування, ідеться про погрози зґвалтування, ураження електричним струмом та калічення статевих органів, ураження грудей електричним струмом, погрози кастрації, примусове роздягання та оголення.

На тимчасово окупованій Росією території задокументовано зґвалтування шести жінок.

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У 2023 році Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні повідомила, що зібрані нею докази вказують на те, що російська влада винна у скоєнні сексуального та ґендерного насильства. Окрім того, у доповіді згадується і десять випадків - спроби та погрози зґвалтування, примушування до оголення, побиття статевих органів.

Генсек ООН у звіті вчергове закликав усі сторони зупинити сексуальне насильство, а Російську Федерацію - розслідувати усі задокументовані випадки сексуального насильства російськими військовими, а також забезпечити доступ до окупованих територій співробітників гуманітарних та моніторингових місій.