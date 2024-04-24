Сунак має посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus Україні, - німецька опозиція

Фракція опозиційного Християнсько-демократичного союзу ФРН закликала прем’єра Британії Сунака посилити тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Сьогодні канцлер Олаф Шольц має зустрітися із главою уряду Великої Британії Ріші Сунаком у Берліні.

Фракція Християнсько-демократичного союзу закликає главу британського уряду тиснути на німецького колегу щодо поставки Україні крилатих ракет.

На думку німецької опозиції, після схвалення у США законопроєкту про допомогу Україні з закликом про надання зброї більшої дальності відповідний тиск має чинитися і на німецьку владу.

"Пакет США прямо закликає президента США Джо Байдена забезпечити ATACMS великої дальності", – сказав експерт з оборони ХДС Родеріх Кізеветтер.

"Ось чому Сунак також повинен посилити тиск на Шольца, щоб він нарешті передав Taurus", – заявив він.

За словами політика, для України у 2024 році матеріальне питання є критичним.

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