Підтримка допомоги Україні від республіканців - одна з найвищих з 2022 року, - Маркарова. ІНФОГРАФІКА

Під час останнього голосування в Палаті представників за допомогу Україні підтримка з боку Республіканської партії була однією з найвищих з 2022 року.

Про це у фейсбуці пише посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ.

"Підтримка серед республіканської партії за 5 пакет більша ніж за 3 з 4 попередніх голосувань (значно більше голосів ЗА і менше голосів ПРОТИ)", - зазначила вона.

Маркарова додала, що частина республіканців проголосували "проти" не через допомогу Україні, а "з причини процедури і інших".

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Посол наголосила, що українська громада в США продовжує активно працювати над збільшенням підтримки - як пряму роботу з Конгресом, так і через регіональну, релігійну, освітню, культурну, експертну дипломатії та активні публічні комунікації.

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